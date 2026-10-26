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El festejo de los famosos argentinos por la victoria de Lula da Silva en las elecciones de Brasil

Tras el balotaje, figuras de nuestro país se volcaron a las redes para compartir mensajes de alegría por el cuarto mandato no consecutivo del dirigente del Partido de los Trabajadores. Los mensajes de Flor Peña, Roberto Pettinato, Flor de la V, Coti y más

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La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil generó una ola de reacciones entre figuras del espectáculo argentino, que expresaron su alegría a través de redes sociales tras conocerse los resultados del balotaje frente al senador Flávio Bolsonaro.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo el 51,76% de los votos, frente al 48,24% que cosechó su rival, y se convirtió en el primer mandatario en la historia reciente de Brasil en ganar una segunda vuelta después de haber quedado detrás en la primera.

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Famosos argentinos celebraron en sus redes sociales la reelección de Lula da Silva como presidente de Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli)
Famosos argentinos celebraron en sus redes sociales la reelección de Lula da Silva como presidente de Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli)

Florencia Peña fue una de las primeras en manifestarse. A través de su cuenta de X, la actriz escribió: “Que hermosa noche, ¿verdad?”, acompañado de emojis, en un mensaje que en pocas horas superó las 148.800 visualizaciones.

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Florencia Peña celebró el resultado electoral con un mensaje en su cuenta de X
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Flor de la V calificó la jornada electoral brasileña como un hecho histórico para la democracia

Flor de la V también se sumó a los festejos con una publicación más extensa en sus historias de Instagram. “¡Lula presidente! Brasil vuelve a ser protagonista de una jornada histórica. ¡La democracia se celebra, se defiende y se construye todos los días! ¡Vamos, Brasil!”, escribió la conductora, con la bandera brasileña y el hashtag #LulaPresidente.

Roberto Pettinato eligió el humor para comentar el resultado electoral. En sus historias de Instagram, publicó un mensaje con fondo amarillo que decía: “Lo importante de esta elección es que al final se supo dónde está y quién tiene escondido el dedo que le falta a Lula. Jajaja”, en referencia a la amputación que sufrió el mandatario brasileño en uno de sus dedos durante su etapa como obrero metalúrgico.

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Roberto Pettinato eligió el humor para referirse al resultado del balotaje en Brasil
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El músico Coti Sorokin, de gira por Brasil, compartió una foto junto a colegas para festejar el triunfo de Lula da Silva

El músico Coti Sorokin, de gira por Brasil junto a otros artistas, compartió una foto grupal con la leyenda “La alegría no es sólo brasilera”, acompañada de una bandera de Brasil. La publicación, que sumó comentarios de colegas como Luna Sujatovich, que escribió “Daleeeeeeeee” con emojis de manos en alto, y de usuarios que invitaron a los músicos a tocar en el país vecino, superó los 2.100 “me gusta” en menos de una hora.

El cantante Iván Noble también se expresó a través de sus redes, con una imagen de Lula con el puño en alto y una canción de fondo, “Brazilian Samba Carnival”, de Giacomo Bondi.

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Iván Noble acompañó su festejo con una imagen de Lula da Silva con el puño en alto
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Juampi Mirabelli compartió una imagen de Lula da Silva en andas de sus simpatizantes tras conocerse el resultado

El actor Juampi Mirabelli compartió en sus historias de Instagram una fotografía de Lula sobre los hombros de simpatizantes, con una bandera de Brasil ondeando, acompañada de emojis de una lágrima, un corazón y manos en alto.

La actriz Esther Goris eligió una imagen simbólica para expresar su festejo: una fotografía del Cristo Redentor de Río de Janeiro, con la mano que hace el gesto de la “L”, en alusión al Partido de los Trabajadores.

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Esther Goris publicó una fotografía del Cristo Redentor de Río de Janeiro con el gesto característico del Partido de los Trabajadores
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Luis Bremer destacó el carácter histórico de la reelección de Lula da Silva, el primer presidente en revertir un resultado en segunda vuelta

Por su parte, Luis Bremer recurrió a un fragmento de una escena televisiva para acompañar su reacción. Sobre una imagen con la leyenda “Os seus olhos brilhavam” (“Sus ojos brillaban”, en referencia a una frase en portugués), escribió: “Lula dio vuelta el resultado y se convirtió por cuarta vez en presidente de Brasil. Batacazo y hecho histórico”.

Michel Noher publicó una imagen de una mano en alto con el símbolo de la paz, con banderas de fondo en las que se distinguían los colores de Brasil, con la mención a la cuenta del filmmaker Pedro Henrique França.

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El actor Michel Noher compartió en sus historias de Instagram una mano en alto con el símbolo de la paz, junto a banderas de Brasil
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Ana Katz repasó los cuatro mandatos de Lula da Silva, desde el 2003 hasta la asunción proyectada para 2027

La directora de cine y actriz Ana Katz optó por un posteo que repasó la trayectoria de Lula en la presidencia de Brasil, con cuatro fotografías correspondientes a sus asunciones el 1 de enero de 2003, 2007, 2023 y la proyectada para 2027, unidas por un emoji de corazón.

Lula llegó a esta instancia después de haber obtenido el 45,1% de los votos en la primera vuelta, frente al 47% de Bolsonaro, una diferencia que los sondeos previos no habían anticipado. El resultado del balotaje consolidó un cuarto mandato no consecutivo para el líder del PT, una marca inédita desde el retorno de las elecciones presidenciales directas en Brasil, en 1989.

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