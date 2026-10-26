Comer tarde se vincula con 30% más riesgo de hígado graso: qué reveló un estudio sobre el horario de las comidas y el sueño

El hígado responde a los ritmos circadianos del cuerpo y procesa los nutrientes según el momento del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Abrir la heladera o la alacena una, dos o tres veces después de cenar es una costumbre frecuente. Una investigación ahora sugiere que el horario de esa ingesta también puede importar para la salud del hígado.

Según un estudio encabezado por la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón y el Hospital General de Massachusetts, en Estados Unidos, comer después de cenar o cerca de la hora habitual de dormir se asoció con 36 % más de riesgo de acumulación de grasa en el hígado y 28 % más de riesgo de cirrosis,

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La investigación, publicada en Clinical Gastroenterology and Hepatology, analizó información de 199.155 personas que participaron en tres estudios estadounidenses de seguimiento. Los científicos observaron sus hábitos alimentarios y de salud durante 16 años.

Quienes informaron alimentación nocturna presentaron un aumento de los diagnósticos de hígado graso y cirrosis, en comparación con quienes no tenían ese hábito.

Estudios previos ya habían vinculado la alimentación a altas horas de la noche con obesidad y enfermedades cardiovasculares. El nuevo análisis examinó si ese hábito también se asociaba con trastornos hepáticos.

La alimentación nocturna se asocia con un mayor riesgo de enfermedad hepática según un estudio de la Universidad de Oregón y el Hospital General de Massachusetts, en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asociación persistió al considerar peso, diabetes y consumo de alcohol

El vínculo se mantuvo después de tener en cuenta la edad, el índice de masa corporal, la ingesta calórica diaria, la diabetes, el consumo de alcohol y la actividad física. El resultado no implica que el horario de la comida sea la única explicación ni que comer tarde cause por sí solo esas enfermedades.

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La acumulación de grasa en el hígado se relaciona con diversos factores, entre ellos obesidad, diabetes tipo 2, alteraciones de los triglicéridos, falta de actividad física y consumo de alcohol. En parte de los pacientes, el exceso de grasa no genera daños graves; en otros casos, puede derivar en inflamación, fibrosis (la formación de cicatrices en el órgano) y cirrosis.

La esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica (MASLD, por sus siglas en inglés) es la acumulación de grasa en las células hepáticas no causada por el alcohol. El hepatólogo Esteban González Ballerga, jefe de la División de Gastroenterología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó que el hígado graso es una acumulación anormal de grasa en el órgano superior al 5 %, asociada con el sobrepeso y el consumo excesivo de alcohol.

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“Es una enfermedad silenciosa, porque las manifestaciones aparecen en etapas avanzadas”, advirtió el especialista en declaraciones a Infobae.

El Hospital de Clínicas informó que las consultas por hígado graso se duplicaron en los últimos cinco años en esa institución, un dato que refleja una mayor demanda de atención por esta enfermedad. La entidad destacó que el diagnóstico temprano permite detectar el daño antes de que progrese a etapas más avanzadas.

La investigación analizó los hábitos alimentarios de 199.155 participantes a lo largo de dieciséis años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué comer tarde afecta al hígado?

“Algunos estudios habían sugerido esta idea, pero este es uno de los primeros análisis de largo plazo que establece de forma explícita la conexión con el hígado graso”, afirmó Robert Wilechansky, hepatólogo y autor principal del trabajo, en declaraciones difundidas por la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón.

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Wilechansky recordó que la progresión hacia formas graves no es el desenlace habitual. “Entre las personas que desarrollan hígado graso, solo una pequeña fracción llega a padecer formas serias de la enfermedad, como la cirrosis”, señaló.

Los investigadores estudian si la explicación puede estar en los ritmos circadianos, el sistema interno que regula el sueño, la actividad hormonal y el metabolismo a lo largo de aproximadamente 24 horas. El hígado también responde a ese reloj biológico y procesa los nutrientes de forma distinta según el momento del día.

“Sabemos que el hígado está muy sintonizado con los ritmos circadianos del cuerpo”, indicó Wilechansky. “Por eso nos interesa cambiar el horario de las comidas de una manera que pueda mejorar la salud, sin modificar la composición de los alimentos”.

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El coautor Andrew McHill, fisiólogo especializado en sueño y ritmos circadianos de la Universidad de Oregón, añadió que “el momento de las conductas, ya sea dormir, comer o hacer ejercicio, realmente importa”.

Según explicó, investigaciones previas indican que comer durante la noche, cuando el reloj biológico favorece el descanso, puede reducir la capacidad del organismo para metabolizar los alimentos de forma eficiente y se ha vinculado con obesidad, diabetes y peor salud hepática.

El estudio no fijó una hora única para definir la alimentación nocturna

El exceso de grasa hepática puede derivar en fibrosis, aunque la progresión hacia la cirrosis no representa el desenlace habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación no estableció una hora universal a partir de la cual comer se considere tarde. Los autores incluyeron en esa categoría a quienes consumían alimentos después de cenar o luego de su horario habitual de acostarse.

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Esa definición abarca desde una colación entre la cena y el sueño hasta comer durante la noche, por lo que el análisis no permite determinar cuántas horas antes de dormir conviene hacer la última comida ni cuál sería el riesgo según cada franja horaria. Esta amplitud, junto con el uso de cuestionarios, es una de las limitaciones señaladas por los investigadores.

Los datos muestran un vínculo, no una relación de causa y efecto

El análisis es observacional y se basó en cuestionarios en los que los participantes informaron sus horarios de comida y otros aspectos de su estilo de vida. Por esa razón, permite identificar una asociación, pero no demuestra que adelantar la última ingesta evite la enfermedad hepática.

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Tampoco determina qué incidencia tienen la hora exacta, la cantidad o el tipo de alimento. Los autores indicaron que el horario debe evaluarse junto con el patrón alimentario, el peso corporal, la actividad física y el control de las enfermedades metabólicas.

El equipo recluta participantes para un ensayo clínico que seguirá de manera directa los horarios de comida. El objetivo es evaluar si concentrar la ingesta en horas más tempranas mejora indicadores clínicos en personas con acumulación de grasa en el hígado.

Otro estudio sobre la genética del hígado graso

Investigadores del Instituto Karolinska han identificado factores genéticos adicionales que subyacen a la acumulación de grasa en el hígado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horario de las comidas no explica por sí solo quién desarrollará enfermedad hepática. La predisposición hereditaria es otra de las variables que la investigación busca comprender.

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Un estudio reciente del Instituto Karolinska, en Suecia, identificó 60 regiones genéticas vinculadas con la cantidad de grasa en el hígado. De ellas, 31 no se habían asociado antes con ese rasgo.

El trabajo analizó datos genéticos y resonancias magnéticas de 71.488 personas de ascendencia europea incluidas en la base de datos británica UK Biobank.

“Al casi duplicar el número de regiones genéticas conocidas vinculadas con la grasa hepática, obtenemos una comprensión más detallada de los mecanismos biológicos que están detrás del hígado graso”, afirmó Stefano Romeo, profesor de Medicina del Instituto Karolinska.

El estudio sueco no evaluó los horarios de las comidas ni permite anticipar la evolución de cada paciente. Sus autores plantearon que será necesario confirmar los hallazgos en grupos de población con otros orígenes.

La investigación, publicada en Nature Genetics, amplía el conocimiento sobre las diferencias biológicas que pueden influir en la acumulación de grasa y en el riesgo de enfermedad hepática posterior.