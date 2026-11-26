Los casos de dengue en el mundo aumentaron 34 veces entre 1990 y 2024 hasta alcanzar 14,7 millones de registros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los casos de dengue reportados en el mundo pasaron de 430.000 en 1990 a 14,7 millones en 2024. Un nuevo análisis atribuyó este aumento, de 34 veces en 34 años, a la expansión de la enfermedad fuera de las regiones tropicales y a la presión sobre los sistemas de salud de numerosos países.

Los datos se presentaron el 22 de noviembre durante la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Medicina Tropical e Higiene (ASTMH), celebrada en National Harbor, Maryland. Allí también se difundieron resultados de intervenciones destinadas a reducir la circulación del virus, entre ellas la liberación de mosquitos con una bacteria que limita su capacidad de transmitir dengue.

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El estudio compiló registros sanitarios de distintos países y usó modelos estadísticos para completar vacíos de información. Sus resultados aún están en una prepublicación y no atravesaron la revisión por pares.

Según consignó un análisis de Nature, Albert Ko, presidente de la ASTMH, sostuvo que el área atraviesa “un momento extraordinario y crucial” en el estudio de las enfermedades transmitidas por mosquitos. También afirmó que los ensayos permiten obtener “pruebas rigurosas sobre qué funciona, qué no funciona y qué se necesita” para ampliar las intervenciones que protejan a las poblaciones expuestas.

El avance urbano y el aumento de las temperaturas ampliaron las zonas habitables para la reproducción del mosquito Aedes aegypti. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de Nature se tituló “El dengue se ha propagado a nivel mundial con una velocidad alarmante”.

Expansión urbana y calentamiento, detrás del avance del dengue

Esta infección viral puede provocar fiebre, dolor de cabeza, molestias musculares y articulares intensas. En algunos casos evoluciona hacia cuadros graves, con hemorragias, shock o afectación de órganos. La principal vía de transmisión es la picadura de hembras infectadas del mosquito Aedes aegypti, una especie adaptada a los espacios urbanos cálidos.

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El avance urbano y el aumento de las temperaturas ampliaron las áreas donde el mosquito puede vivir y reproducirse, con más personas expuestas en zonas con agua acumulada y condiciones favorables.

Ahyoung Lim, modeladora de enfermedades infecciosas de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, explicó que los registros nacionales usan criterios distintos, lo que dificulta las comparaciones. El equipo reunió la mayor base disponible y aplicó modelos para completar los tramos sin datos comparables. El resultado muestra el aumento de 430.000 casos en 1990 a 14,7 millones en 2024.

El virólogo Eng Eong Ooi, de la Facultad de Medicina Duke-NUS de Singapur, quien no participó en el trabajo, consideró que el incremento no resulta inesperado. “Cada año más personas viven en riesgo de contraer dengue”, afirmó a Nature, en referencia al crecimiento sostenido de las poblaciones urbanas.

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Las vacunas pueden reducir el impacto, aunque sus recomendaciones dependen de la edad, los antecedentes de infección y las políticas de cada país. Los especialistas proponen combinarlas con vigilancia, control de criaderos y medidas contra el vector.

Wolbachia y un 68% menos de infecciones en el ensayo brasileño

Un ensayo clínico en Brasil demostró que la liberación de mosquitos con la bacteria Wolbachia redujo un 68% las infecciones en niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los resultados presentados en Maryland se centró en Wolbachia, una bacteria que puede infectar mosquitos y reducir su capacidad de transmitir virus. No se trata, en sentido estricto, de mosquitos modificados genéticamente: la estrategia consiste en criar ejemplares de Aedes aegypti con esta bacteria y liberarlos para que se reproduzcan con las poblaciones silvestres.

La bacteria pasa a la descendencia y aumenta la proporción de mosquitos con Wolbachia, lo que reduce su capacidad de transmitir dengue.

Entre enero de 2021 y mayo de 2022, investigadores liberaron cerca de 32 millones de mosquitos infectados con Wolbachia en zonas seleccionadas de Brasil. El equipo siguió a casi 6.000 niños que vivían dentro y fuera de las áreas de intervención. Los participantes aportaron muestras de sangre cada año entre 2020 y 2024.

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Los resultados mostraron que los menores residentes en las zonas donde se liberaron los mosquitos tuvieron un 68% menos de probabilidades de infectarse con dengue que aquellos que vivían en áreas sin esa intervención. Se trató del primer ensayo controlado aleatorizado realizado en América para evaluar el efecto de Wolbachia sobre la transmisión de la enfermedad.

Elisabeth Nelson, epidemióloga de la Escuela de Salud Pública de Yale e integrante del ensayo, señaló que los datos constituyen un avance para demostrar el potencial de este método. Aun así, advirtió que la liberación de mosquitos no elimina por completo a la población local de insectos capaces de propagar el virus.

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Por eso, la experta planteó combinar esta herramienta con vacunación y otras acciones. Una baja sostenida de la transmisión podría reducir la inmunidad comunitaria y dejar espacio para nuevos brotes.

Los especialistas advierten que la aplicación de vacunas requiere articulación con tareas de vigilancia y erradicación de criaderos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Difusores de insecticida sin efecto medible en Puerto Rico

Otra estrategia busca evitar directamente las picaduras mediante los llamados emisores espaciales. Son láminas o mallas que liberan insecticidas repelentes durante semanas o meses en espacios habitados. La idea es reducir el contacto entre las personas y los mosquitos que transmiten el dengue.

Un ensayo controlado realizado en Perú entre 2016 y 2019 había registrado una reducción del 34% en el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por Aedes aegypti. Sin embargo, resultados presentados en la reunión de la ASTMH mostraron un panorama distinto en Puerto Rico.

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El programa, encabezado por la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico, distribuyó más de 50.000 emisores en viviendas entre 2024 y 2025. Los investigadores analizaron miles de casos identificados entre 2021 y 2026 y compararon barrios con y sin los dispositivos, con ajustes según la incidencia histórica de dengue.

El análisis no halló diferencias relevantes entre ambos grupos. Como no fue un ensayo controlado aleatorizado, no permite establecer con igual solidez una relación causal entre los dispositivos y los contagios.

Forrest Jones, epidemiólogo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, afirmó que hacen falta más ensayos para conocer el alcance de estas herramientas. Nicole Achee, entomóloga médica de la Universidad de Notre Dame, señaló que los resultados de cualquier intervención dependen de las condiciones locales de transmisión.

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La evidencia presentada en Maryland deja una conclusión operativa para las autoridades sanitarias: no existe una medida única capaz de contener por sí sola la expansión del dengue. El control de criaderos, la vigilancia de casos, el acceso al diagnóstico, las vacunas y las intervenciones sobre los mosquitos deberán ajustarse a cada territorio y sostenerse en el tiempo.