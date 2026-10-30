La venta de Supermercados DIA entra en la recta final: quién es el principal candidato para quedarse con la cadena

GDN, propietario de Changomás, figura entre los interesados que llegaron a la etapa final de las negociaciones

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La venta de Supermercados DIA Argentina ingresó en una etapa decisiva y podría definirse en los próximos días. El proceso, encomendado al banco Santander por los accionistas de la cadena de origen español, avanzó hasta una instancia en la que se evalúa con cuál de los interesados continuar las negociaciones. Según pudo saber Infobae, tres grupos llegaron a la recta final, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo.

Entre los candidatos figuran Grupo de Narváez (GDN), propietario de Changomás; el conglomerado peruano Intercorp con Supermercados Peruanos; y PedidosYa. Si bien el primero aparece como el favorito, la operación todavía no está cerrada, aseguraron fuentes conocedoras de la negociación.

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El proceso comenzó meses atrás, cuando Grupo DIA encargó a Santander la búsqueda de un comprador o socio para su negocio argentino. La entidad financiera contactó a un grupo reducido de potenciales interesados, que accedieron inicialmente a información general sobre la compañía.

En este tipo de operaciones, los candidatos que manifiestan interés avanzan luego hacia una revisión más detallada del negocio, que incluye información comercial, financiera, laboral y regulatoria. La instancia de due diligence permite analizar las contingencias antes de formular una oferta económica.

epigrafe de GDN El Grupo de Narváez (GDN), encabezado por Francisco de Narváez y propietario de la cadena Changomás, figura entre los principales candidatos para adquirir Supermercados DIA Argentina (GDN Argentina)

Entre los aspectos que se examinan figuran la nómina de trabajadores, las habilitaciones comerciales, las multas, los expedientes administrativos y los contratos de alquiler vinculados con las sucursales y franquicias. Se trata de documentación relevante para determinar los riesgos y las obligaciones que asumiría un eventual comprador.

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Según fuentes del mercado, las propuestas económicas fueron realizadas hace 15 días y habrían rondado los USD 100 millones. La selección de una propuesta no implica el cierre inmediato de la venta, ya que todavía pueden quedar pendientes negociaciones contractuales y otras condiciones.

Una fecha clave para concretar la operación

Desde el comienzo de las negociaciones, uno de los objetivos era resolver la venta antes del 17 de noviembre de 2026, cuando está previsto que comience a regir obligatoriamente el sistema de control previo de concentraciones económicas.

El cambio se vincula con la Ley de Defensa de la Competencia 27.442, que establece un régimen suspensivo para las operaciones alcanzadas por la normativa. Bajo ese esquema, las fusiones y adquisiciones sujetas a notificación deberán obtener la autorización estatal antes de concretarse.

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La entrada en vigencia del nuevo mecanismo está prevista para un año después de la constitución formal de la autoridad de competencia, por lo que el 17 de noviembre aparece como una fecha relevante para las empresas involucradas en procesos de compraventa.

En el caso de DIA, esa modificación regulatoria habría formado parte del calendario considerado desde el inicio de las negociaciones. Sin embargo, no significa que la compañía tenga la obligación de vender antes de esa fecha, ni que la operación quede automáticamente alcanzada por el nuevo sistema sin evaluar sus características y los requisitos legales correspondientes.

La expectativa entre los participantes del proceso es que pueda producirse una definición en los próximos días, aunque la elección de un comprador y la concreción definitiva de la transferencia constituyen instancias diferentes.

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Los candidatos para quedarse con DIA

Uno de los grupos que llegó a la última etapa es GDN, encabezado por Francisco de Narváez, que cuenta con antecedentes importantes en el negocio supermercadista argentino.

En noviembre de 2020, el empresario adquirió las operaciones locales de Walmart, en una transacción que incluyó más de 90 establecimientos y alrededor de 9.500 empleados. Posteriormente, los supermercados pasaron a operar bajo la marca Changomás.

El vínculo de la familia De Narváez con el sector es anterior a esa adquisición. Durante décadas estuvo asociada a la cadena Casa Tía, que se vendió al fondo Exxel Group en 1998. Más recientemente, GDN también participó del proceso de venta de Carrefour Argentina, impulsado por la compañía francesa durante 2025. El grupo se posicionó entre los principales candidatos y llegó a presentar una propuesta cercana a los USD 1.000 millones.

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Sin embargo, esa operación no prosperó. En febrero de 2026, Carrefour decidió frenar la venta de su negocio argentino porque las ofertas recibidas no cumplieron con las expectativas de la compañía.

Las ventas de consumo masivo continúan sin recuperarse y las grandes cadenas de supermercados buscan ganar participación en un mercado cada vez más competitivo (Europa Press)

Otro de los interesados en DIA es Intercorp, uno de los principales conglomerados empresariales de Perú, con presencia en distintos sectores de actividad y una participación relevante en el comercio minorista.

El grupo opera cadenas como Plaza Vea, Vivanda, Makro y Mass, por lo que cuenta con experiencia en diferentes formatos comerciales, desde supermercados e hipermercados hasta tiendas de proximidad. Intercorp también apareció entre los interesados en la operación argentina de Carrefour, que finalmente quedó sin efecto.

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El tercer candidato es PedidosYa, la plataforma de entregas a domicilio. Su aparición en el proceso incorpora un perfil diferente al de los otros dos grupos, cuya actividad incluye la operación directa de grandes cadenas de supermercados.

Por el momento, no existe confirmación pública de que alguno de los tres haya resultado seleccionado ni de que se alcanzara un acuerdo vinculante para la transferencia de la compañía, aunque varias fuentes ubican a GDN como el “favorito”.

La situación de DIA frente al Gobierno

Otro aspecto relevante del proceso es la situación regulatoria de la cadena. Según pudo saber Infobae, la relación entre DIA y las autoridades nacionales mejoró durante los últimos meses, en paralelo con avances en distintos expedientes administrativos que permanecían abiertos.

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Una modificación de la normativa de defensa del consumidor incorporó la posibilidad de realizar el pago voluntario de multas con una reducción del 50%. Se trata de un mecanismo de alcance general, pero que benefició especialmente a la empresa de capitales españoles.

En cuanto a los controles, el Gobierno ya no realiza inspecciones vinculadas con programas de precios, dado que esos esquemas dejaron de aplicarse. No obstante, continúan las fiscalizaciones relacionadas con balanzas en los puntos de venta, exhibición de precios y cumplimiento del régimen de transparencia fiscal al consumidor.

Estos aspectos forman parte de la situación administrativa y regulatoria de la compañía, uno de los componentes que habitualmente se revisan durante los procesos de adquisición de empresas.

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Un mercado que se achica y avanza hacia una mayor concentración

La posible venta de DIA se produce en un escenario de debilidad del consumo masivo y creciente competencia entre las cadenas de supermercados.

Según datos de la consultora Scentia, el consumo masivo cayó 1,2% interanual en septiembre y acumuló una contracción del 2,7% durante los primeros nueve meses de 2026. En los supermercados de cadena, las ventas retrocedieron 2,6% frente al mismo mes del año anterior y registraron una baja acumulada del 3,8%.

En el sector advierten que el mercado se achicó considerablemente y que las ventas todavía no muestran una recuperación sostenida. En ese contexto, distintos empresarios consideran que el negocio supermercadista argentino se encamina hacia una mayor concentración, debido a las dificultades para sostener la cantidad actual de competidores.

La estrategia de los principales jugadores apunta a identificar oportunidades de adquisición que les permitan ganar escala y participación en un mercado que no logra expandirse.

Uno de los movimientos recientes fue la compra de parte de la operación de hipermercados Libertad por parte de La Anónima, la cadena controlada por la familia Braun.

En marzo de 2026, ambas compañías anunciaron un acuerdo que incluyó 12 sucursales, un centro de distribución y más de 1.600 trabajadores. La operación permitió a La Anónima ampliar su presencia en el centro y norte del país, especialmente en provincias donde tenía una participación limitada.

En el mercado consideran que estas operaciones responden a una búsqueda de mayor participación por parte de los principales grupos, que encuentran en las adquisiciones una alternativa para ampliar su presencia territorial y comercial sin depender exclusivamente de una recuperación del consumo.

En el caso de DIA, la cadena finalizó septiembre con 991 establecimientos en la Argentina. Durante el tercer trimestre de 2026 registró ventas brutas por 378,4 millones de euros, un incremento interanual del 12,2%, aunque el volumen comparable retrocedió 5,2%.

La evolución de las ventas y la estructura comercial de la compañía forman parte de la información que los potenciales compradores deben considerar al evaluar el negocio, junto con su red de locales, los contratos de franquicias y las obligaciones vinculadas con su funcionamiento.