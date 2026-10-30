Emilia Mernes enfrentó las críticas a su música: “Si quieren algo profundo, lean un libro”

La artista se defendió de los comentarios en su visita a Olga

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Después de cumplir 30 años y de lanzar Bodypainting, su nuevo single, Emilia Mernes dio una entrevista en Sería Increíble (Olga), donde habló de todos los temas: su familia, su carrera, las críticas y su relación con Duki, que más allá de los rumores, camina rumbo a los seis años.

En este sentido, la entrerriana fue directa sobre una posible propuesta de casamiento. “Si sucede, obvio, feliz, me encantaría”, señaló, con esperanza pero sin urgencias. También aclaró que ambos están enfocados en sus proyectos individuales. “Los dos estamos con muchas cosas. Tenemos que estar un poco alineados y los dos sabemos más o menos cuándo será el momento. Ya encontraremos algún hueco para hacerlo”, planteó.

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Tampoco imagina una puesta en escena grandiosa para ese momento. “La gente imagina que él va a bajar de un helicóptero. No somos tan ostentosos. Es mucho más sencillo”, afirmó entre risas.

Durante la charla, Emilia también se refirió a las versiones que circulan sobre su vida privada y los supuestos romances que le atribuyen. En ese punto, pidió que se respete su vínculo con Duki, con quien está en pareja desde hace cinco años y medio. “Si necesito aclarar, hablo por privado y estoy dispuesta hablar lo que sea, siempre manejé todo de manera privada”, expresó sin dar nombres propios.

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Emilia Mernes habla de su relación con Duki y la posibilidad de casarse (Sería Increíble -Olga)

Cabe recordar que a la cantante se la vinculó con Rodrigo De Paul, en medio del quiebre de su relación con Tini Stoessel que sacudió a la escena pop: “¿Pueden dejar de ignorar que tengo novio hace cinco años y medio? ¿Pueden respetar a mi pareja también?”, planteó. Aunque aseguró que los comentarios sobre ella no la afectan, marcó un límite cuando esas especulaciones alcanzan a quienes la rodean: “A mí mátenme, háganme lo que quieran, que no me pasan las balas. Pero a la gente que quiero, me da mucha impotencia”.

Su mirada sobre las críticas

Durante la charla, Emilia reconoció que hoy atraviesa un momento de mayor calma frente a la exposición. “Ahora estoy más relajada, aunque siento que en cualquier momento me pueden sacar de contexto por cualquier cosa porque funciona”, dijo. “No me lo tomo personal, es algo de la época. Lo hacen con todos. Pero a mí me agarraron un poquito de más”, agregó.

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“Si sabía que tenía que dar una entrevista, me ponía nerviosa”, expresó y admitió haber recurrido a “unas gotitas de clona, no está bien, pero con mucha terapia”. En este sentido, expresó el contraste con el vínculo cara a cara. “Cuando salgo a la calle nadie me falta el respeto, te das cuenta que eso solo queda en las redes, por amarillismo o por lo que sea. Y elegí quedarme con lo verdadero, con la gente que te da amor, porque siempre va a haber alguien que te diga algo, pero lo importante es cuando te lo creés”.

También se refirió a las críticas a su obra. “Siento que a cualquier mujer le pegan por cualquier cosa, y de mí, les molesta todo: lancé ‘Bodypainting’, a los fans les gustó, y otros me criticaron por lo superficial, siempre lo mismo”, planteó, y volvió a recurrir a la ironía: “Si querés algo profundo, andá a leer un libro. Esta canción es para divertirse, para pasarla bien, para disfrutar, hay música de todos los colores para escuchar. Yo los invito, el que quiere venir todo bien y el que no, está todo bien igual”.

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La familia como sostén de todo

Emilia Mernes durante el último festejo de cumpleaños de su madre Gabriela

Sus padres, Gabriela y Pedro, también participaron de la charla en un detrás de cámara que por momentos se hizo presente. Mernes contó que suelen acompañarla en sus giras y describió el respaldo cotidiano que recibe de ellos. “El otro día, grabando el video de Bodypainting, estaba tiesa, no me podía mover; me dolía el cuello, la espalda. Y vino mamá a hacerme masajitos”, relató.

Gabriela sostuvo que acompañar a su hija “siempre es un buen plan” y definió como movilizante el lanzamiento de Bodypainting y el nuevo disco. “Verla a ella con todo lo que trabaja” fue especialmente significativo para la familia, señaló.

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Gabriela también recordó el primer viaje de Emilia a la ciudad donde buscaba abrirse camino como modelo. Según relató, en un viaje en taxi la estafaron con dinero falso y mientras recorría el hotel en el que se hospedaban, su hija dijo una frase que recuerda hasta hoy: “No saben hasta dónde los voy a llevar”. “Uno a veces no toma dimensión de todo lo que nos dijo, pero nosotros, como padres, lo guardamos”, reflexionó.

Los viajes a Nogoyá y la vida cotidiana con Duki

Emilia Mernes en el festejo de sus 30 con su padre Pedro y su novio Duki (Instagram Emilia Mernes)

En sus escapadas a Nogoyá con Duki, contó que intenta hacer vida normal. A veces lo logra; otras, la reconocen y la situación puede desbordarse: “Una vez bajaron una gigantografía mía. Cuando la gente se entera, es un show”, contó. Por eso no siempre avisa que viaja. “Hay veces que no lo digo porque quiero descansar, y también por mis papás, porque yo me voy y ellos se quedan”, explicó.

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En la intimidad, dijo, el vínculo con su novio tiene poco misterio: son compañeros, comparten una profesión y se entienden con los tiempos que demanda. “Disfrutamos de las cosas simples”, resumió. Lo describió como romántico y detallista, y contó que, entre sesiones de estudio y proyectos, se hacen lugar para salir a comer o ir al cine.

En plan de confesiones, y con el recuerdo fresco de la foto que se sacó por su cumpleaños con su padre y Duki, dijo que son “los dos hombres más importantes de mi vida”. “Veo a mi papá más grande y me emociona”, agregó.

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