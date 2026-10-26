Rodrigo Paz felicita a Lula por el triunfo en Brasil: “Seguiremos trabajando juntos”

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, reaccionan durante una declaración conjunta a la prensa, en el Palacio de Planalto, en Brasilia, Brasil, el 16 de marzo de 2026. REUTERS/Adriano Machado

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, felicitó a su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula Da Silvia por el triunfo electoral de este domingo. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Paz afirmó que seguirán trabajando juntos para fortalecer la relación entre ambos países.

“Felicito al presidente @LulaOficial por su victoria. Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones”, escribió.

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De igual forma, el vicepresidente Edmand Lara, saludó el triunfo de Lula y destacó la vigencia “plena” de la democracia en el país vecinos.

“Saludamos este proceso electorale ejmplar, desarrollado en un clima de participación, transparencia y respeto a la voluntad popular. La democracia a triunfado”, señala un comunicado de la Vicepresidencia.

Ambas publicaciones se dieron después de que Lula ganara su cuarto mandato presidencial al recibir el 51,8% de los votos válidos en un balotaje contra el derechista Flávio Bolsonaro, quien obtuvo el 48,2%, según el escrutinio oficial del balotaje.

El candidato presidencial de oposición, el senador Flávio Bolsonaro, izquierda, levanta las manos mientras el presidente de Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, que se postula para la reelección, mira en un debate presidencial televisado, a una semana de la segunda vuelta electoral, en Sao Paulo, Brasil, el domingo 18 de octubre de 2026. (AP Foto/Andre Penner)

Brasil es uno de los principales socios comerciales de Bolivia y el único mercado de exportación de gas natural a gran escala, luego de que en 2024 finalizara el contrato de exportaciones a Argentina que estuvo vigente por casi 20 años.

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Según el Reporte de Balanza de Pagos del Banco Central de Bolivia, en el primer trimestre de 2026, Brasil ocupó el tercer lugar en el intercambio comercial del país: las exportaciones bolivianas hacia ese mercado alcanzaron los 523 millones de dólares, mientras que las importaciones llegaron a 723 millones de dólares.

Ambos países firmaron en esta gestión múltiples acuerdos destinados a potenciar su integración energética, comercial y de infraestructura fronteriza. Durante un encuentro bilateral e n Brasilia, en marzo, los presidentes de ambas naciones priorizaron la interconexión eléctrica con el diseño de líneas de transmisión de alta capacidad entre las regiones de Santa Cruz y Corumbá.

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Por otro lado, establecieron una amplia agenda de cooperación dividida en cinco ejes estratégicos que abarcan el mercado del gas natural, el turismo, la biotecnología y el comercio de alimentos y soja, abriendo además la negociación para convenios ambientales en la región amazónica.

Brasil es actualmente el principal y prácticamente único gran comprador externo de gas natural de Bolivia, debido a que Argentina cerró sus importaciones tras el fin de su contrato y la consolidación del gas de Vaca Muerta (Foto: Shutterstock)

Uno de los temas que ha convertido en un eje estratégico en la agenda de ambos países tiene que ver con el crimen organizado transnacional. Ambos países comparten más de 3.400 kilómetros de frontera, una extensa zona de tránsito para redes vinculadas al narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de dinero.

Ante el incremento de la violencia y asesinatos vinculados al Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho, las dos organizaciones criminales más peligrosas de Brasil, ambos países implementaron a mediados de agosto el plan binacional Fronteras Seguras, que contempla operaciones coordinadas y el intercambio de información policial para para combatir la delincuencia.

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Sin embargo, a más de dos meses de la puesta en marcha del plan, la violencia no ha dado señales de remitir. Por el contrario, los asesinatos y otros hechos criminales registrados principalmente en Santa Cruz, uno de los departamentos fronterizos con Brasil, mantienen en alerta a las autoridades y ponen a prueba la eficacia de la estrategia binacional contra el crimen organizado.

En ese contexto, el fortalecimiento del comercio y la lucha contra el crimen figuran entre los principales asuntos de la relación bilateral entre Bolivia y Brasil durante el nuevo mandato de Lula.