Rige desde hoy el plan de pagos de ARBA con descuentos de hasta 40% para cancelar deudas: cómo acceder

ARBA habilitó desde este lunes 26 de octubre la adhesión al plan especial de pagos, con descuentos de hasta el 40% para cancelar deudas tributarias

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Desde este lunes 26 de octubre, los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires ya pueden acceder al plan especial de pagos de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) para regularizar deudas impositivas con descuentos de hasta el 40%. El régimen, anunciado previamente por el organismo, comenzó a regir hoy y contempla diferentes alternativas de cancelación, con beneficios que se reducirán a medida que avance el calendario. Quienes quieran aprovechar la bonificación máxima tendrán tiempo hasta el 13 de noviembre.

La iniciativa permite cancelar obligaciones pendientes de distintos impuestos provinciales, tanto al contado como mediante planes de tres o seis cuotas. También contempla deudas que se encuentran en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización. La adhesión se realiza de manera completamente digital, a través de la página oficial de ARBA, sin necesidad de concurrir a una oficina.

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El esquema establece cuatro etapas de bonificaciones hasta el 31 de diciembre de 2026, con descuentos diferenciados según el momento en que se formalice la adhesión y la modalidad de pago elegida. El mayor beneficio corresponde a quienes cancelen al contado durante las primeras semanas de vigencia.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que el objetivo de la medida es facilitar la regularización de las obligaciones tributarias antes de fin de año y permitir que los contribuyentes puedan acceder a los beneficios impositivos previstos para 2027.

Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, anticipó que en 2027 los mayores descuentos impositivos estarán destinados a los contribuyentes con mejor trayectoria de cumplimiento

“Queremos que quienes hoy tienen deudas puedan ponerse al día y llegar a 2027 en condiciones de acceder a las bonificaciones del próximo año. Dar herramientas para cumplir también forma parte de una administración tributaria más justa y cercana”, sostuvo el funcionario.

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Cuáles son los descuentos y hasta cuándo se puede acceder

El régimen que comenzó a regir este lunes contempla una escala de beneficios que varía según la fecha de adhesión. Entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre estarán disponibles las bonificaciones más altas, tanto para quienes elijan cancelar al contado como para aquellos que prefieran financiar sus obligaciones.

El cronograma de descuentos es el siguiente:

Del 26 de octubre al 13 de noviembre: 40% de descuento para pagos al contado, 20% para quienes opten por tres cuotas y 15% para quienes elijan seis cuotas.

Del 14 al 27 de noviembre: 35% de bonificación para pagos al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas.

Del 28 de noviembre al 11 de diciembre: 30% de descuento al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas.

Del 12 al 31 de diciembre: se mantendrá una bonificación del 30% para quienes cancelen sus obligaciones al contado.

Desde el organismo aclararon que los descuentos no podrán superar el monto del capital adeudado, independientemente de la fecha de adhesión o de la modalidad de cancelación seleccionada.

Para quienes necesiten financiar sus obligaciones en un plazo más extenso, continuarán disponibles los planes habituales de ARBA, que permiten acceder a una mayor cantidad de cuotas.

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Qué impuestos y deudas incluye el plan de ARBA

El régimen especial comprende obligaciones correspondientes a distintos tributos administrados por la provincia de Buenos Aires.

En particular, podrán regularizarse deudas de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

El plan permite incorporar obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluidas aquellas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización.

Además, el organismo habilitó la posibilidad de regularizar deudas vencidas o devengadas durante 2026, con una excepción: no podrán incorporarse las obligaciones correspondientes al Impuesto de Sellos de este año.

De esta manera, el régimen alcanza tanto a contribuyentes que mantienen deudas de períodos anteriores como a aquellos que necesitan regularizar obligaciones correspondientes al ejercicio en curso.

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Cómo acceder al plan de pagos y realizar el trámite

La adhesión al nuevo régimen se realiza de forma completamente digital. Los contribuyentes interesados deben ingresar al sitio oficial de ARBA y acceder a la sección destinada a los planes de pago por impuesto.

El nuevo régimen de regularización incluye deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor, Sellos y Embarcaciones Deportivas, con diferentes modalidades de cancelación

Desde esa plataforma podrán consultar las deudas pendientes, seleccionar el tributo que desean regularizar y elegir la modalidad de cancelación. El procedimiento no requiere realizar gestiones presenciales y permite formalizar la adhesión a través de Internet.

Para acceder, se debe ingresar a https://web.arba.gov.ar/planes-por-impuesto. Una vez dentro del sitio, cada contribuyente podrá consultar sus obligaciones y seleccionar el esquema disponible de acuerdo con su situación tributaria.

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La fecha de adhesión determinará el porcentaje de bonificación correspondiente. Por eso, quienes busquen acceder al descuento máximo del 40% deberán formalizar el trámite hasta el 13 de noviembre, último día de la primera etapa.

Qué pasará con los beneficios impositivos en 2027

La entrada en vigencia del régimen de regularización también está relacionada con el esquema de bonificaciones que ARBA prevé aplicar durante el próximo año.

Según informó el organismo, no registrar deudas con el fisco provincial será una condición necesaria para acceder a los descuentos impositivos de 2027.

Sin embargo, el nuevo sistema también contemplará la trayectoria de cumplimiento de cada contribuyente. En particular, los mayores beneficios corresponderán a quienes pagaron sus obligaciones en tiempo y forma durante los últimos años y no necesitaron ingresar a moratorias o planes de regularización.

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Así, ARBA prevé diferenciar las bonificaciones según el comportamiento tributario previo, con mayores descuentos para aquellos contribuyentes que mantuvieron una conducta de cumplimiento sostenida.

“El año que viene vamos a profundizar el reconocimiento a quienes vienen cumpliendo. Los descuentos serán mayores para quienes hayan mantenido una buena conducta tributaria durante los últimos años, porque queremos valorar de manera concreta el esfuerzo y la responsabilidad de quienes cumplen con sus obligaciones”, señaló Girard.