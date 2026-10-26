¿El consumo de drogas puede afectar el cerebro adolescente desde las primeras exposiciones?

Las sustancias psicoactivas alteran los mecanismos del placer, el sueño y la concentración en el cerebro adolescente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Qué ocurre en el cerebro de un adolescente cuando consume drogas? Las sustancias psicoactivas pueden alterar los mecanismos relacionados con el placer, el sueño, la conducta y la concentración, según explicó la médica internista y toxicóloga clínica Marta Cuellar en entrevista con Infobae.

La especialista señaló que los primeros cambios pueden pasar inadvertidos o confundirse con comportamientos propios de la adolescencia; sin embargo, la irritabilidad, ansiedad, alteraciones del sueño, aislamiento, conflictos frecuentes y menor interés por actividades habituales pueden aparecer cuando existe una exposición a estas sustancias.

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“Cualquier alteración en la conducta de nuestros hijos debe de ser un signo de alerta y ver qué es lo que está pasando”, afirmó Cuellar. La médica indicó que un adolescente puede mostrar rebeldía o cambios de humor, pero un cambio drástico en su comportamiento, rendimiento escolar o relación con el entorno requiere atención.

Las estadísticas más recientes sobre consumo de sustancias en El Salvador corresponden a 2022. La Encuesta Nacional de Alcohol y Tabaco (ENAT), elaborada por el Ministerio de Salud (MINSAL) y el Instituto Nacional de Salud (INS), expone que el 50,1% de los adolescentes entre 15 y 19 años había consumido bebidas alcohólicas por primera vez. El 9.5% lo hizo entre los 10 y 14 años, mientras que el 0.6% tuvo contacto con alcohol antes de los 10 años.

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La Encuesta Nacional de Salud Mental de 2022 (ENSM) detalló que el 10% de los adolescentes de entre 13 y 17 años había consumido alcohol alguna vez en su vida. El 3,9% se encontraba en riesgo de consumo excesivo.

La toxicóloga Marta Cuellar advierte que los cambios drásticos de conducta y el bajo rendimiento escolar funcionan como signos de alerta. - crédito US DEA

Las drogas pueden modificar la respuesta cerebral al placer

Cuellar explicó que las drogas psicoactivas elevan los niveles de dopamina, un neurotransmisor que participa en la sensación de placer. Actividades como comer un alimento agradable, realizar ejercicio o compartir con personas cercanas pueden activar ese mecanismo de forma natural.

“Cuando nosotros estamos expuestos a las drogas psicoactivas, estos niveles de dopamina se ven mucho más elevados”, señaló la toxicóloga. Esa respuesta puede hacer que actividades cotidianas dejen de generar el mismo interés y que aumente la búsqueda de la sustancia.

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“Ya la dopamina que se alcanza al comer algo que nos gusta no va a ser la misma felicidad que se alcanza con la droga”, añadió. Al suspender el consumo, la disminución de esa estimulación puede asociarse con ansiedad, depresión, irritabilidad y apatía.

La exposición continuada a las drogas deteriora la capacidad para formular ideas complejas y desajusta los ciclos del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deterioro puede afectar la concentración y otras funciones mentales

La especialista advirtió que una exposición prolongada puede afectar la capacidad de concentración y otras funciones cognitivas. “Un joven brillante puede ser que con el consumo ya no logre ni siquiera después formular una idea compleja o no logre la concentración”, expresó.

También mencionó alteraciones del sueño, con insomnio durante la noche y somnolencia en el día. En situaciones de intoxicación pueden presentarse alucinaciones, ideas de persecución, incoherencias al hablar y cambios en la percepción.

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Cuellar citó la marihuana, el crack y el cristal entre las sustancias que pueden observarse en el país. Sus efectos dependen de la dosis, la frecuencia de consumo y el estado de salud de cada persona.

Marihuana: puede afectar la atención, la memoria inmediata, la percepción y la coordinación.

Crack: puede provocar ansiedad, agitación, cambios de conducta y alteraciones cardíacas.

Cristal o metanfetamina: puede causar insomnio, pérdida de apetito, paranoia, alucinaciones y problemas cardiovasculares.

La toxicóloga indicó que las intoxicaciones pueden incluir arritmias, cambios en la presión arterial, agitación, períodos de inconsciencia y sobredosis. “En algunos casos graves estamos hablando que puedan requerir apoyo de ventilación mecánica o incluso de algún tipo de antídoto específico”, afirmó.

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