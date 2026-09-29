Ciencia

Hígado graso en adultos jóvenes: los factores que elevan el riesgo de cirrosis antes de los 50 años

Un estudio de la Universidad de California en San Diego identificó perfiles metabólicos y hereditarios relacionados con daño hepático

Un médico con bata blanca señala un dibujo anatómico de un hígado en un monitor frente a un paciente en una consulta.
Un estudio sobre 2.395 adultos con MASLD halló que la diabetes tipo 2 y la predisposición genética se asocian con cirrosis por hígado graso antes de los 50 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un análisis de casi 2.400 pacientes halló que la diabetes tipo 2 y la predisposición genética se asocian con cirrosis por hígado graso antes de los 50 años, una etapa de la enfermedad que puede pasar inadvertida con los métodos de detección habituales.

La enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD, por sus siglas en inglés) es una afección caracterizada por la acumulación de grasa en el hígado y la presencia de al menos un factor de riesgo cardiometabólico. La denominación reemplazó a la de enfermedad por hígado graso no alcohólico.

PUBLICIDAD

Investigadores de la Universidad de California en San Diego, en Estados Unidos, identificaron un grupo de pacientes que desarrolla fibrosis avanzada y cirrosis a edades más tempranas.

El estudio, publicado en Clinical Gastroenterology and Hepatology, evaluó datos de 2.395 adultos con MASLD confirmada mediante biopsia. De los 234 participantes que tenían cirrosis, cerca de una cuarta parte recibió esa clasificación antes de cumplir 50 años.

El hígado graso puede progresar durante años sin síntomas claros

Imagen semi-realista de un hígado humano con áreas de daño y decoloración, rodeado de estructuras moleculares de color naranja sobre un fondo oscuro.
La enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica puede progresar durante años sin síntomas claros hasta desarrollar fibrosis y cirrosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La MASLD ocurre cuando se acumula grasa en el hígado junto con alteraciones metabólicas. En algunos casos, el daño evoluciona hacia inflamación y fibrosis, que consiste en la formación de cicatrices en el órgano. Cuando esa cicatrización es extensa, se considera cirrosis.

PUBLICIDAD

La ausencia de molestias en las primeras etapas puede retrasar el diagnóstico. “La cirrosis suele ser asintomática hasta que se desarrollan complicaciones graves”, señaló Rohit Loomba, gastroenterólogo y hepatólogo de UC San Diego Health, citado en un comunicado de la universidad.

La cirrosis eleva, además, el riesgo de carcinoma hepatocelular, la forma más frecuente de cáncer de hígado.

Por ese motivo, detectar el daño hepático antes de que avance permite definir controles y tratamientos según el perfil de cada paciente.

La diabetes tipo 2 fue el factor metabólico con mayor asociación

Mujer de mediana edad sentada a una mesa de madera insertando una tira reactiva en un glucómetro, con un cuenco de fruta y un vaso de agua.
La diabetes tipo 2 mostró la mayor asociación metabólica con la cirrosis precoz, con una probabilidad 3,74 veces mayor antes de los 50 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores compararon a personas menores de 50 años con MASLD y sin cirrosis frente a quienes ya habían desarrollado la enfermedad avanzada. Entre estos últimos, la diabetes tipo 2 apareció con mayor frecuencia.

Tras ajustar los resultados por variables demográficas y metabólicas, tener diabetes tipo 2 se vinculó con una probabilidad 3,74 veces mayor de presentar cirrosis antes de los 50 años. El hallazgo no prueba que la diabetes sea la causa única del daño hepático, pero la ubica como un indicador relevante dentro de un conjunto de riesgos.

La diabetes tipo 2 suele estar relacionada con resistencia a la insulina, un trastorno que favorece la acumulación de grasa en el hígado. También puede coexistir con hipertensión, colesterol elevado y exceso de peso, condiciones que agravan el riesgo cardiometabólico.

La obesidad severa también fue más frecuente entre los casos tempranos

Ilustración 3D de un torso humano, mostrando músculos y una gran acumulación de grasa abdominal de color rojo intenso, sobre un fondo azul claro.
La obesidad severa fue más frecuente entre los pacientes jóvenes con cirrosis por hígado graso, aunque los parámetros de laboratorio no bastan para diagnosticar fibrosis avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis detectó que los pacientes jóvenes con cirrosis tenían con mayor frecuencia un índice de masa corporal de al menos 35 kg/m², un rango que se utiliza para clasificar la obesidad severa. También presentaban diferencias en algunos parámetros de laboratorio, como fosfatasa alcalina más alta y ALT más baja.

Estos valores no permiten diagnosticar por sí solos una fibrosis avanzada. Su interpretación requiere una evaluación médica junto con antecedentes clínicos, estudios por imágenes u otras herramientas indicadas para cada caso.

Para Loomba, los adultos jóvenes con diabetes tipo 2, obesidad o una carga genética elevada podrían beneficiarse de una evaluación hepática más anticipada. La investigación plantea que la edad no debería reducir la atención sobre los factores metabólicos acumulados.

Algunas variantes genéticas pueden acelerar el daño hepático

Una mujer con bata blanca y guantes azules escribe en un papel sobre una mesa de laboratorio junto a tubos de ensayo con sangre.
Las variantes genéticas de PNPLA3, TM6SF2 y HSD17B13 se vincularon con la susceptibilidad a MASLD y con un mayor riesgo de cirrosis de inicio temprano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo analizó variantes de los genes PNPLA3, TM6SF2 y HSD17B13, vinculados con la susceptibilidad a la enfermedad hepática. A partir de esos datos, calculó una puntuación de riesgo genético para los participantes.

Las personas con una puntuación genética alta tuvieron una asociación independiente con la cirrosis precoz. El riesgo relativo fue 2,33 veces mayor frente a quienes registraban una puntuación menor, según el modelo estadístico aplicado en el estudio.

Los autores observaron, además, una menor presencia de la variante protectora HSD17B13 entre los pacientes con cirrosis de inicio temprano. La herencia genética no determina por sí misma la evolución de la enfermedad, aunque puede aumentar la vulnerabilidad cuando se combina con diabetes, obesidad y otros factores metabólicos.

Las herramientas de cribado pueden subestimar el riesgo en menores de 50 años

Un médico con bata blanca habla frente a un joven sentado en una camilla junto a una pantalla con una ecografía.
Las herramientas de cribado de fibrosis pueden subestimar la cirrosis precoz en menores de 50 años porque incluyen la edad y no integran mejor el riesgo metabólico y genético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo advierte que varias escalas usadas para estimar fibrosis incluyen la edad como uno de sus componentes. Esa característica puede reducir su capacidad para identificar enfermedad avanzada en pacientes más jóvenes.

En la muestra analizada, casi un tercio de las personas con cirrosis precoz obtuvo resultados que no habrían justificado estudios adicionales con los puntos de corte habituales. El resultado expone una limitación de los métodos de cribado cuando se aplican de manera uniforme.

“Dado que las herramientas de detección actuales incluyen la edad, no detectan a casi un tercio de los pacientes”, afirmó Veeral Ajmera, hepatólogo de UC San Diego Health y primer autor del trabajo.

La detección debe considerar el conjunto de factores de riesgo

Primer plano de un médico palpando suavemente el abdomen superior derecho de un paciente acostado en una camilla, con un ecógrafo desenfocado de fondo.
Un estudio sobre 2.395 adultos con MASLD halló que la diabetes tipo 2 y la predisposición genética se asocian con cirrosis por hígado graso antes de los 50 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores proponen avanzar hacia estrategias que integren mejor el riesgo genético y metabólico, en lugar de basarse principalmente en la edad. La meta es identificar antes a las personas con mayor probabilidad de progresar hacia fibrosis avanzada.

El aumento sostenido de la obesidad y la diabetes tipo 2 anticipa una mayor carga de enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica. En ese contexto, el estudio aporta elementos para que la evaluación del hígado en adultos menores de 50 años considere con más atención esos antecedentes clínicos.

Temas Relacionados

hígado grasoDiabetes tipo 2ObesidadEnfermedades metabólicasMetabolismoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Controlar la presión arterial a menudo se asocia con menor riesgo de deterioro cognitivo

Los ensayos clínicos disponibles vinculan el tratamiento de la hipertensión con beneficios futuros para la memoria y el razonamiento

Controlar la presión arterial a menudo se asocia con menor riesgo de deterioro cognitivo

La NASA otorgó USD 300.000 a un proyecto para producir alimentos durante misiones a Marte

La propuesta combina cultivos, hongos, fermentación y reciclaje de nutrientes para cubrir hasta la mitad de la dieta de una tripulación en un viaje de larga duración al planeta rojo

La NASA otorgó USD 300.000 a un proyecto para producir alimentos durante misiones a Marte

Un estudio de Harvard sugiere que el corazón trasplantado se ajusta a la edad biológica del receptor: qué implica este hallazgo

La investigación, publicada como preimpresión en bioRxiv, documenta que el entorno del cuerpo que aloja al órgano puede revertir o acelerar los marcadores de envejecimiento del corazón injertado, independientemente de la edad del donante original

Un estudio de Harvard sugiere que el corazón trasplantado se ajusta a la edad biológica del receptor: qué implica este hallazgo

Insomnio: por qué dormir mal se relaciona con más riesgo de sufrir ACV

Investigadores italianos analizaron datos de más de 1,3 millones de personas y hallaron que las dificultades persistentes para descansar se asocian con mayor posibilidad de eventos cerebrovasculares. Cuál es la causa

Insomnio: por qué dormir mal se relaciona con más riesgo de sufrir ACV

Daniel Osvaldo continúa en terapia intensiva: qué es un derrame pleural y cuál es el tratamiento

En Infobae en Vivo al Amanecer, el neumonólogo José Manuel Viudes explicó que esta inflamación surge cuando una patología pulmonar previa no se cura adecuadamente

Daniel Osvaldo continúa en terapia intensiva: qué es un derrame pleural y cuál es el tratamiento

DEPORTES

“Trabajo hecho”: el provocador posteo del uruguayo que se cruzó con Lionel Messi en la derrota del Inter Miami

“Trabajo hecho”: el provocador posteo del uruguayo que se cruzó con Lionel Messi en la derrota del Inter Miami

La figura de la selección argentina que fue padre por primera vez en medio de la doble fecha FIFA: el sentido posteo

Ruth Ritcher, la corredora alemana de 88 años que hizo historia en el Maratón de Berlín 2026: cuánto tardó en llegar a la meta

El posteo de la esposa del Papu Gómez tras el inesperado cambio en la carrera del futbolista a los 38 años: “Nueva etapa, nuevo país”

Por qué el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 se corre en Malasia: el desafío que tendrá Colapinto

TELESHOW

La euforia de Mario Pergolini por el triunfo de Boca frente a Racing: “La frase ‘hermosa mañana’ te la podés meter...”

La euforia de Mario Pergolini por el triunfo de Boca frente a Racing: “La frase ‘hermosa mañana’ te la podés meter...”

El enfrentamiento de Germán Martitegui con la Negra Vernaci en el debut de MasterChef Celebrity: “Esto no es una radio”

Comenzó MasterChef Celebrity: así Wanda Nara presentó a las 24 figuras de esta temporada

El shock de La Joaqui al descubrir a una de sus bailarinas en Popstars: “¿Cómo tenías todos estos sueños y nunca lo vi?”

El gesto de amor de Rodrigo de Paul para Tini Stoessel después de su show con Lali Espósito: “Brillás siempre”

INFOBAE AMÉRICA

Entraron en vigor las nuevas prohibiciones de EEUU a las importaciones de alcohol, lácteos y motocicletas de Canadá

Entraron en vigor las nuevas prohibiciones de EEUU a las importaciones de alcohol, lácteos y motocicletas de Canadá

Cuba permitirá que mipymes y cooperativas administren bodegas estatales mediante contratos

En Panamá a una paciente de 47 años le retiran el cáncer y le reconstruyen la mama en una misma operación quirúrgica

Equipo internacional llega a Costa Rica para operar complejas cardiopatías y capacitar a médicos locales

Rodrigo Paz afirmó que Evo Morales “fue el peor presidente” de Bolivia y rechazó sus amenazas de nuevas protestas