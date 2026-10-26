Salud

Cuál es el jugo de fruta que podría reducir las bacterias dañinas para los dientes, según un nuevo estudio

Un ensayo con adultos y niños analizó el efecto de esta bebida sobre la placa y detectó una reducción en el crecimiento de microorganismos y su actividad ácida

Primer plano de una boca abierta con dientes blancos y rectos y encías rosadas; los labios están ligeramente separados mostrando una sonrisa.
Las bacterias orales como Streptococcus mutans transforman los azúcares en ácido láctico y aceleran la desmineralización del esmalte dental. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un estudio publicado en Scientific Reports halló que el jugo de arándano puro sin azúcar redujo el crecimiento de la placa dental y la producción de ácido en muestras tomadas de adultos y niños.

La investigación evaluó un efecto inmediato, 30 minutos después del consumo, y plantea que ciertos compuestos de esta bebida podrían interferir en procesos asociados con la caries.

PUBLICIDAD

El trabajo incluyó dos ensayos cruzados aleatorizados: uno con ocho adultos de entre 18 y 64 años y otro con 14 niños de 7 a 12 años. Los participantes probaron jugo de arándano 100% sin azúcar, un cóctel con 27% de jugo y azúcar añadido, o agua como control.

La diferencia entre las bebidas fue central. El efecto se observó tras la exposición al producto puro, mientras que el cóctel endulzado no mostró una inhibición relevante de la actividad de las bacterias de la placa.

Cuál fue el efecto del jugo puro en la placa dental de adultos y niños

Un vaso de cristal con líquido rojizo oscuro y condensación, junto a un cuenco de madera con bayas de color azul oscuro sobre una tela gris.
Un estudio publicado en Scientific Reports comprobó que el jugo de arándano puro sin azúcar reduce la placa dental y la producción de ácido bucal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de las pruebas, los investigadores tomaron muestras de placa acumulada durante la noche. Luego, los voluntarios se enjuagaron la boca y bebieron tres porciones consecutivas de 10 mililitros de la bebida asignada. Media hora más tarde, el equipo recogió nuevas muestras para comparar el crecimiento bacteriano y la formación de ácido.

PUBLICIDAD

En los adultos, la exposición al jugo de arándano 100% sin azúcar se asoció con una reducción promedio del crecimiento bacteriano de 43,93%. En los niños, la disminución fue de 33,04%, de acuerdo con el estudio.

También descendió la producción de ácido: la variación media de pH fue de 0,56 en los adultos y de 0,36 en los niños. Esa diferencia es relevante porque los ácidos generados por las bacterias de la boca intervienen en la pérdida gradual de minerales del esmalte.

La producción de ácido y el desgaste del esmalte

Primer plano de un dentista con guantes azules examinando los dientes de un paciente con un abrebocas y herramientas dentales en una clínica.
La investigadora Christine Wu analizó alimentos accesibles para evaluar alternativas contra las bacterias perjudiciales para la salud oral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caries se desarrolla a partir de la interacción entre bacterias, azúcares fermentables y una superficie dental susceptible. Entre los microorganismos asociados con este proceso figura Streptococcus mutans, capaz de utilizar carbohidratos simples y transformarlos en ácido láctico.

Después del cepillado, sobre los dientes se forma una película compuesta en gran medida por proteínas de la saliva. Las bacterias pueden adherirse a esa superficie y constituir una placa dental, una comunidad de microorganismos que recibe nutrientes de la dieta.

Cuando el consumo de azúcar alimenta repetidamente a esas bacterias, el pH de la boca baja y el esmalte pierde calcio y fosfato. Si esos episodios se repiten y la remineralización no compensa el daño, pueden aparecer lesiones que evolucionan hacia la caries.

La caries no tratada afecta a cifras sin precedentes. El estudio de Carga Global de Enfermedad de 2020 estimó 2.300 millones de casos de caries no tratada en dientes permanentes y otros 532 millones en dientes temporales.

Los polifenoles del arándano y su efecto sobre las bacterias orales

Un tazón de cerámica blanco lleno de arándanos con gotas de agua reposa sobre un tejido de lino azul claro.
Un estudio publicado en Scientific Reports comprobó que el jugo de arándano puro sin azúcar reduce la placa dental y la producción de ácido bucal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El posible efecto del jugo se vincula con sus proantocianidinas, un grupo de polifenoles presente en el arándano. Estas sustancias ya habían despertado interés por su capacidad para dificultar la adhesión de bacterias y la formación de biopelículas, estructuras que permiten a los microorganismos asentarse sobre las superficies dentales.

Una revisión anterior del Journal of the Canadian Dental Association señaló que los polifenoles del arándano rojo pueden limitar la producción de ácidos orgánicos y la formación de biopelículas por bacterias relacionadas con la caries. El análisis también describió posibles efectos sobre microorganismos asociados con la enfermedad periodontal, incluida Porphyromonas gingivalis.

Sin embargo, esos mecanismos observados en investigaciones de laboratorio o en revisiones no prueban por sí solos que el consumo habitual de jugo prevenga la caries. El ensayo publicado en Scientific Reports aporta datos en personas, aunque se concentró en una exposición breve y en un número limitado de participantes.

El azúcar añadido anuló el efecto del jugo de arándano sobre las bacterias bucales

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las bebidas con 27 % de arándano y azúcar añadido no mostraron reducciones sobre la actividad metabólica de la placa bacteriana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio comparó el jugo 100% sin azúcar con un cóctel que contenía 27% de jugo y azúcar añadido. Este último no produjo una reducción significativa en el crecimiento ni en la actividad ácida de la placa, al igual que el agua utilizada como control.

El resultado marca una distinción para el consumo cotidiano: las bebidas comercializadas como jugos pueden tener formulaciones distintas y aportar azúcares que alimentan a las bacterias orales. Por esa razón, los datos del ensayo no pueden trasladarse automáticamente a cualquier producto saborizado con arándano.

Christine Wu, investigadora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Illinois en Chicago y autora del trabajo, había señalado a Medical Xpress que el equipo quería evaluar alimentos y bebidas disponibles capaces de combatir bacterias perjudiciales para la salud oral.

El jugo de arándano como complemento, no como reemplazo del flúor

Una mujer con camiseta blanca se cepilla los dientes con un cepillo manual frente al espejo de un lavabo.
Los autores del estudio señalaron que el jugo de arándano es un complemento bajo investigación que no reemplaza al cepillado ni al flúor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los propios autores advirtieron que se necesitan ensayos más amplios y de mayor duración para confirmar si el efecto sobre la placa puede traducirse en una menor incidencia de caries. La investigación midió cambios metabólicos de las bacterias después de 30 minutos, no la aparición o prevención de lesiones dentales a largo plazo.

El flúor continúa como la herramienta de referencia para prevenir la caries, junto con el cepillado regular con pasta fluorada, la limpieza entre los dientes, la reducción de azúcares libres y los controles odontológicos.

La investigación propone al jugo de arándano puro como un posible complemento bajo estudio, pero no como sustituto de esas medidas. Su siguiente paso es determinar si los resultados se mantienen en poblaciones más grandes y bajo condiciones de consumo prolongado.

Temas Relacionados

arándanosCariesSalud bucalPlaca bacterianaJugo de arándanosPolifenoles

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto tiempo deben durar las siestas para que sean reparadoras

La duración, el horario y los hábitos previos al descanso influyen en sus beneficios. Los especialistas recomiendan tener en cuenta estos factores para recuperar la energía sin afectar el sueño nocturno

Cuánto tiempo deben durar las siestas para que sean reparadoras

Qué beneficios tiene el café descafeinado para la salud, según estudios científicos

Investigaciones citadas por Harvard indican que los compuestos vegetales de la bebida sin estimulante se relacionan con efectos metabólicos y cardiovasculares, aunque los resultados no prueban prevención individual

Qué beneficios tiene el café descafeinado para la salud, según estudios científicos

El yoga y el pilates mejoran la fuerza del core, según expertos en movimiento

Especialistas en fisioterapia y entrenamiento consultados por Prevention explican que ambas disciplinas fortalecen el abdomen, el diafragma y el suelo pélvico

El yoga y el pilates mejoran la fuerza del core, según expertos en movimiento

Alergias matutinas: los hábitos nocturnos que convierten el dormitorio en un foco de alérgenos

Tres inmunólogos explicaron por qué la congestión y los estornudos alcanzan su pico al despertar y qué medidas pueden reducirlos

Alergias matutinas: los hábitos nocturnos que convierten el dormitorio en un foco de alérgenos

Blanqueamiento dental: cuáles son los riesgos de usar estos productos y qué recomiendan los odontólogos

El uso excesivo de peróxidos puede causar sensibilidad e irritación en las encías, sin asegurar un mejor resultado ni uniforme

Blanqueamiento dental: cuáles son los riesgos de usar estos productos y qué recomiendan los odontólogos

DEPORTES

El espectacular gol de chilena de Ronaldo Martínez que es candidato al mejor del Torneo Clausura: “Creo que es de Puskás”

El espectacular gol de chilena de Ronaldo Martínez que es candidato al mejor del Torneo Clausura: “Creo que es de Puskás”

Alerta en River por los arbitrajes en la previa del Superclásico: “Contra nosotros van siempre al VAR” y “hay que hacer dos goles para que te den uno”

La espeluznante lesión de una figura de la NBA: intentó una volcada, pero un rival lo bloqueó y sufrió un dura caída

De alcanzapelotas a héroe de Boca: la historia de Jagger Herrera, el defensor que convirtió ante Independiente

El video revelador sobre el toque que dejó afuera a Franco Colapinto del GP de los Estados Unidos de Fórmula 1

TELESHOW

Murió Roxana Amed, la artista de 63 años que hizo de su voz un puente entre el jazz, la poesía y el alma argentina

Murió Roxana Amed, la artista de 63 años que hizo de su voz un puente entre el jazz, la poesía y el alma argentina

La noche negra de Mike Amigorena en Masterchef: por qué quedó a un paso de la eliminación

El festejo de los famosos argentinos por la victoria de Lula da Silva en las elecciones de Brasil

Gabriel Machado recordó su trabajo con Cher y contó qué actrices argentinas tomó ella como inspiración

La frase que Lali Espósito llevó en una tanga arriba de un yate en su nueva despedida de soltera

INFOBAE AMÉRICA

Mariana Enriquez: “El realismo mágico posee una naturaleza optimista que no tiene el gótico”

Mariana Enriquez: “El realismo mágico posee una naturaleza optimista que no tiene el gótico”

La economía dominicana frena riesgos de inflación: suben la tasa de interés a 5.50% hasta septiembre

La historia de cómo Washington y Managua se quedaron sin embajadores desde los tiempos de la Guerra Fría

Prisión preventiva para la dominicana “Yolaska”: acusada de raptar y robarle a su novio alemán

¿Cuánto debe cada centroamericano y qué país lidera la deuda por habitante?