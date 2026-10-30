La Legislatura porteña aprobó límites a las cobranzas extrajudiciales y creó una mesa de asistencia para personas endeudadas

El bloque de La Libertad Avanza rechazó la creación de un registro de agencias y la intervención estatal en las refinanciaciones privadas

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En una sesión atravesada por el debate sobre el endeudamiento de los hogares, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó dos iniciativas que ponen el foco en quienes deben dinero: una fija límites para las cobranzas extrajudiciales y otra crea una mesa de orientación para personas que destinan una parte elevada de sus ingresos al pago de cuotas. La primera reunió respaldo unánime; la segunda prevé asistencia para quienes superen el 30% de su salario comprometido en deudas.

Nicolás Pakgojz, secretario general de La Libertad Avanza en la Ciudad y legislador porteño, explicó en Infobae Al Mediodía la posición de su bloque. Los libertarios acompañaron la regulación de las prácticas de cobro, aunque con reparos sobre cuatro artículos, y optaron por abstenerse frente a la creación de la mesa de asistencia.

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Pakgojz ubicó el límite en las formas de reclamar una deuda. Para el legislador, una persona acreedora puede exigir el pago, pero no avanzar sobre familiares, contactos laborales o horarios de descanso de quien adeuda. “Nosotros creemos que eso no es libertad”, afirmó al referirse a las comunicaciones que se extienden fuera de horario o alcanzan a terceros.

El proyecto sobre cobranzas extrajudiciales apunta justamente a regular el accionar de las agencias que intentan recuperar pagos sin recurrir a una instancia judicial. La norma busca impedir la divulgación de una deuda entre allegados y restringir métodos de presión que, según se planteó durante el tratamiento, pueden derivar en situaciones de hostigamiento.

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La iniciativa fue trabajada con aportes de distintos bloques de la Legislatura. Pakgojz destacó que durante el debate el peronismo incorporó observaciones formuladas por otras bancadas, un recorrido que terminó con la aprobación unánime de las reglas generales contra las prácticas abusivas.

La Legislatura porteña aprobó por unanimidad una ley que prohíbe el contacto a familiares y las llamadas fuera de horario en las cobranzas de deudas (Revista Quorum)

La regulación fija límites para las agencias de cobranza

Aunque acompañó el núcleo de la propuesta, La Libertad Avanza no votó cuatro de sus artículos. Uno de los cuestionamientos estuvo dirigido a la creación de un registro para las agencias de cobranza, una herramienta que el bloque consideró innecesaria dentro del esquema finalmente sancionado.

La segunda diferencia estuvo en una disposición que habilitaba la intervención estatal sobre las condiciones de refinanciación. Pakgojz sostuvo que esa previsión introducía una mediación pública en acuerdos celebrados entre privados, por lo que su bancada no la acompañó.

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El legislador también objetó que todas las agencias deban contar con un abogado matriculado. Según explicó, esa obligación podía elevar los costos del procedimiento de cobro y trasladar una exigencia adicional a una actividad que, de todos modos, deberá ajustarse a los límites previstos por la ley.

“No queremos demonizar a quienes prestan”, planteó Pakgojz. El dirigente señaló que el crédito y las ventas en cuotas integran la dinámica económica, pero remarcó que esa actividad no habilita humillaciones, presiones sobre familiares ni llamados durante la madrugada.

En ese punto, el bloque propuso que las sanciones sean más firmes para quienes incumplan las restricciones. Pakgojz vinculó las maniobras de cobranza abusiva con cuadros de angustia y problemas de salud mental, y sostuvo que el resguardo debe recaer sobre las personas expuestas a esas prácticas.

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La mesa para deudores funcionará dentro de la Defensoría porteña

La otra iniciativa aprobada crea una mesa de asesoramiento en la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires. El espacio ofrecerá orientación y acompañamiento jurídico a quienes tengan deudas que absorban más del 30% de sus ingresos, un umbral que el proyecto toma como referencia para identificar situaciones de mayor vulnerabilidad económica.

La Defensoría de la Ciudad sumará una mesa de orientación jurídica para personas con más del 30% de sus ingresos comprometidos en cuotas (Captura de video)

La Libertad Avanza no rechazó la propuesta, pero se abstuvo. Pakgojz explicó que su bloque pidió que la nueva medida no implicara erogaciones presupuestarias adicionales y valoró que el texto no incorporara gastos extra para su puesta en marcha.

Sin embargo, el legislador entendió que la Defensoría ya cuenta con herramientas para orientar a personas con dificultades de endeudamiento. Desde esa mirada, la creación de una mesa específica no modificaría de manera sustancial los recursos disponibles para quienes necesiten asesoramiento.

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“No era necesaria una ley para esto”, dijo Pakgojz. Para el secretario general libertario, la estructura prevista no añade una respuesta distinta a los servicios que la Defensoría porteña ya presta en materia de consultas y acompañamiento.

La prioridad legislativa del bloque, afirmó, está puesta en una ley de educación financiera para las escuelas secundarias. La iniciativa fue presentada por la diputada Pelayo y plantea incorporar contenidos vinculados con finanzas personales a la currícula de la Ciudad.

Pakgojz señaló que algunos colegios ya abordan esos temas, aunque no existe una obligación que alcance a todo el sistema educativo porteño. El proyecto busca extender esa formación como una herramienta de prevención frente al sobreendeudamiento y al uso de créditos sin información suficiente.

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El bloque vincula la educación financiera con la agenda de Milei

El legislador relacionó esa propuesta con el programa que La Libertad Avanza impulsa a nivel nacional bajo el gobierno de Javier Milei. La intención, dijo, es trasladar a la Ciudad de Buenos Aires prioridades vinculadas con la reducción de trabas administrativas, el control del gasto público y la actividad privada.

Entre las normas aprobadas durante el año, Pakgojz mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, disposiciones para medianas inversiones, una ley antitrapitos y cambios administrativos. También incluyó dentro de ese balance una ley de libertad comercial.

Esa norma dispone la creación de una ventanilla única y de un legajo multipropósito para determinados trámites comerciales. Además, establece controles posteriores en algunos procedimientos, en lugar de exigir toda la documentación antes de habilitar una gestión.

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Según detalló Pakgojz, el esquema busca evitar que comerciantes presenten reiteradamente los mismos papeles ante distintas oficinas. La ley incorpora además el silencio positivo para los trámites que no reciban respuesta estatal en un plazo de 30 días.

El dirigente afirmó que su espacio mantiene diálogo con el PRO, el radicalismo y otros bloques de la Legislatura. Al mismo tiempo, diferenció la posición de La Libertad Avanza de la gestión de Jorge Macri en discusiones vinculadas con la estructura estatal y el gasto público.

Pakgojz cuestionó que el PRO no respaldara una iniciativa para reducir la estructura del Estado porteño. También mencionó una propuesta de su bloque para modificar el funcionamiento de las 15 comunas de la Ciudad.

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La eliminación de las PASO aparece ligada a una baja del ABL

De cara a 2027, La Libertad Avanza buscará promover la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en la Ciudad. Pakgojz estimó que la medida permitiría ahorrar 29 mil millones de pesos, una cifra que el bloque propone reasignar a una reducción impositiva.

La propuesta consiste en utilizar ese ahorro para bajar cada año un 10% el ABL. El legislador aclaró que el efecto final sobre cada boleta dependerá de las características de la propiedad y del monto que abona cada contribuyente.

Para Pakgojz, una reducción tributaria debe estar acompañada por un recorte de las erogaciones estatales. “La baja de gasto es esencial”, sostuvo al aludir a la discusión que abrirá el próximo presupuesto de la Ciudad.

El dirigente también planteó restituir la exención de patentes para los vehículos híbridos. Según afirmó, quienes adquirieron esos autos bajo ese beneficio se encontraron luego con modificaciones en las condiciones que habían sido previstas al momento de la compra.

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