Del sueño de Wall Street a la cárcel: quién es el banquero millennial, heredero y triatleta que está detrás de la crisis de Paraguay

Miguel Vázquez, dueño de Ueno Bank

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Miguel Vázquez, un triatleta millennial y dueño de uno de los bancos más grandes de Paraguay, soñaba con crear el primer “unicornio” de su país y llevar por primera vez una empresa paraguaya a la Bolsa de Nueva York.

En cambio, Vázquez terminó en prisión esta semana después de que el Banco Central de Paraguay cerrara Ueno Bank por problemas de liquidez.

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La caída de Ueno no solo arrastró a Vázquez. El jueves, el presidente paraguayo, Santiago Peña, renunció ante la amenaza de un proceso de destitución por sus estrechos vínculos con el banco en quiebra, tanto como inversor como al frente de un gobierno que depositó más de USD 800 millones —una cifra récord— en el banco ahora cerrado. Luego dijo que iba a enfrentar el juicio político.

Ahora, millones de paraguayos y el Estado no pueden acceder al dinero que depositaron en Ueno, un banco valorado en casi USD 500 millones a principios de este año. Solo la participación de Vázquez valía hasta USD 375 millones, lo que probablemente lo convertía en una de las personas más ricas de una de las naciones más pobres de América Latina antes del colapso del banco.

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El paraguayo Santiago Peña renunció, pero luego dijo que se defenderá el juicio político

Peña abordó directamente la crisis de Ueno en un video de renuncia publicado en redes sociales. “Hoy, mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros a nuestro sistema financiero”, afirmó Peña. “Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares. Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos”.

La detención de Vázquez y el cierre de Ueno representan un giro sorprendente para el empresario de 36 años, quien convirtió una entidad de crédito no bancaria en un banco utilizado por dos tercios de los paraguayos. Ueno llegó incluso a patrocinar a la selección nacional de fútbol, que conmovió al país al eliminar a Alemania del Mundial, una victoria que dio lugar a un día festivo nacional.

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Vázquez, hijo único, multiplicó la fortuna familiar antes del colapso de Ueno. Su abuelo materno era dueño del concesionario local de Mercedes Benz, mientras que su abuela paterna vendía productos alimenticios en un puesto de mercado. Su padre creó allí mismo un negocio de microcréditos dirigido a personas sin acceso al sistema bancario.

“Hoy realmente yo, más que emprendedor, soy la tercera generación de mi familia; soy heredero, estoy construyendo sobre el hombro de dos gigantes”, declaró Vázquez en una entrevista de 2024.

Ueno, el banco que generó la crisis política en el país vecino (REUTERS/César Olmedo)

Vázquez tomó la pequeña entidad de crédito de su padre, conocida como Credicentro, y la convirtió en Banco Ueno en 2023. El húngaro OTP Bank Plc elevó a principios de este año su participación en el holding de Ueno al 10%, una operación que valoró la empresa en USD 470 millones en junio.

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Vázquez también es el propietario mayoritario de Grupo Vázquez, un holding que incluía a Ueno y activos en sectores que iban desde la ganadería hasta el comercio electrónico. Según su informe anual, en 2025 empleaba a 6.000 personas y registraba ingresos de más de USD 100 millones. Sus participaciones se triplicaron con creces desde 2020, hasta alcanzar 28 a finales del año pasado.

Víctor Dante Gulino, abogado de Vázquez, no respondió a las solicitudes de comentarios de Bloomberg, pero dijo a medios locales que no sabía exactamente de qué se acusaba a Vázquez. Permanecerá en prisión preventiva, según informó el jueves el medio local ABC.

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La sede de Ueno en Asunción era conocida como “The Matrix” y estaba diseñada para parecerse a una oficina de Google, según una persona que visitó el lugar y pidió permanecer en el anonimato porque las conversaciones que mantuvo allí eran privadas. Tenía paredes de cristal, madera pulida, plantas colgantes y arte indígena. Las salas de reuniones contaban con tableros de ajedrez, mientras chefs privados y mayordomos servían el almuerzo a los ejecutivos en su ala del edificio.

Ueno y los fondos públicos que recibió

Vázquez afirmó que compite en pruebas de Ironman, participa en carreras de autos y suele comparar su estrategia empresarial con las competencias. “Me encanta la velocidad, me encantan las carreras”, declaró en la página web de Ueno. Una persona que lo conoce afirmó que también colecciona autos deportivos de lujo.

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La relación de Vázquez con Peña, presidente de Paraguay desde 2023, quedó bajo especial escrutinio y llevó a la Cámara a iniciar el jueves un proceso de destitución.

Peña invirtió entre 2019 y 2025 en una de las empresas de Vázquez, pero no directamente en Banco Ueno. Su oficina no respondió a una solicitud de comentarios.

Durante su presidencia, Peña defendió a Banco Ueno y la decisión de su gobierno de depositar dinero allí, con el argumento de que recompensaba a los ahorradores con altas tasas de interés. “Estamos protegiendo los ahorros de los depositantes”, afirmó a finales de 2024, y añadió que las críticas sobre posibles conflictos de intereses formaban parte de una “campaña mediática mentirosa y mezquina”.

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“Más que emprendedor, soy la tercera generación de mi familia; soy heredero, estoy construyendo sobre el hombro de dos gigantes” (Vázquez)

Ueno obtuvo su licencia bancaria hace menos de tres años, poco después de que Peña asumiera la presidencia. El gobernador del banco central, Carlos Carvallo, quien autorizó la licencia, trabajó anteriormente para Vázquez como director de la entidad que terminó convirtiéndose en Ueno. Carvallo también renunció esta semana, poco después del cierre de Ueno, un banco cuyo nombre es un juego de palabras con la palabra española “bueno”.

Los depósitos del gobierno en Ueno crecieron rápidamente, desde menos de USD 100 millones en enero de 2024 hasta representar alrededor del 20% de todos los ahorros estatales depositados en el sistema bancario a finales de septiembre, incluidos cientos de millones de dólares procedentes de la agencia de seguridad social de Paraguay.

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No está claro qué sucederá con esos fondos tras el cierre del banco. El seguro de depósitos de Paraguay garantiza los ahorros hasta un máximo de USD 38.000.

Vázquez comenzó a trabajar muy joven en los negocios familiares y ayudaba a su padre a formalizar préstamos para Credicentro cuando aún era adolescente.

Comenzó la universidad en una institución privada de Asunción, pero afirmó en la entrevista de 2024 que nunca se graduó y que se enzarzó en una pelea con un profesor que defendía los derechos de los trabajadores en Paraguay. “Le dije al profesor que los empleados también tienen responsabilidades, no solo el empresario, porque, de lo contrario, solo se está creando gente de izquierdas”, afirmó.

Vázquez afirmó que más tarde estudió finanzas en el Incae, una escuela de negocios costarricense, pero que no obtuvo ningún título. Asumió la dirección de la empresa familiar en 2014, según su perfil de LinkedIn, que utilizó en los últimos meses para compartir declaraciones en defensa de la solidez financiera de Ueno.

Ueno saltó a los titulares en 2025 cuando patrocinó a la selección de fútbol de Paraguay. También ofreció cuentas a los miembros del equipo, quienes afirmaron esta semana que tampoco podían acceder a sus ahorros, según un comunicado atribuido a los jugadores y publicado por Gustavo Gómez, quien fue capitán de la selección nacional de Paraguay y actualmente es capitán del Palmeiras brasileño.

“Nosotros también fuimos víctimas de esta situación, al igual que muchísimas familias paraguayas. Compartimos la misma indignación”, decía la publicación. “Nuestra prioridad absoluta debe ser la gente trabajadora. Las personas de menores recursos que hoy están en total vulnerabilidad”.

Con información de Bloomberg