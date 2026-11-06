Incontinencia urinaria de esfuerzo: qué es, cómo se evalúa y cómo se trata

La incontinencia urinaria de esfuerzo ocurre cuando la presión sobre la vejiga supera la capacidad de cierre de la uretra (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las pérdidas de orina que aparecen al reír, toser, estornudar o correr suelen asociarse con la incontinencia urinaria de esfuerzo. No se trata de una consecuencia obligatoria de la edad, el embarazo o la actividad física, aunque esas circunstancias pueden aumentar el riesgo. El síntoma merece una consulta cuando se repite, limita actividades o genera preocupación.

Según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos, el mecanismo es siempre el mismo: un aumento de presión en el abdomen supera la capacidad de cierre de la uretra, el conducto por el que sale la orina, y provoca la pérdida.

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Reconocer el tipo de pérdida permite evitar confusiones. La incontinencia de esfuerzo se vincula con una acción concreta que aumenta la presión en el abdomen, mientras que la incontinencia de urgencia se manifiesta después de una necesidad intensa y repentina de orinar que resulta difícil de postergar. Ambas pueden coexistir y requieren una valoración que considere los síntomas de cada caso.

Mayo Clinic explica que la debilidad de los músculos del suelo pélvico y del esfínter urinario, estructura que ayuda a controlar la salida de orina, puede favorecer las pérdidas. El suelo pélvico reúne músculos y tejidos que sostienen la vejiga, la uretra, el útero y el recto. Su función incluye responder a los cambios de presión generados durante las actividades cotidianas.

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La evaluación permite distinguir los síntomas y sus posibles causas

La necesidad súbita de orinar distingue a la incontinencia de urgencia de los episodios provocados por esfuerzo físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El embarazo, el parto vaginal, el sobrepeso, la menopausia, la tos persistente y algunas cirugías pueden afectar el soporte de la uretra o el funcionamiento de los músculos del suelo pélvico. Sin embargo, la aparición de pérdidas no equivale por sí sola a un diagnóstico ni permite identificar una causa única.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos señala que la incontinencia de esfuerzo también puede presentarse en personas jóvenes y en hombres, en particular después de intervenciones sobre la próstata. La frecuencia, la cantidad de orina perdida, la relación con la actividad física y la presencia o no de urgencia son datos relevantes para la consulta.

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La valoración profesional puede incluir una conversación detallada sobre los síntomas, un examen físico y otras pruebas si son necesarias. La información permite diferenciar la incontinencia de esfuerzo de otros problemas de control vesical y definir si corresponde iniciar un tratamiento conservador o considerar alternativas adicionales.

La valoración profesional puede incluir una conversación detallada sobre los síntomas, un examen físico y otras pruebas si son necesarias. La información permite diferenciar la incontinencia de esfuerzo de otros problemas de control vesical y definir si corresponde iniciar un tratamiento conservador o considerar alternativas adicionales.

Los ejercicios del suelo pélvico requieren técnica y continuidad

El entrenamiento de los músculos del suelo pélvico, conocido también como ejercicios de Kegel, forma parte de las primeras medidas no quirúrgicas para la incontinencia de esfuerzo. Consiste en contraer y relajar los músculos que intervienen en el control de la orina, con una técnica que debe adaptarse a cada persona.

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Mayo Clinic advierte que no conviene practicar estos ejercicios de manera habitual al interrumpir el chorro de orina, porque esa conducta puede impedir el vaciado completo de la vejiga. La institución propone aprender a identificar la musculatura correcta y consultar a un profesional cuando resulte difícil realizar la contracción o cuando los síntomas no mejoren.

La fisioterapia especializada en suelo pélvico puede ayudar a revisar la coordinación, la intensidad y la progresión del programa. También pueden utilizarse recursos como la biorretroalimentación, que muestra si la contracción se realiza con los músculos indicados. El objetivo no es fortalecer de forma indiscriminada el abdomen, sino mejorar la función que contribuye al cierre de la uretra durante un esfuerzo.

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La fisioterapia especializada en suelo pélvico puede ayudar a revisar la coordinación, la intensidad y la progresión del programa. También pueden utilizarse recursos como la biorretroalimentación, que muestra si la contracción se realiza con los músculos indicados. El objetivo no es fortalecer de forma indiscriminada el abdomen, sino mejorar la función que contribuye al cierre de la uretra durante un esfuerzo.

Las intervenciones quirúrgicas de próstata pueden originar incontinencia de esfuerzo en la población masculina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención suele comenzar con opciones conservadoras

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos indica que el abordaje de la incontinencia puede incluir cambios en hábitos, entrenamiento de la vejiga, ejercicios del suelo pélvico, fisioterapia y dispositivos de apoyo vaginal, según el tipo de síntomas y la evaluación clínica. Los pesarios, por ejemplo, son dispositivos que pueden sostener la uretra en algunos casos de incontinencia de esfuerzo.

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La entidad también diferencia los tratamientos para la urgencia urinaria, que pueden incluir medicamentos, de las intervenciones destinadas a la incontinencia de esfuerzo. La cirugía y los procedimientos que brindan soporte a la uretra forman parte de las alternativas para situaciones seleccionadas, después de analizar los beneficios y los riesgos de cada opción.

Un estudio aleatorizado publicado en International Urogynecology Journal, revista científica revisada por pares dedicada a la salud uroginecológica, evaluó durante 12 semanas el entrenamiento de suelo pélvico realizado por telesalud frente a un enfoque educativo sin ejercicio supervisado. La investigación incluyó a 50 mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo.

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El grupo que realizó el entrenamiento registró una reducción significativa en la severidad de los síntomas, con una puntuación promedio de 6,2 frente a 12,5 en el grupo de control. También mostró mejoras en la frecuencia de pérdidas, el uso de protectores, la satisfacción con el tratamiento y la calidad de vida. El estudio respalda la importancia de sostener el entrenamiento con orientación adecuada, incluso a distancia, como alternativa válida para quienes no pueden acceder a sesiones presenciales.