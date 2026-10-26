Las claves de la victoria de Lula en Brasil: la estrategia en redes y los errores que debilitaron a Flávio Bolsonaro

El sector financiero preveía un triunfo bolsonarista y el resultado electoral alteró las expectativas sobre el dólar y las tasas de interés

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La victoria de Lula sobre Flavio Bolsonaro abrió en Brasil una etapa atravesada por la disputa que dejó la campaña, las dudas sobre la gobernabilidad y la reacción de los mercados. Con una diferencia de 4,4 millones de votos y un candidato derrotado que no reconoció el resultado, el país volvió a discutir los límites de la polarización.

El politólogo argentino radicado en Brasil Eduardo Sincofsky ubicó el resultado en una secuencia más amplia que incluyó el uso de redes sociales, las movilizaciones en la calle y el tono de los discursos de la segunda vuelta.

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En una entrevista con Infobae A las Nueve sostuvo que la campaña de Lula logró interpelar a quienes no habían definido su voto o no pensaban concurrir a las urnas. “Se generaba una discusión”, explicó al referirse al efecto de esa dinámica.

La victoria dejó a Lula frente a un Congreso adverso y ante la necesidad de reordenar la agenda política sin perder de vista una sociedad que llega al nuevo ciclo con dificultades económicas.

Para Sincofsky, el desafío excede el resultado electoral y pasa por recuperar una conversación pública menos confrontativa. “Brasil precisa resolver sus problemas del día a día”, planteó.

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Lula ganó la presidencia de Brasil con una ventaja de 4,4 millones de votos frente a Flávio Bolsonaro EFE/ Ricardo Rimoli

La campaña llevó la disputa política de las redes a las calles

Durante la segunda vuelta, la movilización digital y territorial se convirtió en uno de los factores que, según el analista, favorecieron a Lula.

Sincofsky destacó el trabajo de André Janones, diputado de Minas Gerais, quien impulsó un canal de participación en redes que organizaba tareas concretas para sus integrantes. Allí se asignaban “misiones” destinadas a difundir mensajes e intervenir en conversaciones políticas.

El politólogo estimó que cerca de diez millones de personas se conectaron a esa estructura de militancia digital. El objetivo no se limitaba a reforzar a los votantes ya convencidos, sino que buscaba instalar debates en espacios cotidianos de las plataformas.

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“Se generaba una discusión”, insistió Sincofsky sobre una estrategia que, en su lectura, logró poner en circulación otros temas y otras respuestas frente a la campaña bolsonarista.

Esa actividad tuvo su correlato fuera de las pantallas. Sincofsky mencionó la concentración del sábado en la Avenida Paulista, en San Pablo, como una de las mayores expresiones públicas desde la redemocratización brasileña.

El sector financiero preveía un triunfo bolsonarista y el resultado electoral alteró las expectativas sobre el dólar y las tasas de interés - EFE/ Sebastiao Moreira

La escena, dijo, mostró que la disputa electoral también se resolvía en el territorio, con una presencia que buscaba hacerse visible. “La sociedad brasilera se cansó de esto”, afirmó al vincular esa movilización con el rechazo a la agresividad política.

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Según su análisis, las acciones en redes y las manifestaciones incidieron entre los indecisos, los abstencionistas y los votantes que cambiaron su posición a lo largo de la campaña.

El politólogo señaló que quienes no habían ido a votar mostraban un perfil afectivo más próximo a Lula, por lo que el trabajo central consistía en llevarlos a las urnas. “Tiene que sacar toda la habilidad y todo el pragmatismo”, dijo, aunque esa definición también anticipó el desafío que enfrentará el presidente electo al gobernar.

Los tropiezos de Flavio Bolsonaro alimentaron el rechazo

Sincofsky atribuyó otra parte del resultado a errores de Flavio Bolsonaro durante la segunda vuelta. Entre ellos ubicó su propuesta de modificar la Constitución después de imponerse en la primera vuelta, una iniciativa que, según interpretó, despertó inquietud en sectores del electorado.

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El candidato pareció actuar como si la presidencia ya estuviera asegurada y esa impresión tuvo costo político. “Te estás riendo”, resumió el analista al describir algunas de las reacciones que detectó en las redes.

Lula ganó la presidencia de Brasil con una ventaja de 4,4 millones de votos frente a Flávio Bolsonaro

El politólogo también recordó una frase de Bolsonaro en un debate, relacionada con la vacunación contra el COVID-19. Para Sincofsky, ese comentario volvió a poner en primer plano el dolor que dejó la pandemia en un país que registró 700 mil muertes. “La sociedad brasilera se cansó de esto”, sostuvo al explicar por qué las referencias irónicas a ese período podían generar un efecto negativo en la campaña.

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Otro episodio que mencionó fue la alusión a “nueve dedos” dirigida contra Lula. Sincofsky remarcó que Brasil tiene 14 millones de personas con discapacidad y consideró que ese tipo de burlas excedía al adversario político al que apuntaba. “Te estás riendo”, dijo al describir el razonamiento de quienes cuestionaron ese tono, que también alcanzó a personas desempleadas.

En esa acumulación de gestos y declaraciones, el analista ubicó uno de los motivos del desgaste electoral de Bolsonaro. No se trató solo de una diferencia programática, sino de la percepción de una campaña que insistía con agravios en un momento de cansancio social. “Se generaba una discusión”, señaló Sincofsky, al describir cómo esas intervenciones se multiplicaban en las plataformas y se convertían en un tema de conversación política.

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Lula deberá negociar con un Congreso adverso

La elección no despejó el principal problema de la próxima administración: la relación con el Poder Legislativo. Flavio Bolsonaro conservará una fuerza parlamentaria con presencia en el Senado, la Cámara de Diputados y los gobiernos estaduales, un entramado que obligará a Lula a ampliar apoyos para impulsar sus proyectos. “Tiene que sacar toda la habilidad y todo el pragmatismo”, afirmó Sincofsky sobre las condiciones de esa negociación.

El politólogo recordó que Lula había ganado en 2022 con una coalición amplia y con Geraldo Alckmin como vicepresidente. Sin embargo, señaló que después recibió cuestionamientos por gobernar con criterios cercanos al Partido de los Trabajadores. Para el analista, esa experiencia funciona como antecedente de una tensión que volverá a aparecer. “Brasil precisa resolver sus problemas del día a día”, dijo al ubicar la deuda y las dificultades económicas de una parte de la población entre las prioridades.

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Lula necesitará acuerdos políticos para gobernar ante la presencia de legisladores opositores en ambas cámaras del Congreso (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)

Sincofsky consideró que Lula cuenta con mayor margen que otros dirigentes para tejer acuerdos en el Congreso, aunque esa capacidad no elimina la complejidad del escenario. El presidente electo deberá definir hasta dónde puede ceder para obtener mayorías y, al mismo tiempo, intentar bajar la intensidad de la confrontación que atravesó la campaña. “Tiene que sacar toda la habilidad y todo el pragmatismo”, repitió el politólogo al describir la tarea que tiene por delante.

La necesidad de acuerdos aparece, además, en un contexto en el que la agenda económica sigue atravesada por el endeudamiento y por las dificultades de amplios sectores. Sincofsky planteó que la respuesta a esos problemas será una medida concreta de la capacidad del nuevo gobierno para estabilizar el clima político. “Brasil precisa resolver sus problemas del día a día”, insistió.

La derrota deja abierto el futuro del bolsonarismo

Para Sincofsky, la derrota de Flavio Bolsonaro no significa un final inmediato para la familia Bolsonaro, pero sí abre una etapa de incertidumbre. El candidato perderá sus fueros después de 24 años como concejal, diputado o senador, según indicó el analista, una situación que puede derivar en causas judiciales complejas. “Esta gente ya probamos dos veces y no va”, dijo al referirse al posible desgaste de ese espacio político.

El politólogo agregó que Jair Bolsonaro permanece preso y que otro integrante de la familia está en Estados Unidos. En ese mapa, la negativa de Flavio Bolsonaro a reconocer el resultado puede reducir todavía más su capacidad de conservar centralidad política. “Esta gente ya probamos dos veces y no va”, sostuvo Sincofsky, al proyectar el efecto que esa postura podría tener entre votantes que ya no quieran sostener la misma experiencia.

Flávio Bolsonaro perderá sus fueros tras veinticuatro años de actividad ininterrumpida en cargos del Poder Legislativo (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

El interrogante sobre el futuro bolsonarista convivió desde el primer momento con la reacción de los mercados. Sincofsky afirmó que el sector financiero había anticipado una victoria de Bolsonaro, por lo que la apertura posterior a la elección podía mostrar bajas. “El mercado estaba precificado para Bolsonaro”, explicó.

Según el analista, ese desajuste entre las expectativas financieras y el resultado podía impulsar una suba del dólar y frenar, al menos durante las semanas posteriores a los comicios, la tendencia descendente de la tasa de interés. El resultado electoral, así, abrió al mismo tiempo una negociación política, una discusión sobre el rumbo del bolsonarismo y una nueva lectura económica. “El mercado estaba precificado para Bolsonaro”, concluyó Sincofsky.

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