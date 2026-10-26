Banana verde o madura: qué dicen los estudios sobre su uso antes y durante los deportes de resistencia

Las investigaciones científicas no confirman que el color de la cáscara del plátano determine el rendimiento físico de los atletas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Seleccionar una fruta antes de una competencia de resistencia puede parecer una decisión sencilla. Sin embargo, las investigaciones consultadas no permiten determinar que un grado específico de maduración de la banana garantice un mejor rendimiento deportivo. Más allá del color de la cáscara, la cantidad de carbohidratos consumida, la duración del esfuerzo y la tolerancia digestiva son factores relevantes para planificar la alimentación.

Una revisión científica sobre nutrición y deportes de resistencia señala que alimentos como los plátanos, las pasas de uva y la miel pueden utilizarse como fuentes de energía durante actividades prolongadas. Estas alternativas resultan prácticas para transportar, aunque su elección depende de las necesidades individuales y de la posibilidad de consumirlas sin experimentar molestias gastrointestinales.

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La duración de la actividad y la tolerancia digestiva influyen más en la nutrición deportiva que el punto de maduración de la fruta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación también recomienda probar los alimentos durante los entrenamientos antes de incorporarlos a una competencia. La cantidad tolerada, la comodidad para transportarlos y las características del ejercicio pueden influir en su utilidad. En este sentido, una opción adecuada para un deportista no necesariamente ofrece los mismos resultados en otra persona.

Una revisión académica señala que el plátano, las pasas y la miel sirven como fuentes de carbohidratos fáciles de transportar en pruebas de resistencia (Freepik)

La evidencia clínica en ciclistas de ruta

El investigador David C. Nieman, de la Appalachian State University, encabezó un estudio publicado en 2012 en la revista científica PLOS ONE, que evaluó el consumo de bananas como fuente de carbohidratos durante el ciclismo de resistencia. Participaron 14 ciclistas entrenados, quienes completaron dos pruebas de 75 kilómetros bajo condiciones experimentales diferentes.

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En una de ellas consumieron bananas acompañadas de agua, mientras que en la otra recibieron una bebida con una concentración del 6% de carbohidratos. El protocolo estableció una ingesta equivalente a 0,2 gramos de este nutriente por kilogramo de peso corporal cada 15 minutos, con el objetivo de comparar ambas alternativas durante el esfuerzo.

El investigador David C. Nieman analizó el efecto del consumo de banana en catorce ciclistas durante un recorrido de 75 kilómetros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados no mostraron diferencias estadísticamente significativas en el tiempo necesario para completar el recorrido ni en los niveles de glucosa en sangre. En las condiciones evaluadas, los participantes registraron desempeños similares con las dos fuentes de energía.

El equipo también examinó indicadores relacionados con la inflamación, el estrés oxidativo y la respuesta inmunitaria. Aunque encontró algunas diferencias en determinadas sustancias presentes en la sangre, los resultados generales fueron comparables entre las dos modalidades de consumo. Esto permitió considerar a la banana como una alternativa alimentaria durante ejercicios prolongados, sin establecer que fuera superior a las bebidas formuladas para deportistas.

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El ensayo publicado en PLOS ONE comprobó que la banana madura y una bebida con carbohidratos generan niveles similares de glucosa en sangre

Limitaciones de los resultados y pautas prácticas

El alcance del ensayo de Nieman debe interpretarse con cautela. La investigación incluyó a un grupo reducido de ciclistas entrenados, examinó una distancia concreta y administró cantidades controladas de carbohidratos a intervalos regulares. Por lo tanto, sus conclusiones no pueden trasladarse automáticamente a otras disciplinas, sesiones más breves o personas con diferentes niveles de preparación física.

Además, el trabajo utilizó fruta madura y no comparó directamente bananas verdes, amarillas y muy maduras. Esta limitación impide determinar a partir de ese experimento si un grado particular de maduración ofrece ventajas sobre los demás durante una competencia.

La transformación del almidón en azúcares a medida que avanza la maduración modifica la composición nutricional, el sabor y la textura de la fruta. Sin embargo, esas diferencias no permiten establecer por sí solas una relación directa entre el color de la cáscara y un mejor desempeño físico. También intervienen la cantidad ingerida, las características del ejercicio y la respuesta del organismo.

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La evidencia científica disponible omite la comparación directa entre el consumo de bananas verdes, amarillas o muy maduros en el deporte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión académica sobre carbohidratos y resistencia destaca que las necesidades energéticas cambian según la duración y la intensidad de la actividad. Un entrenamiento breve no plantea las mismas exigencias nutricionales que una prueba prolongada, en la que puede ser necesario incorporar fuentes adicionales de energía durante el recorrido.

La elección también debe considerar factores prácticos, como el tamaño de la porción, la facilidad para transportar el alimento y la tolerancia gastrointestinal. Probar distintas alternativas en sesiones previas permite identificar cuáles se adaptan mejor a las necesidades personales y reduce la posibilidad de introducir cambios alimentarios imprevistos durante una competencia.

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En este contexto, la banana madura puede formar parte de una estrategia de alimentación para deportes de resistencia, siempre que su consumo se ajuste a las necesidades del esfuerzo y haya sido tolerado previamente. La evidencia disponible respalda su utilidad como fuente de carbohidratos en determinadas condiciones, pero no establece una clasificación definitiva entre los distintos grados de maduración.