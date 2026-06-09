Hígado graso: 7 recomendaciones para evitar el malestar y mejorar la digestión

La acumulación de grasa superior al 5%–10% del peso del hígado se considera esteatosis, según organizaciones médicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de grasa en el hígado puede pasar inadvertida durante años, pero cuando aparecen molestias —como pesadez, cansancio o dolor abdominal—, los cambios sostenidos en la alimentación y el estilo de vida suelen ser más útiles que cualquier promesa de “detox”, según coinciden los especialistas.

La esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica (MASLD, por sus siglas en inglés) es la acumulación de grasa en las células hepáticas no causada por el alcohol. La American Liver Foundation explica que es normal que el hígado contenga algo de grasa, pero si supera el 5% al 10% del peso del órgano se denomina hígado graso (esteatosis). La enfermedad puede no dar síntomas; cuando aparecen, suelen incluir fatiga, debilidad y malestar o dolor abdominal.

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Aunque sociedades médicas como la Asociación Estadounidense para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas (AASLD por su sigla en inglés) no recomiendan una dieta única “para el hígado” por falta de ensayos clínicos bien diseñados centrados específicamente en este órgano, la Fundación del Hígado Graso propone una estrategia dietaria con un objetivo práctico: diseñar una alimentación que minimice la carga de trabajo del hígado y favorezca hábitos sostenibles, sin caer en promesas de marketing.

Qué es el hígado graso (MASLD) y por qué puede dar malestar

El diagnóstico suele apoyarse en historia clínica, análisis de laboratorio y estudios por imágenes, como la ecografía, según indicación profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hígado participa en funciones esenciales: interviene en el metabolismo de grasas y azúcares, ayuda a eliminar sustancias y produce proteínas necesarias para múltiples procesos biológicos. Cuando las células hepáticas acumulan demasiada grasa, el órgano pierde eficiencia y el cuadro puede avanzar.

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La American Liver Foundation señala que la MASLD tiende a desarrollarse en personas con exceso de grasa corporal, diabetes, colesterol alto o triglicéridos elevados. También advierte que muchas personas no presentan síntomas y que, cuando aparecen, suelen ser inespecíficos: fatiga, debilidad, malestar o dolor abdominal. Si la enfermedad progresa a MASH (la forma avanzada, antes conocida como NASH), puede haber inflamación y daño hepático, con riesgo de fibrosis y cirrosis.

Qué se sabe sobre dieta y suplementos: no hay atajos

No existe una “cura en cápsulas”: los suplementos no reemplazan los cambios sostenidos de hábitos y requieren supervisión médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de una dieta “oficial” única no significa ausencia de criterios. La Fundación del Hígado Graso sostiene que, ante la falta de evidencia suficiente para recomendaciones dietarias oficiales específicas, los pacientes igual deben tomar decisiones diarias y conviene apoyarse en un marco coherente que priorice estabilidad nutricional y minimización de “toxinas” o factores que sobrecarguen el hígado.

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En paralelo, en una nota previa de Infobae especialistas reportaron que el mercado de productos para “desintoxicar” o “limpiar” el hígado creció con promesas de reversión rápida, pero que distintas fuentes clínicas y científicas advierten que no existe una cápsula, vitamina o suplemento que cure por sí solo el hígado graso. En ese mismo abordaje, se remarcó que algunos preparados pueden carecer de respaldo sólido y, en ciertos casos, asociarse a riesgos.

Siete recomendaciones para evitar el malestar y mejorar la digestión

Un patrón de alimentación con menos ultraprocesados y azúcares refinados ayuda a reducir la carga metabólica asociada al hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Minimizar carbohidratos simples (azúcares y cereales refinados). La recomendación surge de la estrategia de la Fundación del Hígado Graso, que plantea minimizar carbohidratos simples, como azúcares y granos refinados. El objetivo es sostener una ingesta más estable y reducir el “trabajo” metabólico del hígado, especialmente en un contexto donde el hígado graso se asocia con alteraciones metabólicas. Elegir carbohidratos principalmente de frutas, verduras sin almidón y cereales integrales. La Fundación del Hígado Graso especifica que los carbohidratos deberían provenir principalmente de frutas, verduras sin almidón y cereales integrales. En términos prácticos, desplaza alimentos de baja calidad nutricional por opciones con mayor densidad de nutrientes y, en general, más fibra, un punto clave para mejorar la tolerancia digestiva cotidiana. Priorizar grasas insaturadas y basar la elección en aceite de oliva virgen extra (omega 9/ácido oleico). La Fundación del Hígado Graso recomienda una dieta rica en ácido oleico (omega 9), con grasas insaturadas como componente central (30%), principalmente a partir de aceite de oliva virgen extra. No es un detalle accesorio: el enfoque propone que la calidad de las grasas sea un eje del plan para reducir carga hepática. Mantener bajas las grasas saturadas y trans. La estrategia de la Fundación del Hígado Graso plantea un objetivo bajo para grasas saturadas y trans (7%). Esta pauta se traduce en recortar fuentes habituales de esas grasas, en especial productos ultraprocesados y ciertas combinaciones alimentarias típicas de la dieta occidental, como un patrón asociado al avance del hígado graso. Evitar alimentos procesados y limitar carnes rojas y procesadas. La Fundación del Hígado Graso indica de forma explícita que se eviten los alimentos procesados y las carnes rojas y procesadas. En una nota orientada a malestar y digestión, esta recomendación sirve además como regla concreta para reducir alimentos que suelen concentrar grasas de peor perfil y exceso de sodio, factores que complican la adherencia y el equilibrio dietario. Buscar una pérdida de peso superior al 10% del peso corporal si el equipo médico lo indica. La Fundación del Hígado Graso cita datos emergentes: una pérdida de peso superior al 10% del peso corporal es beneficiosa para resolver la esteatosis y revertir fibrosis en EHNA. En la práctica, es una meta cuantificable, pero no implica soluciones rápidas: el propio documento enmarca el cambio como un proceso de hábitos sostenibles y con conversación clínica. Evitar el alcohol y desconfiar de los “detox” y suplementos sin supervisión profesional. La American Liver Foundation incluye entre sus sugerencias para prevención y manejo de MASLD el punto de limitar o evitar el consumo de alcohol para reducir riesgo de daño hepático adicional. En línea con esa cautela, la idea de “limpieza hepática” mediante suplementos no tiene respaldo sólido y que los expertos recomiendan no iniciar suplementación sin supervisión médica, porque incluso productos “naturales” pueden implicar riesgos y no reemplazan el cambio de hábitos.

Cuándo consultar y qué seguimiento pedir

La MASLD suele coexistir con diabetes tipo 2, hipertensión, triglicéridos elevados y exceso de grasa abdominal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Liver Foundation recomienda que las personas con MASLD estén bajo cuidado de un especialista en hígado (gastroenterólogo o hepatólogo) y sigan el calendario de visitas y pruebas indicado. También sugiere considerar apoyo de un dietista o nutricionista, que puede aportar herramientas concretas para planificar comidas y sostener cambios.

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La misma organización explica que la MASLD puede sospecharse si los análisis de sangre muestran enzimas hepáticas elevadas, aunque algunas personas pueden tener valores dentro de rango; por eso, los médicos revisan el historial clínico y suelen solicitar estudios adicionales, como ecografía, para evaluar el hígado y descartar otras causas.

Qué evitar: promesas de “limpiar el hígado” en un frasco

Los productos y “dietas detox” que prometen “limpiar” el hígado se promocionan como atajos frente al hígado graso carecen de respaldo sólido y no reemplazan los cambios sostenidoshábitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por suplementos se explica, en parte, por la búsqueda de soluciones rápidas frente a una enfermedad frecuente y muchas veces silenciosa. Pero la advertencia es consistente: la American Liver Foundation pone el foco en hábitos sostenidos y seguimiento; e insisten en que la evidencia disponible no respalda las promesas de “detox” como atajo terapéutico y que, en algunos escenarios, pueden aparecer riesgos, sobre todo si se consumen sin control profesional.

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