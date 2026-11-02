Régimen instala al menos siete megaestructuras de figuras históricas en tres departamentos de Nicaragua sin informar el costo de las obras

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica colocó una imagen de Carlos Fonseca Amador en Matagalpa ante el aniversario de su muerte. (Foto: medio oficialista)

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El régimen de Ortega y Murillo ha desplegado al menos siete estructuras metálicas de gran tamaño con las figuras de referentes históricos en Managua, Masaya y Matagalpa. El costo de las obras no ha sido informado, en un contexto en el que el uso de recursos públicos permanece bajo opacidad, según Diario La Prensa.

La más reciente fue instalada el domingo 1 de noviembre en Matagalpa. La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) colocó una imagen de Carlos Fonseca Amador por orden del régimen, pocos días antes del aniversario de su muerte.

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Las estructuras buscan reforzar la base del oficialismo

La instalación de estas figuras forma parte de una estrategia política del régimen para apropiarse de símbolos históricos y reforzar la identificación de sus seguidores con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de acuerdo con el analista Héctor Mairena, integrante de la Unión Democrática Renovadora (Unamos).

Las estructuras incluyen imágenes de Fonseca, Augusto C. Sandino, Benjamín Zeledón y el exdictador cubano Fidel Castro. Para Mairena, el régimen construye una narrativa propia alrededor de esas figuras y la dirige hacia sus bases partidarias.

“Construyen héroes, paradigmas manipulados siempre para su causa”, explicó Mairena a Diario La Prensa. El analista sostuvo que la pareja gobernante utiliza recursos estatales para consolidar respaldo político entre los sectores afines al oficialismo.

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El régimen de Ortega y Murillo instaló siete estructuras metálicas de figuras históricas en Managua, Masaya y Matagalpa. (Foto: medio oficialista)

El dirigente de Unamos afirmó que esta apropiación alcanza incluso a personalidades como Rubén Darío. Según su análisis, el régimen selecciona referentes nacionales e internacionales y los incorpora a un relato que busca proyectar legitimidad política.

La imagen de Carlos Fonseca fue instalada antes del aniversario de su muerte

La estructura de Fonseca en Matagalpa fue levantada en conmemoración de los 50 años de la muerte del fundador del FSLN, ocurrida el 8 de noviembre de 1976. A comienzos de este año, la dictadura declaró feriado esa fecha.

El monumento se sumó a una serie de instalaciones iniciada en julio, durante las actividades por el 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Las primeras dos siluetas correspondieron a Sandino y Zeledón.

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Ambas fueron colocadas en el Paseo de los Estudiantes, frente a la Plaza de la Fe, en Managua. La ubicación forma parte de uno de los espacios utilizados habitualmente por el oficialismo para actos políticos y celebraciones partidarias.

Más tarde, el régimen instaló otras dos representaciones de los mismos personajes en la Fortaleza El Coyotepe, en Masaya. Las estructuras fueron encendidas el domingo 19 de julio, durante la tarde.

Fidel Castro apareció en dos puntos de Managua

El gobierno levantó dos estructuras de veinte metros de altura dedicadas a Fidel Castro en puntos estratégicos de Managua.

En agosto, la dictadura levantó dos siluetas de Fidel Castro en la capital nicaragüense. Las piezas alcanzaban aproximadamente 20 metros de altura, según informó el medio.

Una fue situada en la Avenida de Bolívar a Chávez, cerca de los semáforos del parque Luis Alfonso Velásquez. La otra fue instalada en el Parque Histórico Loma de Tiscapa, también conocido como Mirador Tiscapa.

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Con la colocación de la figura de Fonseca en Matagalpa, el número de megaestructuras llegó a siete. Hasta ahora se desconoce el costo de las megaestructuras y el régimen mantiene bajo opacidad el uso de los recursos públicos.

La falta de información sobre los recursos utilizados coincide con las críticas de organizaciones y opositores sobre la ausencia de transparencia estatal. El costo de las obras continúa sin conocerse.

Mairena cuestionó el uso político de la figura del fundador del FSLN

El analista consideró que Carlos Fonseca no respaldaría al actual régimen si estuviera vivo. A su entender, el fundador del FSLN “estaría en contra de la dictadura de los Ortega Murillo”.

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Mairena interpretó la estructura de Matagalpa como otra expresión de la manipulación oficial de la memoria histórica. La crítica apunta a la distancia entre el legado atribuido a Fonseca y las prácticas denunciadas contra disidentes sandinistas.

El régimen lleva 19 años en el poder y ha recibido señalamientos por graves violaciones de derechos humanos desde 2018. Entre los hechos denunciados figuran asesinatos, privación de nacionalidad y represión transnacional.

El dirigente opositor Héctor Mairena afirmó que el oficialismo manipula figuras históricas para afianzar el respaldo de las bases sandinistas. (Foto: medio oficialista)

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas registraba al menos 72 presos políticos. De ese total, 33 permanecían en condición de desaparición forzada, de acuerdo con su reporte del 23 de octubre.

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El hijo de Carlos Fonseca permanece bajo arresto domiciliario

Mairena también cuestionó que el régimen exhiba la imagen del fundador sandinista mientras mantiene bajo arresto domiciliario a su hijo, Carlos Fonseca Terán. La medida rige desde finales de julio de 2024.

El opositor fue detenido en medio de una supuesta purga contra antiguos militantes sandinistas. El analista vinculó ese caso con las diferencias internas y la falta de tolerancia del régimen ante las críticas.

“Es un acto de total hipocresía”, sostuvo Mairena ante la publicación. Para el integrante de Unamos, la dictadura celebra a quienes adhieren a su discurso, pero castiga a quienes cuestionan a Rosario Murillo o Daniel Ortega.

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