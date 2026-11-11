Ciencia

Por qué los científicos buscan desarrollar nuevos medicamentos contra el cáncer en el espacio y qué ventajas ofrece la microgravedad

Una flota de cápsulas autónomas analiza cómo la ausencia de gravedad puede mejorar la estructura de compuestos farmacéuticos, facilitar su suministro e impulsar una industria orbital aún sometida a pruebas regulatorias

La microgravedad elimina las corrientes de densidad y permite que los compuestos farmacéuticos adopten estructuras más ordenadas (REUTERS)
La microgravedad elimina las corrientes de densidad y permite que los compuestos farmacéuticos adopten estructuras más ordenadas (REUTERS)
Guardar

A unos 480 kilómetros de la Tierra, tres cápsulas espaciales orbitan el planeta con tareas distintas. Una de ellas alberga cristales de un posible tratamiento contra el cáncer que crecen en condiciones de microgravedad, mientras las otras ponen a prueba sistemas necesarios para el regreso a la atmósfera terrestre.

El objetivo de estos ensayos es determinar si el entorno espacial permite obtener compuestos farmacéuticos con propiedades que resultan difíciles de alcanzar en laboratorios terrestres.

PUBLICIDAD

Según informó The Guardian, la investigación apunta a mejorar la estructura de ciertos medicamentos y, en algunos casos, facilitar su administración a los pacientes.

La ausencia de gravedad altera el crecimiento de los cristales

En la Tierra, las partículas suspendidas en líquidos tienden a asentarse por efecto de la gravedad. Las diferencias de densidad también producen corrientes dentro de los recipientes. Ambos fenómenos pueden alterar el proceso de cristalización de un compuesto farmacéutico.

La astronauta Jessica Meir, con cabello rizado y auriculares, sonríe mientras manipula jeringas dentro de una caja de guantes en la Estación Espacial Internacional
Las investigaciones orbitales buscan modificar terapias intravenosas para convertirlas en inyecciones de fácil aplicación (NASA)

La Dra. Meganne Christian, jefa de misión para fabricación espacial de Satellite Applications Catapult, explicó al diario británico que la eliminación de esos efectos permite que los cristales crezcan de manera más ordenada.

Esa característica resulta relevante para la industria farmacéutica porque la forma, el tamaño y la organización de los cristales influyen en la disolución, la estabilidad y la forma de suministro de un medicamento.

PUBLICIDAD

El interés se concentra en la posibilidad de modificar formulaciones ya existentes. De acuerdo con Christian, algunos tratamientos que hoy requieren una infusión intravenosa podrían, bajo determinadas condiciones, reformularse como inyecciones. El proceso aún requiere pruebas que confirmen resultados repetibles y utilidad clínica.

Cápsulas autónomas para procesar compuestos en órbita

Las tres naves que orbitan la Tierra pertenecen a Varda Space Industries, una empresa con sede en California que desarrolla cápsulas de fabricación autónoma. Dos vehículos partieron el 1 de octubre a bordo del mismo cohete y el tercero despegó el 20 de octubre.

Las instalaciones no tripuladas previenen las vibraciones y los contaminantes asociados a la presencia de astronautas (AP)
Las instalaciones no tripuladas previenen las vibraciones y los contaminantes asociados a la presencia de astronautas (AP)

Dentro de estas plataformas viajan laboratorios compactos que procesan materiales sin presencia humana. Cuando termina cada experimento, una cápsula se separa, atraviesa la atmósfera a velocidades hipersónicas y desciende con paracaídas en una zona deshabitada.

Will Bruey, director ejecutivo de la compañía, afirmó que el lanzamiento simultáneo de varios vehículos comerciales de reentrada representó un avance para los proyectos de fabricación fuera de la Tierra. La empresa ya recuperó varias cápsulas tras misiones orbitales y prevé realizar otros siete lanzamientos en 2027 y diez en 2028, según The Guardian.

La frecuencia de los vuelos resulta determinante para el desarrollo farmacéutico. Michael Reilly, director de estrategia de Varda, sostuvo que los equipos científicos no pueden esperar años entre un experimento y otro si pretenden avanzar al ritmo que exige la investigación de nuevos fármacos.

La Estación Espacial Internacional funcionó como laboratorio de prueba

La Estación Espacial Internacional (EEI) acogió durante décadas ensayos de fabricación en microgravedad. Ese trabajo permitió estudiar procesos que no pueden replicarse con exactitud en la superficie terrestre, aunque la plataforma no fue concebida para una producción industrial continua.

El retiro de la Estación Espacial Internacional hacia 2030 abrirá paso a módulos comerciales dedicados a la investigación (AP)
El retiro de la Estación Espacial Internacional hacia 2030 abrirá paso a módulos comerciales dedicados a la investigación (AP)

El Dr. Ryan Reeves, subdirector científico del Laboratorio Nacional de la EEI, señaló que la estación funcionó principalmente como un espacio para poner a prueba ideas científicas. Su retiro está previsto para alrededor de 2030, mientras varias empresas diseñan estaciones comerciales, módulos de investigación y equipos para asumir parte de esas actividades.

Entre los proyectos en marcha figura BioOrbit, con sede en el Reino Unido. La compañía envió recientemente a la EEI un laboratorio del tamaño de un microondas como paso previo a la fabricación de medicamentos autoinyectables contra el cáncer.

Christian indicó que algunos procesos industriales requerirían instalaciones autónomas, lejos de la presencia humana. La razón es que los astronautas pueden introducir contaminantes, vibraciones y exigencias adicionales de seguridad en entornos destinados a experimentos de alta precisión.

Semiconductores y grafeno, otros materiales bajo evaluación

La fabricación orbital también atrae a compañías interesadas en materiales electrónicos. Los semiconductores, presentes en teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos y otros dispositivos, podrían beneficiarse de la microgravedad y de la ausencia de aire para reducir defectos durante la formación de cristales.

Una lámina ondulada de óxido de grafeno con red hexagonal gris oscuro y esferas rojas y blancas (grupos hidroxilo) en su superficie. Fondo azul oscuro.
La industria electrónica estudia el entorno orbital para producir semiconductores y grafeno con menos defectos estructurales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Christian mencionó el grafeno como uno de los materiales que podrían mejorar en estas condiciones. En teoría, su estructura ofrece propiedades útiles, aunque la producción terrestre suele presentar defectos cristalinos que limitan su rendimiento.

La empresa Space Forge, con sede en Cardiff, estudia la producción de cristales semiconductores en órbita para utilizarlos luego como moldes en la Tierra. Su nave ForgeStar-1 demostró procesos vinculados con la fabricación de obleas, aunque todavía no produjo un material terminado ni completó su retorno al planeta.

Regulación y repetibilidad, los próximos desafíos

La reducción del costo de los lanzamientos y el aumento de los vuelos comerciales impulsaron estos proyectos, pero la viabilidad económica depende de que la mejora obtenida justifique el costo de llevar materiales al espacio.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA) prevé publicar antes de fin de año un plan sobre la aplicación de las normas vigentes a los fármacos fabricados en órbita. A la vez, los desarrolladores deberán probar que estos procesos pueden repetirse de forma fiable en cada misión.

Temas Relacionados

MedicamentosExploracion EspacialEstación Espacial InternacionalTecnologia EspacialCáncerMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El entrenamiento de fuerza protege el músculo durante la pérdida de peso con los fármacos GLP-1

Un ensayo aleatorizado evaluó adultos con sobrepeso u obesidad tratados con tirzepatida halló que el ejercicio con pesas redujo la pérdida de masa magra

El entrenamiento de fuerza protege el músculo durante la pérdida de peso con los fármacos GLP-1

El ébola en el Congo supera los 11.000 casos y más de 5.300 muertos en el segundo brote más letal de la historia

La epidemia declarada el 15 de mayo ya se extendió a ocho provincias congoleñas y cruzó las fronteras hacia tres regiones de África, con una tasa de letalidad del 48,8 %

El ébola en el Congo supera los 11.000 casos y más de 5.300 muertos en el segundo brote más letal de la historia

Una terapia experimental eliminó tumores cerebrales infantiles en todos los ratones tratados y podría probarse en humanos en 2027

Científicos de la UCSF desarrollaron células inmunitarias que permanecen inactivas fuera del sistema nervioso y atacan el glioma difuso de la línea media al detectar señales propias de ese tejido

Una terapia experimental eliminó tumores cerebrales infantiles en todos los ratones tratados y podría probarse en humanos en 2027

Una ducha fría puede hacer más que despertarte: qué sugiere un estudio sobre el riesgo de enfermarse

Un ensayo realizado en Suiza siguió a adultos que modificaron su rutina diaria durante tres meses. El análisis registró menos ausencias laborales y evaluó también el posible impacto ambiental de esa práctica

Una ducha fría puede hacer más que despertarte: qué sugiere un estudio sobre el riesgo de enfermarse

Niebla mental y fallas de memoria después de los 50 años: qué función cumple el sistema glinfático durante el sueño

Investigaciones recientes analizaron cómo las fases más profundas del descanso intervienen en la circulación de líquidos cerebrales y cuáles son los límites científicos al relacionar ese proceso con el rendimiento cognitivo

Niebla mental y fallas de memoria después de los 50 años: qué función cumple el sistema glinfático durante el sueño

DEPORTES

Inesperado reclamo de un ex entrenador de Boca Juniors: “Lo tendrían que haber descalificado de la Copa Argentina”

Inesperado reclamo de un ex entrenador de Boca Juniors: “Lo tendrían que haber descalificado de la Copa Argentina”

Preocupación por el violento golpe que sufrió un jugador de la NHL y abrió un debate en el hockey sobre hielo: “No se encontraba bien”

La peculiar regla de la Fórmula 1 que pone en jaque la alineación de pilotos de Haas tras la abrupta salida de Esteban Ocon

El plan especial que diseñó Ponzio de cara al decisivo duelo que afrontará River Plate ante Lanús por el Torneo Clausura

La ácida crítica de un referente de la Fórmula 1 contra Lewis Hamilton en medio de la crisis que atraviesa Ferrari

TELESHOW

Preocupación por la salud de Jorge Bocacci, el emblemático presentador de Titanes en el Ring

Preocupación por la salud de Jorge Bocacci, el emblemático presentador de Titanes en el Ring

Pampita peregrinó de madrugada a Luján para participar de la misa del papa León XIV: las fotos de su travesía

Marta Fort homenajeó a su padre en MasterChef Celebrity y provocó una ovación de sus compañeros: “Me traje tapadito”

“Oración del remanso”, el tema que conmovió al Papa León XIV: nació entre pescadores y se convirtió en plegaria

Emocionado, Luciano Pereyra cantó en la previa de la misa del Papa León XIV en Luján: así fue su presentación

INFOBAE AMÉRICA

Las importaciones salvadoreñas de armas y municiones aumentaron 30.9% entre enero y septiembre de 2026

Las importaciones salvadoreñas de armas y municiones aumentaron 30.9% entre enero y septiembre de 2026

La crisis cubana redibuja el mapa turístico del Caribe y abre paso a Venezuela como destino de recambio

Los apagones y la inflación reducen las ventas de las jaboneras artesanales en Cuba

Cuando el sistema no reconoce al migrante: las fallas de verificación que dejan a beneficiarios del TPS sin licencias, seguros y pagos

Aparecieron dos Caravaggio: un lienzo olvidado en una galería de París y un retrato que se vendió por USD 4 mil como obra anónima