Honduras

El hondureño Mauricio Dubón conquista su tercer Guante de Oro y hace historia

El beisbolista hondureño volvió a destacar entre los mejores defensores de las Grandes Ligas. El reconocimiento de 2026 confirma su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones y mantener un alto rendimiento defensivo

El hondureño Mauricio Dubón gana su tercer Guante de Oro y el primero con los Atlanta Braves
El hondureño Mauricio Dubón gana su tercer Guante de Oro y el primero con los Atlanta Braves
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Mauricio Dubón ganó el Guante de Oro 2026 en la categoría de jugador utility de la Liga Nacional, el tercero de su carrera y el primero con los Atlanta Braves. El hondureño había obtenido los dos anteriores en 2023 y 2025 con los Houston Astros.

Dubón fue uno de los protagonistas de la ceremonia de los Rawlings Gold Glove Awards, celebrada el domingo. Con el nuevo galardón, vuelve a figurar entre los defensores más destacados de las Grandes Ligas (MLB) y amplía su registro en una categoría que premia la capacidad de cubrir diferentes posiciones dentro del terreno de juego.

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La distinción de 2026 tiene un significado particular para el hondureño porque llega durante su primera campaña con Atlanta, equipo al que se incorporó tras su etapa con Houston.

La categoría utility, creada en 2022, reconoce a peloteros capaces de desempeñarse en varias posiciones y responder a las necesidades defensivas de sus equipos. Desde su incorporación al palmarés, ningún otro jugador había conseguido ganarla en más de una ocasión, de acuerdo con los datos del historial del galardón.

Hondureño de oro

Con tres Guantes de Oro en su carrera, Dubón construye un expediente que lo distingue dentro del béisbol hondureño y lo mantiene como uno de los representantes centroamericanos con mayor presencia en las Grandes Ligas.

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Su desempeño defensivo durante la temporada respalda el reconocimiento. El jugador se ubicó en el percentil 91 en Outs Above Average (OAA), métrica utilizada por MLB para medir cuántos outs adicionales genera un defensor en comparación con un jugador promedio.

El indicador refleja su capacidad para intervenir en jugadas defensivas desde distintas zonas del campo, una característica que ha marcado su trayectoria en las Grandes Ligas.

Más allá del trabajo con el guante, el hondureño registró una temporada ofensiva productiva. En la campaña regular de 2026 disputó 158 encuentros, en los que conectó 158 imparables, incluidos 12 cuadrangulares, e impulsó 73 carreras.

Sus estadísticas también reflejaron 66 anotadas, promedio de bateo de .276, porcentaje de embasado de .321, OPS de .720 y 10 bases robadas.

La solvencia del atleta catracho en el campocorto y el jardín izquierdo lo impulsó entre los tres finalistas de la Liga Nacional que disputarán el valioso premio otorgado por las Mayores. (Cortesía: Atlanta Braves)
La solvencia del atleta catracho en el campocorto y el jardín izquierdo lo impulsó entre los tres finalistas de la Liga Nacional que disputarán el valioso premio otorgado por las Mayores. (Cortesía: Atlanta Braves)

Talento en varias posiciones

La combinación de aporte ofensivo y rendimiento defensivo lo consolidó como pieza de utilidad para los Braves. Su capacidad para alternar entre posiciones representa una ventaja para el equipo, especialmente en un calendario extenso, en el que la profundidad del plantel y la versatilidad de los jugadores adquieren importancia.

La organización de Atlanta también celebró el reconocimiento de Matt Olson, quien acompañó a Dubón entre los ganadores del Guante de Oro de 2026.

Otros dos integrantes de los Braves aparecieron entre los nominados: el lanzador abridor Chris Sale y el jardinero central Michael Harris.

En la categoría de lanzadores de la Liga Nacional, el premio quedó en manos de Nolan McLean, de los New York Mets.

En los jardines, Pete Crow-Armstrong, de los Chicago Cubs, obtuvo el galardón que también disputaba Harris.

El hondureño acumuló 158 imparables, 12 cuadrangulares y 73 carreras impulsadas en 158 encuentros de la temporada regular.
El hondureño acumuló 158 imparables, 12 cuadrangulares y 73 carreras impulsadas en 158 encuentros de la temporada regular.

Trabajo y disciplina en la carrera de Dubón

La historia de Mauricio Dubón en el béisbol estadounidense comenzó cuando tenía 15 años. En 2010, durante una visita a Honduras de un grupo misionero que desarrollaba actividades deportivas y entregaba implementos de béisbol a jóvenes, el sampedrano llamó la atención de Andy Ritchey y su hijo Ben, quienes identificaron su potencial y le ofrecieron la oportunidad de trasladarse a Sacramento, California.

Con el consentimiento de sus padres, Dubón dejó San Pedro Sula para continuar sus estudios y desarrollar su carrera deportiva en Estados Unidos. Allí vivió con la familia Ritchey y jugó para Capital Christian High School, donde comenzó a llamar la atención de entrenadores y cazatalentos.

Su esfuerzo le abrió las puertas del béisbol profesional en 2013, cuando los Boston Red Sox lo seleccionaron en la ronda 26 del draft de las Grandes Ligas. Posteriormente pasó a la organización de los Milwaukee Brewers y el 7 de julio de 2019 hizo su debut en MLB, convirtiéndose en el primer jugador nacido y criado en Honduras en alcanzar las Grandes Ligas.

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