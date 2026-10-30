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Andy Kusnetzoff habló sobre el escándalo entre Santiago Maratea y La China Ansa en PH: “Fue el programa más verdadero que hice”

El conductor admitió que esperaba una jornada tranquila pero que el clima “se enrareció”, y sembró dudas sobre cómo se verá el cruce en la emisión del sábado

Durante la emisión del programa radial «Perros de la Calle» en Urbana Play, el conductor Andy Kusnetzoff dialogó en el estudio con su equipo sobre las grabaciones televisivas recientes y las repercusiones públicas generadas.
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Andy Kusnetzoff habló en su programa de radio al tenso cruce que protagonizaron Santiago Maratea y La China Ansa durante la grabación de PH: Podemos Hablar, que saldrá al aire este sábado por Telefe. El conductor evitó en esta oportunidad dar detalles puntuales del intercambio, aunque reconoció que lo vivido en el estudio no resultó fácil de procesar y dejó una frase que resumió su percepción: “Fue el programa más verdadero que hice. No sé si es bueno o malo”.

La mañana de este viernes, al frente de Perros de la calle, relató que la expectativa previa era muy distinta a lo que ocurrió después en el estudio. El conductor explicó que, tras la repercusión de la emisión anterior de PH: Podemos Hablar, el equipo pensaba que la nueva jornada de grabación sería más calma por el perfil de los invitados.

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“Entonces ayer decíamos: ‘No va a pasar nada’. La verdad, con los invitados que estaban no parecería ser nada”, comentó Andy. José Bianco, uno de sus compañeros en la radio, intervino con una frase que luego cobró otro sentido: “La calma que antecede al huracán”.

El conductor coincidió con la impresión inicial. “Yo lo definía como: es un bolo tranquilo”, señaló. Incluso contó que Ana Wini, una productora de Perros de la Calle estuvo en parte de la grabación, destacó el tono que había tenido el ciclo hasta ese momento. “Vio hasta la mitad y dijo: ‘Qué lindo programa, qué buen clima’”, recordó Kusnetzoff. Después de esa primera parte, algo cambió.

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Sin mencionar de manera directa a Santiago Maratea ni a La China Ansa en ese pasaje de la conversación, Andy eligió la prudencia al evaluar cómo se verá el episodio cuando se emita por televisión. “No sé cómo quedará realmente (al aire), porque hay momentos donde ya no…”, expresó, antes de explicar que lo que percibe quien está dentro del estudio puede ser distinto de lo que registra la realización.

La China Ansa explicó en SQP el motivo de su discusión con Santiago Maratea durante la grabación de PH: Podemos Hablar (Video: SQP, América TV)

El conductor planteó que la edición y la selección de cámaras pueden modificar la lectura final de una escena. Mientras que quienes participan de una grabación tienen una visión parcial de las reacciones y de la energía que circula en el estudio, el público recibe una narración armada desde la dirección.

“Vos lo estás viendo por YouTube. Es la mirada del director que va ponchando, que no es la que vos estás viendo”, explicó. “Hay acontecimientos a veces en televisión o en un streaming que es distinta a la percepción que uno puede tener del clima, con la energía, viéndolo, que verlo por la tele”, agregó.

Por ese motivo, Kusnetzoff dijo que todavía no tenía una conclusión cerrada sobre su propia intervención. “La verdad que no sé cómo queda, no sé si estuve bien o mal, porque hay que ver cómo queda”, sostuvo. La frase dejó abierta la expectativa sobre el montaje final del programa y sobre cuánto de lo ocurrido permanecerá en la emisión del sábado.

Cuando Bianco le pidió que pusiera en contexto a quienes no habían seguido las versiones que circularon durante el jueves, Andy respondió entre risas: “Es difícil que no te hayas enterado”. Luego, retomó una reflexión sobre el nivel de exposición que adquirieron los hechos sucedidos durante la grabación.

“Yo le dije a Lu (Calderone, otra de sus productoras) la frase hace poco: ‘Quiero volver a bajar el perfil, porque a mí no me gusta (alto)’, todavía no lo estoy logrando’”, comentó. Desde la mesa radial le remarcaron que había sabido manejar la situación, pero el conductor no se mostró del todo convencido. “Qué sé yo. Me parece que en un momento hay cosas que uno puede controlar y unas que no”, señaló.

El influencer y la periodista mantuvieron un tenso cruce que se verá recién este sábado. Su palabra (Video: DDM/ América TV)

Qué fue lo que pasó entre Santiago Maratea y la China Ansa en la grabación de PH

La tensión se produjo el jueves por la tarde, durante la grabación de PH: Podemos Hablar en los estudios de Telefe. Según pudo saber Teleshow, la jornada estaba pautada para el mediodía, aunque el arribo tardío de Maratea demoró el inicio de la producción.

Ya en el estudio, Ansa le hizo preguntas vinculadas con la colecta que el influencer encabezó para Independiente y con otra campaña solidaria destinada a un refugio de animales. Los planteos incomodaron al invitado, que reaccionó con enojo, elevó la voz y cuestionó a la periodista por el tono de sus consultas.

El intercambio escaló al punto de que Maratea evaluó la posibilidad de abandonar el programa. Más tarde, el propio influencer admitió que no logró mantener la calma durante la discusión. “Yo estaba reenojado y cuando yo me enojo hablo rápido y fuerte”, reconoció.

También reconstruyó el momento en que quiso retirarse de la grabación. “Yo me quiero ir a correr. Si me dejan, me voy a correr”, contó que le dijo a una productora, en referencia a su deseo de salir del estudio en medio del malestar.

La secuencia obligó a Kusnetzoff a intervenir para intentar ordenar el clima en el set. Antes de hablar sobre el tema en su ciclo radial, el conductor ya había dado una breve versión sobre el desarrollo de la grabación en declaraciones al programa de Luis Ventura y Marina Calabró.

El conductor se refirió al tenso episodio que se verá al aire este sábado (Video: Primicias Ya/ América TV)

Andy contó que Ansa formuló una pregunta a Maratea, pero que la charla no tuvo continuidad porque el influencer adoptó una posición defensiva desde el comienzo. “Le hizo una pregunta. No llegó a preguntarle de vuelta a Santi porque se puso más a la defensiva y se fue un poco subiendo el tono dentro de una discusión”, relató.

La definición del conductor fue breve y precisa: “Se enrareció el clima”. Esa percepción coincidió con lo que luego desarrolló en la radio, cuando habló de una grabación atravesada por una energía difícil de trasladar en palabras antes de ver el programa terminado.

El episodio ocurre luego de una semana de alta repercusión para el ciclo de Kusnetzoff. El propio conductor aludió a la cantidad de clips y comentarios que generó la emisión anterior, un antecedente que, según contó, llevó al equipo a imaginar que esta vez el encuentro no tendría situaciones que alteraran el desarrollo habitual de la propuesta.

Sin embargo, la conversación entre Maratea y Ansa modificó ese plan. La periodista llevó al estudio preguntas sobre dos de los temas que mayor atención generan alrededor del influencer: las colectas que impulsó, el destino de los fondos y el debate público que acompañó esas iniciativas.

El resultado de ese cruce se conocerá este sábado, cuando PH: Podemos Hablar salga al aire. Kusnetzoff, por ahora, eligió resumir la experiencia con una definición que anticipa una emisión atravesada por la incomodidad: “Fue el programa más verdadero que hice”.

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