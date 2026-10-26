Juana Viale salió al cruce de las versiones sobre una foto de Mirtha Legrand: “Cero IA”

Juana Viale confirmó que la imagen familiar fue tomada durante la primera salida de su abuela

Guardar

La conductora Juana Viale salió al cruce de las versiones que pusieron en duda una imagen de su abuela, Mirtha Legrand, y fue tajante ante la posibilidad de que hubiera sido creada o modificada con inteligencia artificial. “¿IA? IA las pelotas”, respondió al aire de Almorzando con Juana, en medio de una charla distendida con Jimena Monteverde.

La reacción llegó después de que se comentara la foto que la diva compartió por el Día de la Madre, pocos días después de haber recibido el alta médica tras una internación. La postal mostró a Legrand rodeada por sus seres queridos y despertó mensajes de afecto en las redes, aunque también especulaciones sobre su autenticidad.

PUBLICIDAD

El posteo que publicó Mirtha Legrand en su cuenta de Instagram para el Día de la Madre

Viale no dejó lugar para las interpretaciones. Con una frase que se convirtió en el centro de la conversación, remarcó que la imagen era real y que correspondía a una reunión familiar especial: fue la primera juntada de Mirtha después de su paso por una clínica.

La consulta sobre la posible intervención de herramientas digitales surgió a partir de la repercusión de la imagen. En los últimos meses, el uso de IA para alterar fotografías, crear retratos o modificar expresiones generó una creciente desconfianza en las redes sociales. En ese contexto, la espontaneidad de la publicación de Mirtha despertó comentarios de usuarios que plantearon esa posibilidad.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Juana descartó esa versión de manera rotunda. Después de su primera respuesta, insistió con una aclaración breve y concluyente: “Cero IA”.

Juana Viale en uno de los almuerzos de este fin de semana

La conductora respondió desde la experiencia directa. Estuvo presente durante la reunión y pudo contar que la imagen fue tomada en un encuentro real, con familiares reunidos para acompañar a la conductora luego de recibir el alta. La foto, lejos de ser una producción digital, funcionó como el registro de una celebración íntima y de un regreso esperado.

En ese sentido, el episodio también expuso cómo la expansión de la inteligencia artificial cambió la lectura de las imágenes de celebridades. Una foto familiar que antes podía leerse apenas como un mensaje afectuoso hoy puede ser sometida a dudas, análisis y teorías en minutos.

PUBLICIDAD

La conductora explicó que el almuerzo se realizó en la casa de su hermano, Nacho Viale, y describió a su abuela entusiasmada por volver a compartir tiempo con su familia. “Estábamos con ella, fue fantástico, su primera salida”, recordó sobre la jornada.

La conductora junto a Jimena Monteverde en el segmento en el que aprovechó para desmentir las versiones

Más allá de la repercusión que generó la foto, Juana puso el foco en el estado de ánimo de Mirtha. Según contó, la figura de la televisión se mostró participativa, conversadora y fiel a su personalidad. Para la familia, ese detalle fue suficiente para celebrar el encuentro luego de los días de preocupación que habían atravesado por su internación.

PUBLICIDAD

“Nos juntamos todos en la casa de mi hermano, estaba fascinada, pero fascinada a otro nivel”, relató Viale. Luego sumó una escena íntima de la reunión: le llevó una camelia, una flor que le gusta especialmente a su abuela. El gesto acompañó una tarde de charlas, comentarios y el humor filoso que, de acuerdo con la conductora, confirmó que Mirtha se encontraba en plena forma.

"Volvió la abuela que conocemos", afirmó Viale sobre la recuperación que notó de Mirtha en la reunión con su familia

“Yo sé que volvió mi abuela porque es picante la abuela que conocemos”, afirmó Juana, entre risas. También dejó entrever que algunos integrantes de la familia fueron blanco de las habituales observaciones de Legrand. “Se salvaron pocos… pocos y pocas”, agregó.

PUBLICIDAD

Juana también reveló que Nacho Viale tuvo un rol central en la organización del encuentro: se ocupó de cocinar para la familia. El productor recibió a sus cercanos en su casa para compartir el Día de la Madre junto a Mirtha, en una reunión que combinó comida, charlas y el esperado reencuentro.

La propia Legrand había publicado la foto una semana después de abandonar la clínica. “¡Feliz día de la Madre! ¡Muy feliz con mi familia!”, escribió junto a la postal. Allí apareció acompañada por hijos, nietos y otros integrantes de su círculo cercano.