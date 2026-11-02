Cómo funciona el primer autotest de VIH de venta libre en Argentina: “Sin agujas, con una muestra de saliva, y resultado en 20 minutos”

Laboratorios Richmond introdujo en Argentina la prueba OraQuick, el primer autotest de VIH de fluido oral para uso doméstico

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Gracias a los avances en la detección y el tratamiento del VIH, la infección se convirtió en una enfermedad crónica y la mortalidad en América Latina se redujo un 28%, de acuerdo a estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La innovación busca atacar el talón de Aquiles que persiste pese a los avances en tratamientos contra el VIH: el diagnóstico tardío. Con la posibilidad de hacerse la prueba en el hogar, el autotest apunta a cerrar esa brecha y a empoderar, a poner la decisión en manos de las personas.

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Las personas que reciben tratamiento pueden suprimir la circulación del virus en la sangre. Cuando esa supresión se alcanza, no transmiten la infección: este principio se conoce como I = I, indetectable es igual a intransmisible, y funciona como una herramienta de protección y prevención.

El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que sin tratamiento adecuado puede generar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como sida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cura parece estar cada vez más cerca y existen tratamientos y terapéuticas seguras y eficaces que permiten que la cronificación de la enfermedad -que hasta hace muy poco era mortal- sea compatible con una calidad de vida plena y vital. La evolución de los tratamientos modificó radicalmente el abordaje del VIH: de esquemas con múltiples comprimidos diarios a alternativas de una sola pastilla.

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Sin embargo, esos avances no eliminaron el estigma ni revirtieron por sí solos las tasas de nuevas infecciones, que continúan siendo un desafío en la Argentina y el mundo.

El desafío, plantearon durante el encuentro, ya no es únicamente contar con terapias eficaces, sino facilitar el acceso al diagnóstico y reducir las barreras (incluido el estigma) que todavía postergan la consulta. En ese punto, el autotest busca aportar una herramienta adicional para ampliar la detección temprana.

Una infografía expone el avance en el diagnóstico del VIH hacia la meta de 2030 y los beneficios del autotest en la detección temprana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el autotest de VIH: detecta anticuerpos con una muestra de fluido oral

Laboratorios Richmond desarrolla en Argentina el dispositivo OraQuick® HIV Self-Test, la primera autoprueba de VIH con muestra de fluido oral para uso doméstico, que busca ampliar el acceso al diagnóstico temprano frente a los diagnósticos tardíos que concentran casi la mitad de los casos detectados en el país.

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El dispositivo permite obtener una lectura entre 20 y 40 minutos, con una muestra sin agujas. Estará disponible en farmacias y en MiTest, plataforma de comercio electrónico, como el primer producto de venta directa al consumidor de Richmond.

El autotest tendrá un precio estimado de $27.500 pesos, aunque el valor final podría variar según el canal de comercialización. Durante la presentación del dispositivo, se señaló que en el mediano o largo plazo, la autoridad sanitaria nacional evalúe su incorporación a las estrategias públicas de prevención y diagnóstico.

Es un desarrollo producido en el país por Laboratorios Richmond. El dispositivo, que ya fue aprobado por ANMAT

En Argentina viven 140.000 personas con VIH y se detectan alrededor de 6.900 diagnósticos nuevos cada año. El último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud indicó que el 49% de esas detecciones ocurre tarde, cuando ya existe compromiso inmunológico, frente al 43,8% registrado en 2021.

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En diálogo con Infobae, Maximiliano Bergman, director médico de Laboratorios Richmond, explicó que el diagnóstico oportuno todavía es una prioridad en la respuesta al VIH. Señaló que en la Argentina se registran cerca de 19 nuevos diagnósticos por día y advirtió que una detección tardía representa una oportunidad perdida para iniciar el seguimiento médico y el tratamiento.

“Ampliar el testeo y vincular rápidamente a las personas con el tratamiento es fundamental”, planteó Bergman durante la presentación. Sin atención médica, la carga viral puede aumentar y la infección puede avanzar hasta estadios asociados a enfermedades oportunistas.

Una infografía detalla que 140.000 personas viven con VIH en Argentina y expone el alcance del autotest para reducir los diagnósticos tardíos en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un autotest oral con confirmación posterior

OraQuick® detecta anticuerpos contra VIH-1 y VIH-2 mediante una muestra de fluido oral. La persona debe pasar el hisopo por las encías, colocarlo en un vial con solución reveladora incluido en el envase y esperar el resultado.

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OraSure Technologies, fabricante estadounidense del dispositivo, informó que la prueba alcanza una sensibilidad y especificidad superiores al 99% si se utiliza correctamente. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos la aprobó en 2012 y se comercializa en más de 50 países, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea y varias naciones de América Latina.

La infectóloga Florencia Cahn, de Fundación Huésped, explicó a Infobae que el autodiagnóstico detecta anticuerpos contra VIH-1 y VIH-2 a partir de una muestra de fluido oral. Remarcó que se trata de una herramienta de tamizaje y que todo resultado reactivo debe confirmarse luego con un análisis de sangre, que continúa como método de referencia para el diagnóstico.

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El 49% de los 6.900 diagnósticos anuales de VIH en Argentina ocurre de forma tardía con compromiso inmunológico previo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cahn subrayó que la alta eficacia de la prueba depende de utilizarla de acuerdo con las instrucciones. La sensibilidad permite reducir el riesgo de resultados falsamente negativos, mientras que la especificidad apunta a que quienes no tienen el virus obtengan una respuesta negativa. Por eso, dijo, la accesibilidad debe ir acompañada de instrucciones claras y de la vinculación posterior con el sistema de salud

La autorización local llegó después de un estudio clínico realizado en la Fundación Huésped y de la aprobación de ANMAT. Hasta ahora no había en el mercado argentino una prueba de estas características destinada al uso hogareño. El resultado reactivo requiere confirmación mediante estudios de laboratorio en un centro de salud. Una respuesta no reactiva solo se considera concluyente si transcurrieron al menos tres meses desde la última posible exposición al virus.

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La ANMAT aprobó la venta libre de la prueba tras un estudio clínico desarrollado por la Fundación Huésped. El precio sugerido de venta sería de aproximadamente $ 27.500

La doctora Cahn recordó el lema Siempre es mejor saber: “Si el resultado te da positivo podés acceder a un tratamiento que te permite tener una buena calidad de vida y no transmitir el virus por vía sexual (Indetectable=Intransmisible) Si el resultado es negativo, te seguís cuidando”.

La médica enmarcó el autotest dentro de una estrategia de prevención combinada, que incluye el testeo, el diagnóstico temprano, el acceso inmediato al tratamiento, la profilaxis previa a la exposición —PrEP— y la profilaxis posterior —PEP—. También mencionó el principio I = I: una persona con VIH que mantiene la carga viral suprimida no transmite el virus por vía sexual.

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La OMS recomienda los autotests como complemento del testeo tradicional, especialmente para personas que no acceden con frecuencia al sistema formal de salud. En Argentina, la Ley Nacional de Sida garantiza pruebas gratuitas y confidenciales en hospitales y centros de salud.

Detectar el VIH a tiempo permite acceder a tratamientos efectivos que mejoran la calidad de vida y previenen la transmisión sexual del virus (Imagen Ilustrativa Infobae)

“OraQuick® no compite con el sistema público ni lo reemplaza: lo complementa, ampliando las opciones para quien necesita testearse”, sostuvo Bergman. El directivo vinculó la detección temprana con el acceso oportuno a tratamientos y la reducción de nuevas transmisiones.

“Trabajamos hace décadas para vencer al VIH y acercar soluciones a más personas. Sumar un producto de diagnóstico es fundamental para vencer el estigma y ayudar a que las personas lleguen antes al tratamiento, para que tengan una mejor calidad de vida y reducir el contagio”, afirmó el director médico de Laboratorios Richmond.

El costo sanitario de los diagnósticos tardíos

El diagnóstico tardío también tiene consecuencias sanitarias. Bergman advirtió que todavía se registran muertes vinculadas con estadios avanzados de la infección, cuando aparecen enfermedades oportunistas asociadas al sida. La tasa de mortalidad por VIH en la Argentina fue de 2,4 por cada 100.000 habitantes en 2023.

La incorporación de OraQuick® abre para Richmond una unidad de autodiagnóstico, complementaria de su actividad farmacéutica. La compañía cotiza en Bolsas y Mercados Argentinos bajo el símbolo RICH y desarrolla medicamentos para VIH, oncología y enfermedades cardiovasculares.

Para obtener la autorización en la Argentina, el producto debió atravesar un ensayo clínico local con alrededor de 100 muestras, además de la evaluación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.