De alcanzapelotas a héroe de Boca: la historia de Jagger Herrera, el defensor que convirtió ante Independiente

Jagger Herrera anotó de cabeza el gol del triunfo de Boca frente a Independiente a una semana del Superclásico ante River

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A una semana del Superclásico, Jagger Herrera resolvió con un cabezazo el triunfo 1-0 de Boca ante Independiente y puso su nombre en una noche que puede marcar un punto de inflexión en su recorrido. El defensor de 20 años, formado desde chico en las inferiores del club, apareció en el área rival para destrabar un partido cerrado y reafirmó su lugar en la zaga de cara al duelo con River.

El resultado dejó a Boca en la cima de la tabla general, aunque todavía debe esperar los encuentros pendientes de otros equipos. Para Herrera, en tanto, el gol fue la continuación de un proceso que empezó a los seis años, atravesó todas las categorías juveniles y encontró en esta temporada su espacio en el equipo principal.

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El central se afirmó como segundo marcador central, una función que asumió después de haber probado en otros puestos durante su formación. Su presencia también le ofreció una variante a un plantel que cuenta con varios defensores surgidos de las inferiores.

La victoria en el clásico posicionó a Boca en la cima de la tabla general a la espera de los partidos pendientes de otros clubes

Los inicios en Boca y los partidos en Reserva

Antes de la aparición ante Independiente, Herrera había construido un recorrido extenso en las categorías formativas. Disputó 65 partidos en Reserva y tuvo participación en el Torneo Proyección, la competencia que reemplazó al tradicional certamen de esa división.

En ese torneo fue parte de la definición del Clausura Proyección que Boca le ganó a Gimnasia. Allí convirtió uno de los penales de la serie y quedó ligado a un título de la camada juvenil que luego empezó a nutrir al plantel superior.

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Su vínculo con el club también tuvo escenas más pequeñas, propias de los años de inferiores. En una de ellas apareció como alcanzapelotas durante el festejo de un gol de Darío Benedetto en un Superclásico. Con el tiempo, dejó ese lugar al costado del campo para ocupar un sitio dentro de la cancha.

Durante sus primeros años no fue siempre defensor. Herrera jugó como volante antes de ubicarse en la última línea, donde encontró una posición estable. Esa etapa le dio herramientas para desempeñarse en los dos perfiles de la defensa y explicar su adaptación como primer o segundo marcador central.

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Esa versatilidad le permitió ganar terreno cuando llegó su oportunidad en Primera. Desde que pasó a ser titular se impuso en la consideración por delante de futbolistas como Ayrton Costa.

El defensor disputó 65 partidos en la Reserva y convirtió un penal en la definición del título del Clausura Proyección ante Gimnasia (JUAN MANUEL BAEZ)

El vínculo de la familia Herrera con “El Vasco” Arruabarrena

La historia del “Vasco” Arruabarrena con la familia del defensor antecede a la llegada de Herrera al plantel profesional. El padre del jugador compartió la novena división con el actual entrenador de Boca, aunque luego cada uno siguió un camino distinto dentro del fútbol.

Arruabarrena también conoce al abuelo del central. El técnico, de todos modos, aclaró que el lugar que Herrera consiguió en el equipo responde a sus condiciones y a lo que mostró durante su recorrido en el club.

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El joven integra una defensa en la que comparte espacio con Di Lollo, otro futbolista formado en Boca. La presencia de ambos se inserta en una etapa en la que los juveniles del club encontraron participación en diferentes sectores del equipo.

En los planteles de formación también estuvieron Aranda y Flores. Aranda sufrió una lesión y podría volver antes de fin de año, mientras que su caso forma parte de una camada que tuvo competencia y títulos en los torneos juveniles.

El padre del futbolista compartió la novena división del club con el actual entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena (Fotobaires)

El apodo Jagger nació en las inferiores por su parecido con Mick Jagger

El nombre con el que se lo conoce en el ambiente no es el que figura en la planilla. A Herrera lo apodan Jagger por su parecido físico con Mick Jagger, el cantante de The Rolling Stones, una comparación que empezó cuando tenía 15 años y jugaba en las inferiores de Boca.

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El defensor contó en una oportunidad que el sobrenombre lo acompañaba desde hacía cuatro o cinco años. También reconoció que, hasta ese momento, no había escuchado canciones de la banda británica. El corte de pelo y algunos rasgos de su cara fueron suficientes para que el apodo quedara instalado.

Ahora, el nombre volvió a circular por un motivo futbolístico. El cabezazo contra Independiente le dio a Boca tres puntos en la previa del clásico y lo mostró como una alternativa con presencia en el área rival.

Herrera buscará sostener su lugar en la formación de Arruabarrena cuando Boca enfrente a River. Ambos equipos llegarán con resultados favorables a la previa de un nuevo Superclásico.

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