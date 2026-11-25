Un nuevo estudio identifica que metales del aire contaminado activan el receptor CaSR y desencadenan inflamación en las vías respiratorias - EFE/EPA/RAJAT GUPTA

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La contaminación del aire no solo empeora los síntomas de quienes padecen asma: un equipo científico identificó el mecanismo celular por el que partículas metálicas presentes en el aire activan la inflamación y favorecen el estrechamiento de las vías respiratorias.

El resultado aporta una explicación biológica para un fenómeno conocido por pacientes y médicos, y sitúa al receptor sensible al calcio, o CaSR, como posible objetivo de tratamientos preventivos. Científicos de la Universidad de Cardiff y del King’s College de Londres encabezaron el trabajo publicado en The Lancet eBioMedicine, con participación de instituciones del Reino Unido, Bélgica, Austria, Australia y China.

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El hallazgo se concentra en un receptor situado en las células que recubren las vías aéreas. Ese sensor, denominado receptor sensible al calcio, responde habitualmente a cambios químicos del entorno celular. El estudio muestra que ciertos metales de la contaminación atmosférica también pueden activarlo. A partir de esa señal, las células inician una respuesta inflamatoria y los bronquios incrementan su sensibilidad, una combinación que facilita su contracción.

Una infografía detalla cómo las partículas metálicas de la polución activan el receptor CaSR en las vías respiratorias y expone las etapas hacia una terapia preventiva por vía inhalada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una persona con asma, el estrechamiento bronquial puede traducirse en tos, silbidos al respirar, opresión en el pecho y falta de aire. En cuadros más graves, la crisis exige atención urgente e internación. La contaminación ambiental figura entre los factores capaces de agravar esos episodios, pero faltaba una descripción precisa de la ruta que enlaza la exposición con el daño dentro del pulmón.

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La profesora emérita Daniela Riccardi, de la Universidad de Cardiff, ubicó el trabajo dentro de un problema de salud pública de alcance global. “La exposición a la contaminación atmosférica es la principal amenaza medioambiental para la salud humana a nivel mundial, ya que el 99% de la población respira aire contaminado que supera los límites de las directrices de seguridad de la Organización Mundial de la Salud.”

El aire que respiramos está siendo gravemente afectado por contaminantes provenientes de actividades humanas como la industria, la quema de combustibles fósiles y la gestión inadecuada de residuos. Estos contaminantes, entre ellos el dióxido de carbono (CO2), el óxido de nitrógeno (NOx) y las partículas en suspensión (PM2.5), son responsables de millones de muertes prematuras cada año. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2019, alrededor de 7 millones de personas murieron a causa de la contaminación del aire.

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Los científicos relacionaron la exposición a partículas metálicas con ataques graves de asma mediante datos sanitarios y ambientales (Google Maps)

Ese contexto vuelve relevante una investigación que no se limita a registrar una asociación entre días contaminados y consultas médicas. El equipo buscó la conexión entre la composición del aire y una reacción específica del tejido respiratorio. La clave estuvo en las partículas que contienen metales, un componente que puede variar según las fuentes de emisión, el tráfico, la actividad industrial, la combustión y las condiciones atmosféricas de cada lugar.

Alejandro Videla, jefe del Servicio de Neumonología del Hospital Universitario Austral y expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), explicó a Infobae que la investigación publicada “es muy interesante porque trabaja en distintos niveles e identifica distintos mecanismos de polución ambiental, el humo de los motores, lo que proviene de la combustión de algunos materiales y algunos aerosoles industriales, que en conjunto actúan por un mecanismo común, que es la estimulación de un receptor de calcio en la vía aérea”.

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“Si bien el estudio tiene limitaciones, también contiene una señal orientativa fuerte, ya que postula un mecanismo no previamente explorado y que parece de interés para tratar de explicar cómo funcionaría los mecanismos de respuesta en células humanas. Y finalmente, el trabajo postula en un modelo animal que a lo mejor inhibiendo, la inflamación producida por este receptor de calcio, se podría modificar la respuesta inflamatoria que se ve con el asma”, precisó Videla.

El receptor sensible al calcio de los bronquios aumenta la inflamación cuando entra en contacto con partículas metálicas del aire contaminado (Freepik)

“Lo que hacen es más bien postular un mecanismo fisiopatológico para abrir una línea de investigación a la cual le falta un recorrido todavía muy amplio, porque todavía no sabemos si la intervención sobre este receptor podría tener algún efecto inmunológico indeseable. Y además, estamos hablando todavía de un modelo animal Tenemos que seguir trabajando en que se respeten los ambientes libres de humo, en concreto el humo de tabaco, que es el principal desencadenante en nuestro país de enfermedades respiratorias”, concluyó el experto.

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En tanto, el doctor Alejandro Zunino, neumonólogo en el Hospital Italiano, destacó que la polución ambiental y su efecto en la salud respiratoria es un problema actual tan preocupante que la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó el mes pasado un llamamiento para la disminución de los niveles de contaminación del aire y que los países reduzcan la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma.

Bloquear el receptor CaSR evitó efectos nocivos en modelos de laboratorio, el resultado orienta futuras terapias preventivas inhaladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe destaca que los efectos combinados de la contaminación del aire ambiente y la del aire doméstico se asocian a 6,7 millones de muertes prematuras cada año. Se estima que en 2019 la contaminación del aire ambiente exterior provocó en todo el mundo 4,2 millones de muertes prematuras. Se busca reducir para 2030 la contaminación ambiental para 150 millones de personas", según la OMS.

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“Todo lo que entra a nuestros pulmones que no sea aire puro, es nocivo. La polución ambiental acarrea que partículas muy diminutas que interaccionan con distintos receptores de nuestro organismo. Este vinculado al calcio es el primero detectado de muchos que pronto serán descubiertos”, agregó el experto que hizo foco en los problemas de polución ambiental en Argentina, como la quema de pastizales y el uso de leña o carbón para cocinar en gran parte del interior del país, además de la contaminación automotriz.

El receptor CaSR conecta los metales del aire con la inflamación bronquial

La investigación plantea medir los metales en la contaminación para anticipar días de asma grave y mayor riesgo para pacientes vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CaSR se conoce sobre todo por su función en el control del calcio dentro del organismo. Sin embargo, también se encuentra en las vías aéreas y puede responder a sustancias distintas de ese mineral. Los investigadores internacionales analizaron tejido pulmonar y células humanas para observar qué ocurría cuando entraban en contacto con partículas contaminantes. La respuesta apuntó al mismo receptor.

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Según los resultados, las partículas metálicas estimularon el CaSR y desencadenaron cambios asociados con la inflamación. Las vías respiratorias adquirieron además una mayor tendencia a contraerse. Esa hiperreactividad constituye uno de los rasgos centrales del asma: ante estímulos que en otras personas apenas generan molestias, los bronquios responden con una reducción del paso del aire.

El trabajo combinó esa observación de laboratorio con información ambiental y sanitaria de una población amplia durante un período prolongado. En colaboración con especialistas del Imperial College de Londres y de la Universidad Queen Mary de Londres, el grupo detectó una relación entre la exposición a metales presentes en la contaminación y los ataques graves de asma.

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Los tratamientos actuales alivian síntomas del asma, una terapia dirigida al CaSR buscaría frenar la respuesta que inicia el daño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación no implica que cada aumento de partículas metálicas cause por sí solo una crisis en todos los pacientes. El asma reúne formas clínicas diversas y responde a múltiples desencadenantes, como infecciones respiratorias, alérgenos, humo de tabaco, ejercicio físico o cambios bruscos de temperatura. Aun así, el estudio identifica una vía por la cual un contaminante puede intervenir directamente en el revestimiento de los bronquios.

La doctora Bethan Mansfield, de la Facultad de Biociencias de la Universidad de Cardiff y directora del estudio, explicó el alcance del resultado: “Por primera vez, hemos podido identificar un posible mecanismo por el cual la contaminación del aire desencadena ataques de asma, en lugar de simplemente tratar sus síntomas. Nuestros hallazgos demuestran que los metales presentes en la contaminación atmosférica activan un sensor (CaSR) en las vías respiratorias, lo que provoca inflamación y estrechamiento de las mismas. Fundamentalmente, descubrimos que bloquear este sensor puede prevenir estos efectos”.

El trabajo reunió expertos de Reino Unido Bélgica Austria Australia y China, para examinar el impacto pulmonar de la contaminación (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Dado que ya existen fármacos que actúan sobre este sensor y que actualmente se encuentran en ensayos clínicos, existe la posibilidad de reutilizarlos para personas cuyo asma se agrava por la contaminación atmosférica.”, agregó la especialista.

Los datos también abren la posibilidad de vigilar la presencia de metales en el aire como indicador de riesgo. Los autores plantean que ese monitoreo permitiría reconocer períodos de especial peligro para quienes viven con asma, conocidos en el estudio como “días de asma grave”. La información podría complementar los índices de calidad del aire que suelen basarse en concentraciones generales de partículas y otros contaminantes.

El foco sobre la composición de las partículas resulta importante porque no toda la contaminación produce los mismos efectos biológicos. Dos jornadas con niveles similares de material particulado pueden tener mezclas químicas diferentes. Si el contenido metálico modifica la capacidad de activar el CaSR, las alertas de salud podrían ganar precisión al incorporar esa variable.

Bloquear el sensor podría prevenir daño, pero faltan pruebas en pacientes

Las partículas no tienen siempre la misma composición, su contenido metálico puede ayudar a precisar las alertas sobre calidad del aire (Cortesía: Clínica Internacional)

La segunda novedad del estudio surgió al probar medicamentos que bloquean el CaSR. En los modelos de laboratorio, esos compuestos evitaron los efectos perjudiciales asociados con las partículas contaminantes. El resultado no equivale todavía a una terapia disponible, aunque ofrece un punto de partida concreto para desarrollar una intervención preventiva dirigida al mecanismo que inicia la reacción inflamatoria.

Los tratamientos habituales para el asma incluyen broncodilatadores, que relajan la musculatura de las vías respiratorias, y corticosteroides, que reducen la inflamación. Ambos grupos resultan esenciales para el control de la enfermedad, pero el enfoque que plantea esta investigación apunta a una etapa anterior: impedir que el receptor reaccione ante componentes del aire contaminado.

El profesor Chris Corrigan, catedrático de Asma, Alergia y Ciencias Respiratorias del King’s College de Londres, sostuvo: “Nuestro estudio sugiere que la inflamación que aparece en el revestimiento de las vías respiratorias de algunos pacientes con asma se desencadena, al menos en parte, por la activación de este receptor en el revestimiento de las vías respiratorias debido a la exposición a metales presentes en la contaminación por partículas. Se sabe que la contaminación ambiental exacerba el asma en todo el mundo”.

El noventa y nueve por ciento de la población respira aire por encima de las guías de seguridad de la Organización Mundial de la Salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestros hallazgos sugieren que la terapia inhalada regular dirigida a estos sensores podría inhibir, detener o prevenir este proceso. Esto ofrece la posibilidad de combatir la inflamación perjudicial de las vías respiratorias causada por la exposición a la contaminación ambiental.”

El profesor Jeremy PT Ward, del Centro King’s para la Salud Pulmonar, destacó que el alcance potencial supera el asma. “Por primera vez, nuestra investigación ha descubierto una relación entre la exposición a la contaminación atmosférica y la inflamación de las vías respiratorias, lo que provoca una exacerbación del asma y posiblemente de otras enfermedades pulmonares como la EPOC. Esto abre la puerta a la reutilización de fármacos que actúan sobre el receptor clave que reacciona a los componentes del aire contaminado, lo que podría proporcionar una futura terapia profiláctica”.

El tráfico vehicular avanza lentamente bajo una densa capa de smog, uno de los principales problemas mundiales de la contaminación dle aire (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EPOC, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también implica una limitación persistente del flujo de aire y puede agravarse frente a contaminantes. El estudio no propone aún un tratamiento para esa enfermedad, pero señala que el CaSR merece atención en otras patologías obstructivas vinculadas con la inflamación de los bronquios.

El próximo paso consiste en desarrollar una versión inhalada de los inhibidores del CaSR, completar evaluaciones de seguridad y diseñar ensayos clínicos con pacientes.

Solo esas etapas permitirán determinar si el mecanismo observado en células, tejidos y modelos experimentales logra traducirse en una protección efectiva frente a las crisis inducidas por aire contaminado.