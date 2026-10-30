América Latina

Ecuador adelanta la vacunación contra la influenza tras varios meses de circulación epidémica del virus

La Organización Panamericana de la Salud identificó niveles epidémicos desde julio, con predominio de influenza B

La vacunación es gratuita. (MSP)
La vacunación es gratuita. (MSP)
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Ecuador enfrenta un período prolongado de circulación de influenza que ha alcanzado niveles epidémicos, según los reportes de vigilancia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La actividad del virus, detectada por encima de los umbrales habituales desde mediados de julio de 2026, coincide con la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de adelantar la campaña nacional de vacunación contra esta enfermedad, una medida que busca proteger a 3,3 millones de personas ante el incremento de las infecciones respiratorias y los riesgos asociados a la próxima temporada de lluvias.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) inició la inmunización el 28 de octubre, con una inversión anunciada de USD 9,3 millones para la adquisición de vacunas mediante el Fondo Rotatorio de la OPS. La campaña se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027 y estará dirigida principalmente a niños pequeños, adultos mayores, embarazadas, personal sanitario y personas con enfermedades crónicas o condiciones que comprometan su sistema inmunológico.

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De acuerdo con la información epidemiológica publicada por la OPS el 2 de octubre, correspondiente a la semana epidemiológica 38, Ecuador se encontraba entre los países de la región andina que mantenían una circulación elevada de influenza. A diferencia de otros territorios donde predominaba el subtipo A(H3N2), en el país sudamericano la influenza B representaba aproximadamente el 75% de las muestras tipificadas durante el período analizado.

Una mano con guante azul sostiene un tubo de ensayo con la etiqueta Influenza junto a una gradilla de metal y un microscopio de fondo.
Un especialista sostiene un tubo de ensayo etiquetado con la palabra influenza sobre una gradilla metálica en un área de análisis virológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Influenza (GISRS), citados por el medio ecuatoriano Primicias, contabilizaban 1.302 resultados positivos entre 15.711 pruebas analizadas hasta el 26 de octubre. Estas cifras corresponden a la vigilancia de laboratorio y no representan la totalidad de personas infectadas en el territorio nacional, debido a que una proporción de los pacientes con síntomas respiratorios no accede a pruebas diagnósticas.

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Por separado, los registros del Ministerio de Salud Pública recogidos por ese medio identificaban 377 casos de influenza asociados a infecciones respiratorias agudas graves hasta el 10 de octubre. Ambos indicadores corresponden a sistemas y períodos de vigilancia diferentes, por lo que no pueden sumarse para calcular el número de contagios.

La circulación epidémica tampoco constituye, por sí misma, una declaratoria de emergencia sanitaria. En términos epidemiológicos, esta clasificación indica que la actividad del virus supera los niveles esperados para un período determinado, sin que necesariamente implique saturación hospitalaria o un incremento generalizado de la mortalidad.

La situación ha comenzado a reflejarse en la atención médica. Fernando Aguinaga, presidente de la Asociación de Neonatólogos del Ecuador, señaló en declaraciones recogidas por Primicias que algunas clínicas privadas habían observado un aumento del 30% en los casos de enfermedades respiratorias, particularmente de influenza. El porcentaje corresponde a las observaciones clínicas mencionadas por el especialista y no constituye una estimación nacional del crecimiento de los contagios.

Se ha observado el incremento en casos de influenza. Foto de archivo. EFE/ José Jácome
Se ha observado el incremento en casos de influenza. Foto de archivo. EFE/ José Jácome

En el mismo reportaje, César Delgado, director del Centro de Especialidades Respiratorias, confirmó que había identificado un incremento de pacientes con influenza durante las últimas semanas. El médico explicó que los períodos de mayor circulación de enfermedades respiratorias suelen presentarse entre finales e inicios de año, especialmente desde diciembre, por lo que el comportamiento observado merece seguimiento epidemiológico.

El adelanto de la vacunación ocurre, además, después de una campaña anterior que presentó diferencias importantes de cobertura entre los grupos vulnerables. Aunque el MSP informó que la inmunización correspondiente a 2025-2026 alcanzó una cobertura general del 90%, los registros de la OPS citados por Primicias mostraban porcentajes menores en determinados segmentos de la población.

Según esos datos, la cobertura entre los adultos mayores llegó al 34%, mientras que entre las embarazadas y las personas con enfermedades crónicas se situó alrededor del 51%. Las diferencias entre estos porcentajes y el indicador general comunicado por el Gobierno requieren considerar las poblaciones y los períodos utilizados para calcular cada resultado.

Para la nueva campaña, las autoridades establecieron como prioritarios a los niños desde los seis meses hasta los cinco años, las personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y puérperas, los pacientes con enfermedades crónicas o inmunosupresión y el personal de salud. Las dosis se administrarán gratuitamente en los establecimientos públicos y mediante brigadas que se desplazarán a diferentes comunidades.

En el comunicado difundido el 28 de octubre, el Ministerio de Salud explicó que la decisión de anticipar la vacunación responde a una estrategia preventiva frente a los riesgos estacionales y las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. La institución busca reducir las complicaciones respiratorias y disminuir la presión que un eventual incremento de pacientes podría ejercer sobre los servicios sanitarios.

Se ve el logotipo en el edificio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra, Suiza, el 2 de febrero de 2020. Fotografía tomada el 2 de febrero de 2020. REUTERS/Denis Balibouse
Se ve el logotipo en el edificio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra, Suiza, el 2 de febrero de 2020. Fotografía tomada el 2 de febrero de 2020. REUTERS/Denis Balibouse

Sin embargo, la información epidemiológica disponible no permite establecer que El Niño sea la causa directa de la circulación epidémica registrada desde julio. La transmisión de influenza depende de múltiples factores, entre ellos las condiciones ambientales, la movilidad de la población, los niveles de inmunidad y las características de los virus circulantes.

Sonia Quezada, representante de la OPS/OMS en Ecuador, exhortó a la población a acudir a los puntos de vacunación, especialmente a quienes pertenecen a los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Por su parte, Arturo Romboli, representante de UNICEF, destacó la importancia de proteger oportunamente a los niños mediante la inmunización, según las declaraciones recogidas en el comunicado oficial del Ministerio de Salud.

La influenza estacional puede provocar fiebre, tos, dolor muscular, fatiga y otras manifestaciones respiratorias. Aunque la mayoría de los pacientes se recupera sin complicaciones graves, la infección puede ocasionar neumonía y agravar enfermedades preexistentes, particularmente entre adultos mayores, niños pequeños y personas con condiciones médicas de riesgo.

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