Ciencia

Los riesgos de los consejos sobre bienestar en redes sociales, según un estudio

Un estudio de la Universidad de Flinders analizó 300 publicaciones y detectó reglas alimentarias, objetivación corporal y mensajes que asocian salud con delgadez

Un médico con cinta métrica junto a una mujer, una estatua delgada con corona de laurel sobre un pedestal y varias figuras humanas alrededor.
Un médico mide a una mujer junto a una estatua delgada laureada en una obra sobre la influencia de los estándares corporales en la consulta clínica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una investigación publicada en julio de 2026 y difundida en septiembre por la Universidad de Flinders, en Australia, volvió a poner el foco sobre los mensajes de bienestar que circulan en redes sociales. El análisis de 300 publicaciones de TikTok e Instagram con etiquetas vinculadas a alimentación y estilo de vida saludable detectó reglas restrictivas sobre comida, definiciones de salud basadas en la apariencia y modelos dietarios difíciles de sostener. El estudio reabrió el debate sobre cuándo el discurso del autocuidado convierte un tipo de cuerpo en un ideal que debe perseguirse.

La investigación, publicada en Journal of Technology in Behavioral Science, examinó contenidos sobre estilo de vida saludable, nutrición y alimentación limpia. Según informó la Universidad de Flinders, el 67% de las publicaciones destacaba la alimentación limpia o saludable, cerca de un tercio promovía restricciones o reglas alimentarias y una de cada cinco clasificaba los alimentos como buenos o malos. Casi dos tercios incluían objetivación corporal, es decir, presentaban el cuerpo principalmente como una imagen que debe ser observada y evaluada.

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El estudio, realizado por Katie Porteous, Eva Kemps, Ashleigh Powell e Ivanka Prichard, aporta un punto de partida concreto a una discusión que excede las redes sociales. Según informó la universidad australiana, el 78% de quienes crearon los contenidos analizados no tenía una formación profesional acreditada, mientras que más de dos tercios de la información sobre salud fue clasificada como engañosa o susceptible de inducir a error.

La relevancia del hallazgo no consiste en cuestionar la alimentación, el movimiento o el cuidado de la piel. El punto es observar qué ocurre cuando esas prácticas se muestran como pruebas visibles de mérito individual. The Conversation advirtió que términos como bienestar, prevención y autocuidado pueden conservar modelos corporales centrados en la juventud, la delgadez y la actividad, aun cuando ya no hablen de belleza de manera directa.

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El contenido saludable puede trasladar el ideal estético al terreno de la conducta

Una joven con suéter beige mira un teléfono móvil frente a otra persona que sostiene un teléfono con imágenes de fitness en la pantalla.
The Conversation advirtió que la comunicación actual confunde con frecuencia la apariencia física con el estado de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación de la Universidad de Flinders encontró que numerosos mensajes vinculaban de forma directa la alimentación con la obtención de una apariencia delgada y tonificada. Según la institución, esta asociación puede dejar de lado factores como la genética, las circunstancias personales, la cultura y las condiciones de vida que intervienen en la salud.

Ese desplazamiento modifica el alcance del mensaje. Una promesa de belleza puede reconocerse como un objetivo estético; una promesa de salud, en cambio, puede presentarse como una conducta necesaria y moralmente valorada. La apariencia pasa entonces a funcionar como una supuesta demostración de disciplina, cuidado y bienestar, aunque no permite determinar el estado de salud de una persona.

The Conversation señaló que la salud incluye aspectos físicos, mentales, sociales y ambientales. Por ese motivo, ni el peso, la edad, la musculatura, las arrugas o las canas ofrecen por sí mismos un diagnóstico. El medio también indicó que el acceso a determinados hábitos, productos y tratamientos depende de recursos, tiempo y condiciones materiales que no están distribuidos de la misma manera.

La evidencia distingue entre imágenes idealizadas y toda conversación sobre bienestar

Personas de distintas edades y aspectos físicos caminan y corren por un camino de parque rodeado de árboles y un estanque.
Una revisión de 43 estudios en Current Psychology asoció la exposición a imágenes idealizadas en redes sociales con la insatisfacción corporal en jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión sistemática publicada en 2022 en Adolescent Research Review analizó 43 estudios experimentales con 8.637 participantes y encontró que la exposición a imágenes idealizadas en redes sociales puede aumentar la insatisfacción corporal, especialmente entre adultos jóvenes. El análisis incluyó representaciones de cuerpos considerados atractivos, delgados o musculosos, y señaló que la comparación con la apariencia de otras personas desempeña un papel importante en esa relación.

Ese resultado no permite afirmar que toda publicación sobre ejercicio, nutrición o salud tenga el mismo efecto. La diferencia está en el tipo de contenido y en la forma en que plantea el cuerpo. Los mensajes que asocian el bienestar con un único aspecto físico refuerzan la comparación, mientras que una comunicación centrada en información verificable puede evitar esa equivalencia.

La Advertising Standards Authority (ASA) del Reino Unido abordó esta problemática en su informe Body Image in Advertising Review, publicado en 2024. El organismo advirtió que la evidencia sobre los efectos específicos de la publicidad todavía estaba en desarrollo y que las influencias culturales y sociales también debían considerarse.

Además, recogió testimonios de jóvenes que describieron efectos inmediatos sobre su imagen corporal después de observar anuncios con determinados ideales físicos o productos destinados a modificar la apariencia.

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