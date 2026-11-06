¿Qué pasa si un paciente nace sin uno o más dientes?

Una persona se muerde la uña del dedo pulgar con los dientes incisivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ausencia de uno o más dientes desde el nacimiento, una condición conocida como agenesia dental, puede pasar inadvertida durante años. A diferencia de la pérdida de una pieza por caries o traumatismos, en estos casos el diente nunca llegó a desarrollarse. Aunque algunas personas descubren esta condición durante la adolescencia, otras la identifican en la adultez, cuando una evaluación odontológica revela espacios dentales, alteraciones en la mordida o cambios en la posición de otras piezas.

Los dientes cumplen una función fundamental en la masticación, ya que permiten triturar los alimentos y distribuir las fuerzas que se generan al morder. Cuando uno de ellos no se desarrolla, los dientes vecinos pueden desplazarse hacia el espacio disponible y alterar la alineación dental. También pueden producirse cambios en la mordida, dependiendo de la pieza ausente y de las características de cada paciente.

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Una mujer embarazada sostiene un modelo de diente, enfatizando la importancia de la salud bucal durante la gestación para el bienestar de la madre y el bebé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la agenesia molar no implica necesariamente que todos los pacientes requieran un tratamiento complejo. La conducta clínica depende de la edad, la ubicación del diente ausente, el desarrollo de los maxilares y la presencia de otras alteraciones dentales. Por ello, es importante realizar una evaluación individualizada antes de decidir si conviene mantener el espacio, cerrarlo mediante ortodoncia o considerar una rehabilitación protésica.

En pacientes adultos, los implantes dentales pueden representar una alternativa para reemplazar una pieza que nunca se desarrolló, siempre que existan las condiciones clínicas adecuadas. Antes de indicar este procedimiento, es necesario evaluar el volumen óseo, la posición de las estructuras anatómicas y el estado de los dientes vecinos. En pacientes jóvenes, además, se debe considerar que el crecimiento de los maxilares aún puede continuar, por lo que la colocación de un implante suele posponerse hasta que el desarrollo craneofacial haya finalizado.

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La implantología digital avanzada permite planificar estos casos con herramientas de diagnóstico tridimensional que ayudan a estudiar la anatomía del paciente y determinar la viabilidad de cada alternativa. Esta planificación resulta especialmente relevante cuando la ausencia dental se acompaña de poco espacio, pérdida de volumen óseo o alteraciones en la posición de otras piezas.

Un aspecto importante es diferenciar la agenesia dental de la retención de un diente. En ocasiones, una pieza no aparece en la boca porque permanece dentro del hueso o tiene dificultades para erupcionar. Las radiografías y, cuando está indicado, los estudios tridimensionales permiten establecer el diagnóstico y definir el abordaje más adecuado.

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Dra. Kristel Santa Cruz