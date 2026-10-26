La noche negra de Mike Amigorena en Masterchef: por qué quedó a un paso de la eliminación

Mike Amigorena cocina frente a las observaciones de la cocinera Maru Botana Posteriormente, presenta su preparación inspirada en la gastronomía paraguaya ante el jurado compuesto además por Damián Betular y Germán Martitegui

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La noche de beneficios de la cuarta semana de MasterChef Celebrity Argentina tuvo a la cocina paraguaya como eje y dejó a Mike Amigorena con el delantal negro. El actor y Diego Ramos quedaron bajo la lupa del jurado por sus versiones del puretón, aunque fue el primero quien deberá cocinar en la próxima gala de eliminación.

La tensión se concentró en la degustación final. Ramos llegó con un plato que, desde la presentación, generó dudas entre los chefs. La tortilla que acompañaba su preparación llamó la atención por su aspecto y recibió una comparación que lo dejó expuesto: “Parece una suprema”, señalaron desde la mesa del jurado.

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Luego, durante la prueba, Germán Martitegui le marcó otro problema: Diego había confundido un ingrediente dulce con uno picante, una decisión que alteró el equilibrio de sabores. El actor quedó comprometido ante la posibilidad de recibir el delantal negro y admitió que el momento de espera le resultó agotador.

La situación de Amigorena tuvo otro recorrido. Desde su llegada al frente, el participante intentó sostener el humor con frases en guaraní, referencias a la cultura paraguaya y bromas dirigidas a los integrantes del jurado. Sin embargo, esa energía se diluyó cuando los chefs comenzaron a revisar los componentes de su plato.

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El actor Mike Amigorena presentó un puretón durante una gala de eliminación del programa MasterChef Celebrity.

El actor presentó una versión personal del puretón, con una tortilla fina que funcionaba como base, carne, vegetales y un huevo frito por encima. En las imágenes de la emisión se vio una preparación con porciones de carne grandes, salsa y una tortilla de bordes irregulares. La intención de apartarse de la receta tradicional fue el primer punto que cuestionaron.

“¿Por qué con un panqueque?”, le preguntó Martitegui al probar su plato. Amigorena explicó que la preparación original le había parecido “tosca” y que por eso buscó una alternativa. “Todo lo que ves es paraguayo”, sostuvo, aunque reconoció que no había podido salir de una idea más gourmet.

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Wanda Nara recogió el planteo y puso en palabras la sensación que dejó el plato: “Como que hiciste una versión más gourmet”. El comentario derivó en una respuesta de Damián Betular, quien lanzó entre risas: “Andá, chicken”.

Antes de la degustación, Maru Botana ya había advertido que Amigorena no avanzaba al ritmo necesario. La cocinera le señaló que debía cortar la cebolla en cubos más pequeños y le reprochó que todavía le faltaban vegetales para completar su preparación.

“Estás medio distraído. ¿Qué te pasa?”, le preguntó Botana. Mike aceptó el diagnóstico: “Me disperso, me disperso”. La jurado insistió sobre el problema de los tiempos y le recordó que ya habían transcurrido 20 minutos de competencia.

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Los miembros del jurado de MasterChef Celebrity escuchan las explicaciones y evalúan una preparación gastronómica frente al estrado del estudio de televisión.

El participante explicó que su forma de cocinar suele requerir más tiempo. “Cuando cocino tengo tiempo para mí, entonces puedo perder tiempo. Acá no”, reconoció mientras avanzaba con su estación. Esa dificultad se trasladó al resultado final, según le hicieron notar los chefs.

En la devolución, Botana consideró que la carne había quedado demasiado grande. Martitegui coincidió en parte, aunque apuntó contra la falta de humedad de la preparación. “La tortilla no es tortilla. El guisado no es un guisado”, sostuvo el chef, quien comparó los trozos de carne con “un churrasco cortado en cuadraditos”.

La frase que terminó de definir su crítica fue contundente: “Es como quitarle el alma a algo tradicional”. Martitegui cuestionó la reinterpretación de la receta y afirmó que el plato había perdido rasgos centrales de la cocina paraguaya.

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Amigorena intentó defender su trabajo y aseguró que los sabores estaban presentes. “Está jugoso, está el sabor paraguayo, está el arpa”, dijo. La ocurrencia llevó a Betular a preguntarle si sabía tocar ese instrumento. Ante la insistencia de Wanda Nara y Botana, Mike hizo el gesto de tocar un arpa imaginaria y completó: “No, pero está desafinada”.

La devolución continuó con observaciones técnicas. Botana consideró que la carne se había secado porque le faltó líquido. Amigorena respondió que él sí veía jugo en el plato, aunque la chef le aclaró que ese líquido no había penetrado en los ingredientes.

Maru Botana presenta un delantal negro Tras el veredicto del jurado, se anuncia la entrega del delantal a Mike Amigorena

Betular, por su parte, señaló que el problema también estaba en los cortes. Para el pastelero, la cebolla, la carne y el resto de los componentes debían ser más pequeños para que la preparación lograra una mejor integración. “No está feo, pero le falta dedicación”, resumió Botana.

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Mike aceptó parcialmente las críticas, aunque sostuvo que necesitaba más tiempo para alcanzar el resultado que buscaba. “Yo soy una persona que necesita tiempo para la excelencia”, afirmó. También apeló a una frase que desconcertó a Martitegui: “Me desobligo del resultado”.

El chef le pidió que aclarara el sentido de esas palabras. Amigorena volvió entonces a la explicación sobre la carne, las verduras y el punto de cocción. Botana retomó el tema que había señalado desde el arranque: “Para mí te falta apurarte”.

La jurado le explicó que el formato exige resolver cada plato dentro de una hora y que, si tarda en comenzar, pierde margen para cocinar los ingredientes y desarrollar los sabores. Wanda Nara coincidió con esa observación y vinculó la dificultad con el perfil artístico del participante.

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“Él es un artista y los artistas se toman su tiempo y tienen otra manera de encarar. Pero esto es una competencia”, afirmó la conductora. Amigorena asintió: “El tiempo es verdad”.

Tras conocer la decisión, Mike evitó extenderse en una queja contra el jurado. “Recibo este delantal negro una vez más en pos del aprendizaje”, expresó. Así, quedó confirmado que deberá enfrentar la cuarta gala de eliminación de MasterChef Celebrity Argentina 2026, mientras Diego Ramos logró evitar esa instancia después de una noche marcada por el suspenso.