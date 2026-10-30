Teleshow

Emilia Mernes enfrentó las críticas a su música: “Si quieren algo profundo, lean un libro”

Tras el lanzamiento de su nuevo single, la cantante dio una entrevista y habló de todo: el casamiento con Duki, el apoyo de sus padres y el hate en las redes

La artista se defendió de los comentarios en su visita a Olga
Guardar

Después de cumplir 30 años y de lanzar Bodypainting, su nuevo single, Emilia Mernes dio una entrevista en Sería Increíble (Olga), donde habló de todos los temas: su familia, su carrera, las críticas y su relación con Duki, que más allá de los rumores, camina rumbo a los seis años.

En este sentido, la entrerriana fue directa sobre una posible propuesta de casamiento. “Si sucede, obvio, feliz, me encantaría”, señaló, con esperanza pero sin urgencias. También aclaró que ambos están enfocados en sus proyectos individuales. “Los dos estamos con muchas cosas. Tenemos que estar un poco alineados y los dos sabemos más o menos cuándo será el momento. Ya encontraremos algún hueco para hacerlo”, planteó.

PUBLICIDAD

Tampoco imagina una puesta en escena grandiosa para ese momento. “La gente imagina que él va a bajar de un helicóptero. No somos tan ostentosos. Es mucho más sencillo”, afirmó entre risas.

Durante la charla, Emilia también se refirió a las versiones que circulan sobre su vida privada y los supuestos romances que le atribuyen. En ese punto, pidió que se respete su vínculo con Duki, con quien está en pareja desde hace cinco años y medio. “Si necesito aclarar, hablo por privado y estoy dispuesta hablar lo que sea, siempre manejé todo de manera privada”, expresó sin dar nombres propios.

PUBLICIDAD

Emilia Mernes habla de su relación con Duki y la posibilidad de casarse (Sería Increíble -Olga)

Cabe recordar que a la cantante se la vinculó con Rodrigo De Paul, en medio del quiebre de su relación con Tini Stoessel que sacudió a la escena pop: “¿Pueden dejar de ignorar que tengo novio hace cinco años y medio? ¿Pueden respetar a mi pareja también?”, planteó. Aunque aseguró que los comentarios sobre ella no la afectan, marcó un límite cuando esas especulaciones alcanzan a quienes la rodean: “A mí mátenme, háganme lo que quieran, que no me pasan las balas. Pero a la gente que quiero, me da mucha impotencia”.

Su mirada sobre las críticas

Durante la charla, Emilia reconoció que hoy atraviesa un momento de mayor calma frente a la exposición. “Ahora estoy más relajada, aunque siento que en cualquier momento me pueden sacar de contexto por cualquier cosa porque funciona”, dijo. “No me lo tomo personal, es algo de la época. Lo hacen con todos. Pero a mí me agarraron un poquito de más”, agregó.

“Si sabía que tenía que dar una entrevista, me ponía nerviosa”, expresó y admitió haber recurrido a “unas gotitas de clona, no está bien, pero con mucha terapia”. En este sentido, expresó el contraste con el vínculo cara a cara. “Cuando salgo a la calle nadie me falta el respeto, te das cuenta que eso solo queda en las redes, por amarillismo o por lo que sea. Y elegí quedarme con lo verdadero, con la gente que te da amor, porque siempre va a haber alguien que te diga algo, pero lo importante es cuando te lo creés”.

También se refirió a las críticas a su obra. “Siento que a cualquier mujer le pegan por cualquier cosa, y de mí, les molesta todo: lancé ‘Bodypainting’, a los fans les gustó, y otros me criticaron por lo superficial, siempre lo mismo”, planteó, y volvió a recurrir a la ironía: “Si querés algo profundo, andá a leer un libro. Esta canción es para divertirse, para pasarla bien, para disfrutar, hay música de todos los colores para escuchar. Yo los invito, el que quiere venir todo bien y el que no, está todo bien igual”.

La familia como sostén de todo

Una joven con tatuajes en el brazo aplica un delineador en los labios de una mujer sentada a la mesa de un restaurante
Emilia Mernes durante el último festejo de cumpleaños de su madre Gabriela

Sus padres, Gabriela y Pedro, también participaron de la charla en un detrás de cámara que por momentos se hizo presente. Mernes contó que suelen acompañarla en sus giras y describió el respaldo cotidiano que recibe de ellos. “El otro día, grabando el video de Bodypainting, estaba tiesa, no me podía mover; me dolía el cuello, la espalda. Y vino mamá a hacerme masajitos”, relató.

Gabriela sostuvo que acompañar a su hija “siempre es un buen plan” y definió como movilizante el lanzamiento de Bodypainting y el nuevo disco. “Verla a ella con todo lo que trabaja” fue especialmente significativo para la familia, señaló.

Gabriela también recordó el primer viaje de Emilia a la ciudad donde buscaba abrirse camino como modelo. Según relató, en un viaje en taxi la estafaron con dinero falso y mientras recorría el hotel en el que se hospedaban, su hija dijo una frase que recuerda hasta hoy: “No saben hasta dónde los voy a llevar”. “Uno a veces no toma dimensión de todo lo que nos dijo, pero nosotros, como padres, lo guardamos”, reflexionó.

Los viajes a Nogoyá y la vida cotidiana con Duki

Emilia Mernes
Emilia Mernes en el festejo de sus 30 con su padre Pedro y su novio Duki (Instagram Emilia Mernes)

En sus escapadas a Nogoyá con Duki, contó que intenta hacer vida normal. A veces lo logra; otras, la reconocen y la situación puede desbordarse: “Una vez bajaron una gigantografía mía. Cuando la gente se entera, es un show”, contó. Por eso no siempre avisa que viaja. “Hay veces que no lo digo porque quiero descansar, y también por mis papás, porque yo me voy y ellos se quedan”, explicó.

En la intimidad, dijo, el vínculo con su novio tiene poco misterio: son compañeros, comparten una profesión y se entienden con los tiempos que demanda. “Disfrutamos de las cosas simples”, resumió. Lo describió como romántico y detallista, y contó que, entre sesiones de estudio y proyectos, se hacen lugar para salir a comer o ir al cine.

En plan de confesiones, y con el recuerdo fresco de la foto que se sacó por su cumpleaños con su padre y Duki, dijo que son “los dos hombres más importantes de mi vida”. “Veo a mi papá más grande y me emociona”, agregó.

Temas Relacionados

Emilia MernesDuki

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El accidente fashion de Nicole Neumann en el vestuario de un club: “Terminé con el dedo ensangrentado”

La conductora relató el insólito episodio que vivió durante una salida con sus hijas

El accidente fashion de Nicole Neumann en el vestuario de un club: “Terminé con el dedo ensangrentado”

Damián Betular corrigió a Hernán de Mala Fama y su respuesta descolocó a todos: “Cierren el pico”

El músico preparaba un pastel de papa en MasterChef Celebrity cuando el jurado se acercó a su estación y se generó un momento incómodo

Damián Betular corrigió a Hernán de Mala Fama y su respuesta descolocó a todos: “Cierren el pico”

Lali Espósito reveló detalles de su vestido de novia y qué pasará con su luna de miel: “Será un momento muy especial”

Tras varias despedidas de soltera y con Tini Stoessel confirmada entre las invitadas, la artista contó cómo imagina una celebración íntima junto a familiares y amigos

Lali Espósito reveló detalles de su vestido de novia y qué pasará con su luna de miel: “Será un momento muy especial”

El insulto de un cronista a Luck Ra en los Premios Ídolo y la confrontación del cantante: “¿Qué me dijiste?”

El cantante cordobés encaró al grupo de periodistas al oír el agravio que recibió mientras pasaba por la alfombra roja. El momento

El insulto de un cronista a Luck Ra en los Premios Ídolo y la confrontación del cantante: “¿Qué me dijiste?”

La advertencia de Betular a Pablo Migliore por el ingrediente que usó en MasterChef: “Provoca alucinaciones y taquicardia”

El jurado probó el puré del exarquero, detectó un exceso de condimento y el pastelero repasó los posibles efectos que puede causar su consumo en grandes cantidades

La advertencia de Betular a Pablo Migliore por el ingrediente que usó en MasterChef: “Provoca alucinaciones y taquicardia”

AMÉRICA

Siri Hustvedt contó cómo fue ver a Borges en Estados Unidos: "Había cientos de personas y una efusión de amor real"

Siri Hustvedt contó cómo fue ver a Borges en Estados Unidos: "Había cientos de personas y una efusión de amor real"

Cómo las bandas criminales convirtieron los corredores logísticos de Costa Rica en una de las zonas de mayor riesgo para el transporte de carga en Centroamérica

“Nos sentimos de manos atadas”, clama la madre de un salvadoreño reclutado bajo engaño laboral en territorio ruso

“Jean-Luc Picard me hizo ver que la ciencia podía tener algún sentido”: el legado de Patrick Stewart entre los investigadores

Qué hacer si pierdes la tarjeta del Seguro Social en EEUU y cuándo puedes solicitar otra numeración

MALDITOS NERDS

‘Haunted Paws’ confirma su estreno para mayo de 2027 en consolas y PC

‘Haunted Paws’ confirma su estreno para mayo de 2027 en consolas y PC

‘My Arms Are Longer Now’ llegará en 2027 con sigilo, puzles y robos absurdos

‘Solo Leveling: Arise Overdrive’ confirma su estreno en PlayStation 5 y Xbox Series

Taito anuncia ‘Taito Milestones 5′ con diez clásicos para Nintendo Switch

‘Orgullo y prejuicio’ vuelve con Emma Corrin y Jack Lowden en una miniserie de Netflix

DEPORTES

Sin Franco Colapinto en la FP1, comenzará la actividad en el Gran Premio de México: hora, TV y todo lo que hay que saber

Sin Franco Colapinto en la FP1, comenzará la actividad en el Gran Premio de México: hora, TV y todo lo que hay que saber

Qué hizo con su primer sueldo, el día que se lo llevaron los ovnis, el origen de su apodo y otras anécdotas de Diego Armando Maradona

Se dieron a conocer imágenes inéditas de la primera vez que Diego Armando Maradona jugó en el Monumental

Mauro Icardi explicó por primera vez por qué no firmó con ningún club tras su salida de Galatasaray y se refirió a su situación sentimental

Estalló la guerra de pilotos en la Fórmula 1 tras las críticas de Fernando Alonso a un sector de la parrilla: “Espero que no nos crucemos en pista”