América Latina

Falta de huevos en la cocina destapó estafa millonaria en dos restaurantes de lujo de Montevideo

El jefe de compras habría coordinado el fraccionamiento de pedidos para quedarse con parte de los productos y revenderlos. El manejo irregular se extendió durante años y terminó con cinco personas imputadas

Restaurant Río, en el barrio Carrasco de Montevideo, fue estafado por su jefe de compras (Instgram Río)
Restaurant Río, en el barrio Carrasco de Montevideo, fue estafado por su jefe de compras (Instgram Río)
Guardar

El dueño de dos de los restaurantes más concurridos de Carrasco –un barrio residencial de Montevideo– fue estafado durante al menos seis años por su jefe de compras, que adquiría productos a nombre de la empresa, coordinaba el fraccionamiento y los comercializaba en otros negocios. La maniobra implicó un perjuicio de más de USD 1 millón para la empresa y terminó con cinco personas imputadas.

El manejo irregular fue detectado este año, cuando, tras una auditoría, representantes de la empresa encontraron diferencias significativas entre las cantidades de mercaderías facturadas y las efectivamente recibidas en sus establecimientos, detalló el Ministerio del Interior.

PUBLICIDAD

El principal involucrado se desempeñaba como el encargado de compras y aprovechó sus funciones en el cargo para solicitar productos a nombre de la empresa coordinando el fraccionamiento de los pedidos en distintas facturas.

Operativo de la Policía para dar con el jefe de compras de dos restaurantes de Carrasco que sobrefacturaba productos (Ministerio del Interior)

Una parte de esa mercadería era entregada en los restaurantes Manzanar y Río –propiedad de la sociedad anónima Bowerdin–, pero otras partidas eran retiradas directamente desde los proveedores para su posterior comercialización en otros negocios, de acuerdo a la investigación. Sin embargo, todo el costo de estas adquisiciones era asumido por la empresa denunciante.

El avance del caso permitió identificar a cinco personas investigadas: el jefe de compras, su padre, un tío, su pareja y un ex empleado de la empresa.

PUBLICIDAD

Las cinco personas fueron imputadas por la Justicia uruguaya por los delitos de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de apropiación indebida.

El caso de los huevos

Una charla en la cocina dio el origen a esta investigación. Un encargado del local advirtió al dueño que faltaban huevos, un dato que lo desconcertó: los registros marcaban que hubo compras de hasta 1.800 unidades diarias, informó el diario El Observador.

Esto derivó en una auditoría que mostró que los números no cerraban. Y no solo los de la compra de huevos: también había sobrefacturación en la adquisición de hortalizas, verduras, artículos de limpieza e insumos de alto valor como el salmón.

Restaurant Manzanar, en el barrio Carrasco de Montevideo, fue estafado por su jefe de compras (Instgram Río)
Restaurant Manzanar, en el barrio Carrasco de Montevideo, fue estafado por su jefe de compras (Instgram Río)

La maniobra del jefe de compras consistía en diversificar los productos sustraídos y pedirle a los proveedores que los dividieran en tres partes iguales: uno lo asignaba formalmente a Manzanar, otro a Río y una tercera porción era retenida por él. Esta mercadería era comercializada en el mercado informal y en otros locales gastronómicos a precios diferenciales.

Incluso los involucrados llegaron a montar un comercio propio, llamado Los Frutis, donde ofrecían esta mercadería.

El principal investigado financió con este dinero once viajes al exterior (entre ellos a Dubái e Italia), compró un vehículo y avanzó en la compra de un apartamento de pozo.

Cuando se confirmaron las irregularidades, el hombre fue despedido del restaurante por mala conducta.

Fiscalia general de Uruguay
Fiscalía uruguaya investiga estafa a dos restaurantes de Carrasco

“Tenemos la certeza de que durante el tiempo que trabajó –del 2017 al 2026–, él adquirió camionetas, con las cuales hacía los traslados de los productos”, dijo a la salida de la audiencia de formalización la fiscal del caso, Sandra Fleitas. Fleitas detalló que el implicado compró también un auto de alta gama.

Para uno de los imputados se dispuso el arresto domiciliario total con colocación de tobillera electrónica. Otros tres implicados fueron imputados por los mismos delitos en calidad de coautores y, para dos de ellos, se estableció la obligación de fijar domicilio, la prohibición de salir del país, la retención de sus documentos y la prohibición de mantener cualquier tipo de comunicación con el resto de los integrantes de la banda. Para el quinto involucrado se dispuso arresto domiciliario nocturno, con prohibición de acercamiento y contacto con el resto de los implicados, así como el cierre de fronteras.

Temas Relacionados

estafaRíoManzanarFiscalíaUruguayJusticia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cuánto debe cada centroamericano y qué país lidera la deuda por habitante?

Las cifras comparativas sitúan a una nación en la cima regional, según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF)

¿Cuánto debe cada centroamericano y qué país lidera la deuda por habitante?

Honduras avanza en el acuerdo con el FMI tras cumplir 11 de sus 17 metas estructurales

El funcionario explicó que los avances corresponden a los resultados acumulados entre las revisiones anteriores y los compromisos atendidos por la administración actual

Honduras avanza en el acuerdo con el FMI tras cumplir 11 de sus 17 metas estructurales

República Dominicana y El Salvador liderarán el crecimiento regional con 4% en 2026, prevé el Banco Mundial

El Salvador crecería 4.5% y Panamá 4.2%, mientras Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica superarían el promedio de América Latina y el Caribe, según las proyecciones actualizadas al 23 de septiembre

República Dominicana y El Salvador liderarán el crecimiento regional con 4% en 2026, prevé el Banco Mundial

Quién es André Janones, el “general del Ejército de Lula” al que el presidente le atribuyó la histórica remontada

El diputado de Minas Gerais dirigió la militancia del oficialismo brasileño en redes sociales. El canal de WhatsApp que creó un día después de la primera vuelta superó los 10 millones de seguidores y fue clave para movilizar a los abstencionistas

Quién es André Janones, el “general del Ejército de Lula” al que el presidente le atribuyó la histórica remontada

Los mercados brasileños se preparan para fuertes pérdidas tras la victoria de Lula: “Va a ser un día difícil”

Un fondo que sigue a las acciones del país se hundía 27% antes de la apertura en Nueva York. Las mesas de San Pablo anticipan ventas tan intensas que podrían frenar las operaciones

Los mercados brasileños se preparan para fuertes pérdidas tras la victoria de Lula: “Va a ser un día difícil”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Komanche pidió 5 mil dólares previo a su presunta muerte: aseguró que tenía deudas y se mostró desesperado

El Komanche pidió 5 mil dólares previo a su presunta muerte: aseguró que tenía deudas y se mostró desesperado

Comer tarde se vincula con 30% más riesgo de hígado graso: qué reveló un estudio sobre el horario de las comidas y el sueño

Chiclayo alista la llegada del papa León XIV: ¿cómo será el ingreso a la misa en las pampas de Pimentel?

Bus del vallenatero Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, se accidentó en Magdalena: la agrupación cayó al río Ariguaní

Jorge Barón reveló que vio a la Virgen tras morir por unos segundos en una clínica de Bogotá: “Me dijo que yo debía regresar”

DEPORTES

El espectacular gol de chilena de Ronaldo Martínez que es candidato al mejor del Torneo Clausura: “Creo que es de Puskás”

El espectacular gol de chilena de Ronaldo Martínez que es candidato al mejor del Torneo Clausura: “Creo que es de Puskás”

Alerta en River por los arbitrajes en la previa del Superclásico: “Contra nosotros van siempre al VAR” y “hay que hacer dos goles para que te den uno”

La espeluznante lesión de una figura de la NBA: intentó una volcada, pero un rival lo bloqueó y sufrió un dura caída

De alcanzapelotas a héroe de Boca: la historia de Jagger Herrera, el defensor que convirtió ante Independiente

El video revelador sobre el toque que dejó afuera a Franco Colapinto del GP de los Estados Unidos de Fórmula 1

ENTRETENIMIENTO

Amanda Seyfried revela por qué rechazó interpretar a Gamora en ‘Guardianes de la Galaxia’: “Esto no va a ser un éxito”

Amanda Seyfried revela por qué rechazó interpretar a Gamora en ‘Guardianes de la Galaxia’: “Esto no va a ser un éxito”

Murió Eric Bauza, la voz moderna de Bugs Bunny y el Pato Lucas

Una máscara sellada, material viscoso y una lesión de rodilla: Tom Rhys Harries contó las exigencias físicas para filmar “Clayface”

Lupin consigue otra calificación perfecta y pone a Assane contra su propio método

La actriz de ‘El joven Sheldon’, Emily Osment, se sintió incómoda rodando las escenas de besos con Montana Jordan, debido a la diferencia de edad: “Era un bebé”