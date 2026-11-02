Ciencia

Un estudio reveló qué sonido ayuda más a bajar el cortisol

Un ensayo de la Universidad Metropolitana de Toronto detectó una caída superior de la hormona asociada al estrés tras 24 minutos de escucha adaptada, aunque ambos grupos dijeron sentirse más tranquilos

Infografía con la ilustración de una mujer con auriculares, ondas sonoras, iconos médicos y bloques de texto informativo sobre fondo beige.
La Universidad Metropolitana de Toronto determinó que la música personalizada redujo el cortisol más del doble que el ruido rosa en estudiantes con síntomas de ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Universidad Metropolitana de Toronto (TMU) halló que 24 minutos de música personalizada acompañada por estimulación auditiva rítmica redujeron el cortisol más del doble que el ruido rosa, un sonido continuo y suave que suele usarse para dormir o relajarse, en un grupo de estudiantes con síntomas recientes de ansiedad.

Aunque quienes participaron dijeron sentirse igual de tranquilos después de ambas experiencias, las mediciones del organismo mostraron una diferencia.

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El estudio, publicado en la revista International Journal of Psychophysiology, comparó dos formas de escucha que hoy suelen asociarse con la relajación: por un lado, una selección musical adaptada a cada persona y combinada con ritmos auditivos; por otro, ruido rosa, un sonido constante que muchas personas usan para dormir, concentrarse o bajar el estrés.

La investigación fue dirigida por el profesor de psicología Frank A. Russo y su equipo en Toronto, Canadá. Sus resultados apuntan a que el alivio que una persona percibe no siempre coincide por completo con la reacción física de su cuerpo frente al estrés.

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Una mujer sentada en un sillón con auriculares grandes y ojos cerrados sostiene un teléfono frente a un ventanal y estantes con libros.
El profesor Frank A. Russo lideró la investigación sobre estrés y respuestas auditivas publicada en el International Journal of Psychophysiology (Imagen Ilustrativa Infobae)

La música personalizada redujo más el cortisol que el ruido rosa

El ensayo incluyó a 83 estudiantes universitarios que habían informado, al menos, un síntoma reciente de ansiedad generalizada. Cada participante fue asignado al azar a una de las dos condiciones de escucha durante 24 minutos.

Un grupo recibió música personalizada con estimulación auditiva rítmica. La selección partía del estado de ánimo que cada participante tenía al comienzo de la sesión y cambiaba gradualmente para acompañarlo hacia un clima emocional más sereno y positivo. La intervención sumaba ritmos o pulsos de sonido diseñados para seguir ese recorrido.

El otro grupo escuchó ruido rosa, ajustado a un volumen similar al de la música. Se trata de un sonido uniforme, parecido al de una lluvia suave o al murmullo constante de ciertos aparatos, que suele utilizarse como fondo para descansar o bloquear otros ruidos.

Ilustración de perfil de un cerebro humano con grietas oscuras y conexiones luminosas en tonos naranja y azul sobre fondo negro.
La investigación también analizó la actividad cerebral de los participantes antes y después de escuchar música personalizada o ruido rosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes y después de las sesiones, el equipo tomó muestras y registros para conocer tanto la experiencia de los estudiantes como sus reacciones físicas.

Los investigadores evaluaron el nivel de cortisol, una hormona asociada a la respuesta del cuerpo ante el estrés, además de la actividad cerebral, los cambios en el ritmo cardíaco y las respuestas de los propios participantes sobre ansiedad y estado de ánimo.

El cortisol descendió en los dos grupos, pero la caída fue más de dos veces mayor entre quienes escucharon la música personalizada. Esa diferencia se observó en las muestras recogidas 15 minutos después de terminar la sesión.

Los participantes dijeron sentirse mejor con las dos experiencias

Pese a la diferencia en los niveles de cortisol, los estudiantes de ambos grupos informaron una reducción parecida de la ansiedad y una mejora de su estado de ánimo. En otras palabras, tanto la música como el ruido rosa fueron percibidos como recursos que ayudaron a relajarse durante la prueba.

Una mujer con bata coloca electrodos en la cabeza de una joven con auriculares sentada ante un monitor que muestra ondas de colores.
El ensayo distribuyó al azar a 83 estudiantes universitarios en sesiones de escucha que duraron 24 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador que permite observar cómo responde el organismo ante situaciones de tensión o descanso, también fueron similares entre ambas condiciones.

Para los autores, este contraste pone el foco en una cuestión relevante para quienes buscan herramientas sencillas para manejar el estrés. La sensación subjetiva de calma y la respuesta biológica no necesariamente avanzan al mismo ritmo ni reflejan exactamente el mismo efecto.

El estudio también registró cambios distintos en la actividad cerebral relacionada con la regulación de las emociones. Después de escuchar música, esa actividad mostró un leve aumento.

Tras el ruido rosa, en cambio, descendió. Los investigadores consideran que estas diferencias pueden ayudar a comprender por qué dos experiencias auditivas que se sienten igualmente relajantes producen reacciones distintas en el cuerpo.

Una mujer con bata blanca, gafas protectoras y guantes escribe en un frasco pequeño frente a tubos de ensayo, pipetas y un joven sentado.
Los dos grupos de participantes reportaron mejoras similares en su estado de ánimo y en la variabilidad del ritmo cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa accesible para jóvenes con ansiedad

La ansiedad figura entre los problemas de salud mental más frecuentes en adultos jóvenes y estudiantes universitarios. Para parte de esa población, pedir ayuda profesional puede resultar difícil por motivos económicos, falta de tiempo, estigma o problemas para acceder a la atención.

En ese contexto, los investigadores de la Universidad Metropolitana de Toronto analizaron si una herramienta de audio podía aportar una opción complementaria y de fácil acceso.

El trabajo no plantea que escuchar música reemplace tratamientos psicológicos, médicos o farmacológicos cuando son necesarios. Sí abre la posibilidad de estudiar intervenciones basadas en sonido como apoyo para momentos cotidianos de tensión.

Un joven con gafas se toca la frente frente a una computadora portátil, auriculares y libros sobre la mesa de una biblioteca.
La actividad cerebral vinculada con la regulación de las emociones aumentó tras escuchar música y disminuyó después del ruido rosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia central del experimento fue la personalización. En vez de aplicar una misma lista de canciones a todos los participantes, la música se ajustó al estado emocional inicial de cada uno y cambió de forma gradual durante la escucha.

Esa adaptación podría ser uno de los motivos detrás de la mayor disminución del cortisol, aunque el estudio no permite establecerlo de manera definitiva.

La popularidad reciente del ruido rosa y del ruido marrón para conciliar el sueño, estudiar o trabajar también llevó al equipo a mirar más allá de las valoraciones personales.

La investigación compara por primera vez esas impresiones con señales físicas, una combinación que puede ofrecer una mirada más amplia sobre los efectos del sonido.

Los investigadores piden cautela y nuevos estudios

Un joven con auriculares reposa en una cama junto a una mesa de noche iluminada y un escritorio con libros y computadora portátil.
Los investigadores plantearon el uso de recursos sonoros como apoyo complementario para la ansiedad sin sustituir los tratamientos médicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores advierten que los resultados biológicos deben interpretarse con prudencia. Las diferencias observadas en cortisol y actividad cerebral cambiaron según la forma en que se trataron ciertos valores atípicos en el análisis de los datos.

Por esa razón, consideran necesario repetir la investigación con más participantes y en otros grupos de población.

También falta determinar cuánto aporta cada parte de la intervención. La música personalizada y la estimulación auditiva rítmica se aplicaron juntas, por lo que todavía no está claro si el efecto sobre el cortisol depende principalmente de la selección musical, de los ritmos o de la combinación de ambos elementos.

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