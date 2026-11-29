El lavado con agua y jabón combina fricción y enjuague para desprender suciedad, grasa y microorganismos de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La higiene de manos es una de las medidas cotidianas más utilizadas para reducir la circulación de microorganismos en ámbitos domésticos, sanitarios y de elaboración de alimentos. La elección entre lavarse con agua y jabón o usar un desinfectante a base de alcohol depende, sobre todo, de si hay suciedad visible y de las condiciones en que se realiza la limpieza.

Un estudio publicado en Journal of Food Protection, realizado con 12 participantes en condiciones controladas, encontró que el desinfectante a base de alcohol redujo más la cantidad de bacterias que el lavado con agua y jabón evaluado en el ensayo. El resultado se limita a los productos y las condiciones de la prueba.

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El agua y el jabón eliminan residuos, mientras el alcohol actúa sobre ciertos microorganismos

La principal diferencia está en el mecanismo de limpieza. El agua y el jabón combinan fricción, arrastre y enjuague: desprende suciedad, grasa, químicos y microbios de la piel, para que el agua los retire. Cleveland Clinic indicó que esa acción física explica por qué el lavado es la opción prioritaria cuando las manos tienen tierra, grasa, restos o una sensación evidente de suciedad.

El uso de agua y jabón resulta indispensable ante agentes infecciosos resistentes al alcohol como el norovirus y Clostridioides difficile (Imagen Ilustrativa Infobae)

Charles Garven, médico de la institución sanitaria, señaló que el desinfectante puede destruir químicamente determinados gérmenes, mientras que el lavado retira microorganismos y sustancias adheridas. La entidad también precisó que el alcohol en gel no tiene la misma capacidad para remover pesticidas, metales pesados u otros residuos.

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El desinfectante a base de alcohol funciona con etanol o alcohol isopropílico. Garven explicó que dichos componentes dañan la cubierta proteica de bacterias y virus, aunque la concentración resulta decisiva: el producto debe tener por lo menos 60% de alcohol etílico o 70% de alcohol isopropílico para cumplir esa función, explica la Cleveland Clinic.

La institución también advirtió que este tipo de desinfectante no es eficaz frente a todos los agentes infecciosos. Entre ellos mencionó a Clostridioides difficile, conocida como C. difficile, y al norovirus. Por eso, la limpieza con agua y jabón mantiene un lugar central luego de usar el baño, cambiar pañales, manipular alimentos, tocar basura o estar cerca de una persona con vómitos o diarrea.

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Los resultados del estudio de Journal of Food Protection deben leerse dentro de su diseño. La investigación comparó un jabón espumoso y un desinfectante específicos, con Escherichia coli como microorganismo de prueba y manos sin suciedad visible.

En ese contexto, una aplicación de desinfectante logró una reducción media de 4,06 unidades logarítmicas, frente a valores de entre 2,86 y 3,00 para los lavados de manos probados durante 5, 15 y 20 segundos de enjabonado.

Cleveland Clinic advierte que el alcohol en gel carece de capacidad para remover pesticidas y metales pesados de las manos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores indicaron que la técnica tuvo un peso relevante en los resultados y que la investigación presenta límites: se evaluaron un único jabón, una única formulación de desinfectante y una muestra reducida de participantes.

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Cuándo usar cada uno

La disponibilidad define buena parte de la elección. La Universidad de California (UCLA Health) sostuvo que el lavado con agua y jabón debe realizarse siempre que sea posible, mientras que el desinfectante constituye una alternativa cuando no hay acceso inmediato a un lavamanos y las manos no están visiblemente sucias.

Sara Hogan, dermatóloga del Centro Médico de UCLA en Santa Mónica, afirmó que alternar ambos métodos puede ser útil para quienes deben limpiarse las manos varias veces al día. La institución añadió que la fricción, el jabón y el agua corriente cumplen funciones complementarias: la primera despega los residuos, el jabón ayuda a incorporarlos y el agua permite retirarlos.

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Especialistas de UCLA Health recomiendan priorizar el lavado tradicional y reservar el alcohol para situaciones sin acceso a un lavamanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección también tiene una dimensión ambiental. Un estudio publicado por Springer comparó los impactos de cuatro métodos de higiene en la población del Reino Unido durante un año. El análisis concluyó que el desinfectante con alcohol isopropílico tuvo el menor impacto en 14 de las 16 categorías evaluadas, aunque los investigadores remarcaron que ningún método de higiene de manos estuvo exento de costos ambientales.

Ese trabajo atribuyó una parte importante del impacto del lavado al consumo de agua, la fabricación del jabón y el lavado de toallas. A la vez, aclaró que los beneficios sanitarios de prevenir la transmisión de enfermedades deben considerarse junto con ese impacto.

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