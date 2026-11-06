Un estudio mostró que trabajar con recuerdos de infancia redujo el miedo al fracaso en adultos jóvenes

Las experiencias de crítica y desatención durante la niñez influyen en la aparición del miedo al fracaso en la adultez (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las experiencias de crítica, desatención o reacciones duras frente a los errores durante la infancia pueden conservar una carga emocional en la adultez. En algunas personas, ese registro se vincula con miedo al fracaso , culpa, tristeza o una reacción intensa ante la posibilidad de equivocarse.

Una investigación reciente examinó si las técnicas de psicoterapia basadas en imágenes mentales pueden modificar la respuesta emocional ante esos recuerdos. El objetivo no fue borrar ni alterar los hechos ocurridos, sino trabajar sobre el modo en que una persona revive una experiencia dolorosa y sobre las emociones que esa evocación despierta en el presente.

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Según informó ScienceDaily, investigadores de la Universidad SWPS y del Instituto Nencki de Biología Experimental, en Polonia, evaluaron intervenciones centradas en recuerdos autobiográficos de crítica durante la niñez. Los resultados mostraron una reducción sostenida del miedo al fracaso y de la activación emocional vinculada con esas experiencias.

El trabajo se concentró en adultos jóvenes que ya presentaban un nivel elevado de temor a equivocarse. Por eso, sus resultados no describen el efecto de estas técnicas en toda la población ni sustituyen una evaluación profesional ante síntomas de ansiedad, depresión o trauma.

El estudio comparó tres formas de trabajar con recuerdos de crítica

Un estudio publicado en Frontiers in Psychology , revista científica de acceso abierto especializada en investigaciones de psicología, analizó a 180 adultos jóvenes de entre 18 y 35 años con miedo al fracaso elevado.

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Los participantes fueron distribuidos al azar en tres grupos y realizaron cuatro sesiones durante dos semanas. Todas las intervenciones se enfocaron en recuerdos de infancia relacionados con situaciones de crítica, temor o ansiedad.

El primer grupo realizó exposición mediante imágenes, una técnica que consistió en recuperar mentalmente experiencias que provocaban malestar. Esa condición funcionó como control activo, ya que los participantes también trabajaban con sus recuerdos, aunque sin cambiar el desarrollo imaginado de la escena.

El segundo grupo utilizó una técnica llamada reescritura de imágenes mentales, conocida en inglés como imagery rescripting. En este procedimiento, la persona recuerda una situación dolorosa y luego imagina una intervención protectora dentro de la escena. Por ejemplo, puede imaginar a una figura de apoyo que confronta a quien ejerce la crítica y acompaña al niño que vivió la experiencia.

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El tercer grupo recibió una modalidad similar, aunque con una pausa de diez minutos antes de realizar la reescritura. Los investigadores evaluaron si esa demora podía interferir en la reconsolidación del recuerdo, un proceso biológico por el cual la memoria reactivada se vuelve temporalmente inestable y modificable antes de fijarse nuevamente. Esa ventana de labilidad es, precisamente, el momento en que una intervención terapéutica puede alterar la carga emocional del recuerdo.

Investigadores de la Universidad SWPS y del Instituto Nencki en Polonia evaluaron técnicas de psicoterapia basadas en imágenes mentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención se asoció con menos miedo, culpa y activación fisiológica

Los tres enfoques evaluados se vincularon con una disminución del miedo al fracaso, las emociones negativas y la reacción fisiológica ante recuerdos autobiográficos de crítica. Las evaluaciones se realizaron al finalizar las sesiones y durante seguimientos a los tres y seis meses.

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El trabajo incluyó cuestionarios, entrevistas y mediciones fisiológicas, entre ellas la conductancia de la piel y la alfa-amilasa salival, dos marcadores objetivos del nivel de activación del sistema nervioso ante situaciones de estrés. Según los resultados, los participantes mostraron una menor respuesta en ambos indicadores al recordar las situaciones críticas, lo que los autores interpretaron como una reducción sostenida de la activación asociada con esos recuerdos.

La psicóloga Julia Bączek, coautora del estudio e integrante del Laboratorio de Neurociencia Afectiva de la Universidad SWPS, señaló que las técnicas seleccionadas pueden reducir la intensidad de las emociones negativas y de la activación vinculada con recuerdos de crítica infantil.

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Sin embargo, el estudio no determinó que una técnica fuera superior en todos los resultados. La variante con una pausa de diez minutos no demostró una ventaja clara sobre la reescritura estándar. Además, el grupo de exposición también presentó mejoras, aunque los análisis señalaron beneficios más consistentes para la reescritura estándar en algunas mediciones.

La técnica de reescritura de imágenes mentales introduce una figura de apoyo que acompaña al menor y confronta a quien ejerce la crítica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica no borra recuerdos ni permite reconstruir el pasado como ocurrió

La expresión “reescribir recuerdos” puede inducir a confusión. El método no propone reemplazar un hecho vivido por otro ni verificar que una escena imaginada haya sucedido. Su propósito es modificar la respuesta emocional ante una memoria que continúa generando malestar.

El estudio examinó además el papel del denominado error de predicción, un término utilizado para describir la diferencia entre lo que una persona espera que ocurra y lo que sucede en la nueva secuencia imaginada. Los investigadores observaron que una respuesta fisiológica transitoria durante la reescritura, asociada con esa sorpresa, se relacionó con un cambio terapéutico más marcado.

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El hallazgo debe interpretarse dentro de las condiciones específicas del ensayo. La muestra incluyó adultos jóvenes con miedo al fracaso elevado, las intervenciones fueron breves y el seguimiento alcanzó seis meses. No permite concluir que una técnica de imágenes mentales sea adecuada para cualquier persona ni para todos los problemas ligados a experiencias infantiles.

Las intervenciones basadas en recuerdos dolorosos requieren un encuadre clínico. Cuando la evocación de experiencias tempranas provoca angustia intensa, dificultades cotidianas o síntomas persistentes, la evaluación de un profesional de salud mental permite definir el abordaje adecuado.