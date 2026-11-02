Ciencia

Cuando la presión manda: por qué algunos deportistas brillan en momentos decisivos mientras otros se derrumban

Una investigación de la Universidad Alemana del Deporte de Colonia, realizada junto a especialistas de Nueva Zelanda, plantea un enfoque científico inédito para entender ese contraste de rendimiento

Jugador de fútbol de espaldas con uniforme azul, un balón en el césped, un arquero bajo el arco y tribunas con público iluminadas por un reflector
Investigadores de Alemania y Nueva Zelanda analizaron los cambios en el procesamiento de la información bajo situaciones de alta presión (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un penal en una final, un punto de partido en tenis o el último intento de una competencia pueden afectar incluso una habilidad muy practicada. En ese sentido, un artículo teórico de la Universidad Alemana del Deporte de Colonia, elaborado junto con colegas de Nueva Zelanda, propone que la presión puede alterar el procesamiento de la información y explicar tanto el derrumbe como el rendimiento sobresaliente en momentos decisivos.

El enfoque sostiene que la clave no está solo en qué estímulos reciben atención, sino en cómo se integran y se transforman en una acción, según informó Phys.org, portal especializado en ciencia, investigación y tecnología. Asimismo, la presión tampoco garantiza el fracaso: algunas personas alcanzan su mejor desempeño precisamente cuando más se juegan. Por qué ocurre una cosa u otra es justamente lo que la ciencia no terminaba de explicar.

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El artículo, publicado en la revista científica Trends in Cognitive Sciences, cuestiona las explicaciones centradas únicamente en los cambios de atención bajo tensión. Esas perspectivas estudian si los deportistas empiezan a controlar conscientemente movimientos automatizados o si se distraen por el público y sus propios pensamientos, factores que ayudan a entender una caída del rendimiento, pero no por qué otros mejoran en las mismas circunstancias.

Hombre con indumentaria deportiva sentado en el suelo de un vestuario con la cabeza entre las manos y botines con barro
El bloqueo mental conocido como choking y las actuaciones sobresalientes surgen de variaciones en un mismo mecanismo cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se procesa la información

La propuesta plantea que el desempeño depende de la complejidad con que una persona procesa la información disponible. Esa complejidad puede reducirse mediante reglas más simples, menos elementos considerados o el control de un movimiento como una unidad integrada. Por otro lado, puede aumentar cuando se combinan varias señales o se supervisan por separado los distintos componentes de un movimiento. Ninguna de las dos formas resulta superior por sí sola.

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“La simplificación y la complejidad no son automáticamente mejores. Lo importante es que la forma en que se procesa la información se adapte a la tarea y que la persona pueda aplicarla de manera confiable”, explicó Laura Voigt, autora principal del proyecto.

El lanzamiento de un penal ilustra esa diferencia. Un jugador puede basar su decisión en una sola indicación dada por el entrenador, mientras que otro puede considerar simultáneamente la posición del arquero, sus movimientos y sus tendencias conocidas.

Los autores denominan “complejidad ajustada a la tarea” al nivel de procesamiento que se corresponde con las exigencias de una situación y con las capacidades de quien debe resolverla. La presión puede modificar ese equilibrio.

La simplificación puede favorecer a quien antes incorporaba información innecesaria, pero resulta perjudicial si elimina señales relevantes. A la inversa, un procesamiento más complejo puede ayudar cuando hacen falta datos adicionales, aunque también puede afectar la ejecución si suma etapas superfluas o difíciles de aplicar.

Futbolista de espaldas ante el balón y el arco, con una página de periódico que dice Falló el penal y una pantalla que marca 90 más 5
La toma de decisiones ante un penal evidencia la diferencia entre aplicar una sola pauta o procesar múltiples movimientos del rival (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dos caras del mismo proceso

La hipótesis permite entender que el bloqueo bajo presión, conocido como “choking” —una disminución del rendimiento en situaciones de exigencia— y una actuación excepcional pueden surgir de cambios en un mismo mecanismo. El resultado dependería de si la complejidad adoptada coincide con las demandas concretas de la tarea.

El trabajo, titulado “Beyond attention: Performance pressure shifts information-processing complexity”, es de carácter teórico. Sus autores reunieron resultados empíricos y perspectivas conceptuales ya existentes para desarrollar este marco, cuyas predicciones todavía deberán comprobarse con estudios experimentales.

La propuesta también abre interrogantes para el entrenamiento y la práctica. En lugar de recomendar de forma general que los atletas “piensen menos” bajo presión o, por el contrario, que consideren toda la información posible, futuras investigaciones podrían determinar qué forma de procesamiento ayuda en cada situación.

“Nuestro enfoque permite investigar no solo por qué el rendimiento se desmorona bajo presión, sino también qué formas de procesamiento de información pueden ayudar a las personas a acceder a su potencial cuando más importa”, afirmó Voigt.

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