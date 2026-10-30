Qué hizo con su primer sueldo, el día que se lo llevaron los ovnis, el origen de su apodo y otras anécdotas de Diego Armando Maradona

Maradona supo contar en qué gastó su primer sueldo. Un repaso por esa historia (Imágenes ilustrativas de Infobae)

Guardar

El 30 de octubre no es un día más para el fútbol argentino. Es nada menos que el natalicio de Diego Armando Maradona, que hoy cumpliría 66 años. En una de sus últimas y más recordadas entrevistas, “Pelusa” dejó para el recuerdo una serie inolvidable de definiciones, anécdotas e historias. Más suelto que nunca, Maradona se sometió al ping pong de preguntas y respuestas del programa Líbero, por TyC Sports. La nota al “10″, que por entonces era el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, fue grabada en Bella Vista y emitida por primera vez el 17 de diciembre de 2019.

Durante el mano a mano con el periodista Matías Pelliccioni, Maradona no dejó tema sin tratar. Entre otras cosas, se animó a contar su primer trabajo, en qué gastó su primer sueldo, cuándo y cómo fue su primera experiencia sexual, el día que puso a los ovnis como excusa y cuando los árabes le regalaron ¡un zoológico! y el león pasó a ser su mayor preocupación.

PUBLICIDAD

EL PRIMER TRABAJO QUE TUVO EL DIEZ

“Fui matainsectos con los Cebollitas. Me daban trabajo y nosotros íbamos a trabajar a la mañana con el césped. Y cuando estaba Francis (Cornejo, el entrenador), también íbamos a trabajar a la tarde”.

QUÉ HIZO CON SU PRIMER SUELDO

“Pasé por la pizzería La Rumba, en Pompeya, y me gasté todo el sueldo con mi vieja los dos solos. La vieja era un fierro. Era el peor pago de Argentinos, eran viáticos. Parecíamos Bill Gates y mi vieja parecía la reina Sofía. Comimos unas pizzas espectaculares con una gaseosa grande bien fría. Al tiempo le quise comprar el local, es una de las pocas cosas que me dijeron que no”.

PUBLICIDAD

EL ORIGEN DEL APODO PELUSA

“Me pusieron Pelusa porque cuando nací dicen que tenía pelos por todos lados. Era peludo, entonces me pusieron Pelusa”.

EL DÍA QUE A MARADONA LO ABDUJERON LOS OVNIS

¿Si creo en los ovnis? Para qué vamos a inventar. Una vez, con unas copas de más, falté a casa tres dias. Llegué y dije me habían llevado los ovnis. ‘Me llevaron, no te puedo contar’, dije".

¿COMO QUIÉN LE GUSTARÍA VIVIR POR UN DÍA?

“Me gustaría vivir como Charly García, la mejor gira. ¿Te contaron la de Charly? Un día le tocaron la puerta. ‘Policía’, le gritaron. ‘Jodete por no estudiar!’, les contestó“.

PUBLICIDAD

EL DÍA QUE LE REGALARON UNA MANSIÓN CON ZOOLÓGICO

“Un árabe me quiso regalar un zoológico. Le dije: ‘Esperá maestro, quien le da de comer al león, yo tengo un cagazo bárbaro’. La casa era hermosa, pero estaba a 100 kilómetros de la piscina, el baño estaba a 50 kilómetros. Le dije: ‘¿Acá andaban en moto, viejo?’”.

EL PRIMER AUTO QUE TUVO

“Mi primer auto fue Fiat 128, modelo 81 u 80. Color rojo”.

¿SUSANA GIMÉNEZ O MORIA CASÁN?

“Moria”.

¿RUBIAS O MOROCHAS?

“Rubias”.

EL MEJOR HOTEL ALOJAMIENTO AL QUE FUISTE

“Uno al que fui en Río de Janeiro, que tenia hasta pileta adentro, ¡Pileta climatizada! Está bien que hagan todo a la grande, pero una pileta no puede haber. Flasheé como loco. el mejor telo al que fui”.

PUBLICIDAD

¿MAÑANERO O DE NOCHE?

“Mañanero me encanta. Te levantás con una fuerza después... A la noche si tomé una copa te quedás medio dormiducho y no sentís lo mismo que al otro día”.

Maradona y el día que usó a los ovnis como excusa tras tres días sin aparecer por su casa

¿POSICIÓN SEXUAL PREFERIDA?

“En cuatro”.

¿A QUÉ EDAD DEBUTASTE SEXUALMENTE?

“A los 13 años, en Juan B. Justo y Corrientes, en un subsuelo, con una señora mayor. Yo estaba arriba y ella leyendo un diario”.

¿CÓMO SE TE OCURRIÓ LLEGAR CON UN CAMIÓN AL ENTRENAMIENTO DE BOCA?

“Fue una locura grosa, llegué tarde. También con la Ferrari llegué tarde, como siempre. Voy vestido y la Ferrari la pongo adentro de la cancha y los pibes estaban dando vueltas. Le digo ‘Hola Bambi’, Pensé: ‘Ahora me caga a pedos’. Di dos vueltas y me dice ‘Diego, vení, traela siempre, mirá qué linda que es’. Yo estaba esperando el reto”.

PUBLICIDAD

¿JUGASTE ALGUNA VEZ SIN DORMIR?

“Puff, varias veces”.

¿A QUÉ PERSONAJES INVITARÍAS A UN ASADO?

“Invitaría a Fidel Castro, Chávez, Lula, Néstor Kirchner, Alberto Fernández, Cristina...”.

¿A QUÉ TRES FUTBOLISTAS INVITARÍAS A UNA FIESTA EN UN YATE?

“A Carlitos (Tevez), Lio Messi y al Gringo Heinze. Le digo: ‘Vamos más juntitos, hacemos el equipo más corto’”.