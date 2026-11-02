Imágenes desesperantes: le dieron un rodillazo en el pecho, sufrió un paro cardíaco y lo reanimaron en el campo

El futbolista fue trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos

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El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel fue trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por un rodillazo en el pecho del arquero rival, en uno de los episodios más dramáticos que ha vivido el fútbol español en los últimos años.

Todo sucedió en el minuto 98 del partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División española. El encuentro se disputaba en el estadio Heliodoro Rodríguez López con el marcador en tablas —2 a 2— y el juego transitaba los últimos compases de un tiempo añadido que ya había tenido de todo: goles, expulsiones y una tensión creciente sobre el césped canario.

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En ese contexto, el equipo local salió en contraataque. De Miguel superó en velocidad a los últimos dos defensores del Andorra y fue a disputar un balón aéreo que caía más allá del área. El portero visitante, Jesús Owono, abandonó su posición a toda velocidad para anticiparse, pero en lugar de llegar al balón impactó con la rodilla directamente en el pecho del delantero. El golpe fue seco, violento y sin posibilidad de reacción para ninguno de los dos: De Miguel cayó desplomado sobre el césped de manera inmediata.

Los jugadores pidieron a los médicos antes de que el árbitro reaccionara

La escena que siguió paralizó el estadio. Los futbolistas de ambos equipos comenzaron a pedir desesperadamente la intervención de los servicios médicos mientras el árbitro, el madrileño Pérez Hernández, le mostraba la tarjeta roja a Owono. El portero, que en un primer momento se dirigió hacia los vestuarios, regresó al campo al notar la gravedad del cuadro. Durante más de cinco minutos, los profesionales sanitarios trabajaron sobre el césped ante el silencio total de las tribunas, practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para restablecer las constantes del jugador.

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De Miguel logró recuperar el pulso y la respiración autónoma antes de ser retirado en camilla. Fue trasladado hasta una ambulancia medicalizada que aguardaba fuera del estadio, donde ya se encontraban el presidente del club, Felipe Miñambres, el máximo accionista, Rayco García, y varios integrantes del plantel, visiblemente consternados. La incertidumbre se extendió durante cerca de 15 minutos, hasta que el vehículo partió rumbo al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria con soporte vital. La afición, que momentos antes había gritado “Owono, asesino” desde las tribunas, despidió la ambulancia con aplausos de ánimo.

El Comité de Competición de la Liga Hypermotion deberá determinar si el partido se reanuda en una fecha posterior o se da por concluido con el empate en el marcador. El encuentro fue suspendido cuando restaban algo más de dos minutos de tiempo añadido.

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El club confirmó su ingreso en terapia intensiva “estable, dentro de la gravedad”

Horas después del incidente, el CD Tenerife emitió un comunicado oficial en el que informó sobre el estado del jugador: “El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad. Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades”.

El FC Andorra también se pronunció a través de sus redes sociales para expresar su apoyo: el club envió “toda la fuerza y los mejores deseos” a De Miguel y añadió: “Esperamos que se recupere pronto. Un abrazo muy fuerte al jugador, a su familia y al CD Tenerife”. El Real Madrid y el Rayo Vallecano fueron otros de los clubes que sumaron mensajes de apoyo en las plataformas digitales, deseando una pronta recuperación al futbolista.

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