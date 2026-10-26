América Latina

La adolescente uruguaya encontrada en Buenos Aires volvió al país y quedó bajo protección estatal

La Justicia dispuso que no sea entregada por ahora a sus padres mientras investiga si fue víctima de trata. El hombre de 37 años que la acompañaba permanece detenido en Argentina y se espera su extradición

Búsqueda de Ayelén Rodríguez Caraballo tras la activación del Alerta Sofía
Camila Rodríguez ya regresó a Uruguay
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La adolescente Camila Rodríguez cuya desaparición el fin de semana anterior había provocado la activación de las alertas Amber y Sofía– ya se encuentra en Uruguay, luego de haber sido encontrada en Buenos Aires. La Justicia de su país está investigando las circunstancias de su desaparición y la responsabilidad que tuvo un hombre 22 años mayor.

La joven quedó bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el organismo estatal encargado de las políticas de protección a la infancia. La Justicia Especializada de Familia dispuso que la adolescente no sea enviada aún con sus padres, informó el noticiero Telemundo de Canal 12.

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Un hombre uruguayo-argentino de 37 años está detenido por este caso y los investigadores de Uruguay esperan su extradición para que sea juzgado según las leyes de este país.

El Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU)
El Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU)

Este hombre se llevó a Camila de la casa de sus padres prometiéndole una nueva vida en Argentina. La menor cruzó el puente internacional que une Paysandú con Colón a pie, sin que los funcionarios de Migraciones que custodiaban este punto fronterizo advirtieran de la situación. Una vez allí, el hombre le dijo que tenía que tirar el celular al río y le prohibió comunicarse con la familia, de acuerdo a los datos informados por ese medio.

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El nombre de este sospechoso, que vive hace cuatro años en Argentina, surgió en la denuncia de la familia. Ellos lo conocían porque días antes había estado en la casa, llevado por la hermana de la víctima.

El detenido se dedicaba a explotar sexualmente a mujeres y se llevó a la adolescente tras no lograr convencer a su hermana, mayor de edad, de que se fuera con él. La Fiscalía uruguaya investiga si hay más involucrados en este caso que se convirtió en una causa de trata.

Portón metálico con malla verde y cartel de Quinta Sampi, rodeado de vegetación y árboles bajo un cielo parcialmente nublado
El portón de la propiedad ubicada en Campana resguarda el predio donde las autoridades encontraron a la adolescente uruguaya requerida por alertas de búsqueda. (Interpol)

Otro punto que se está investigando es si hubo complicidad de los funcionarios del puente internacional General Artigas y si el detenido llevó a otras mujeres uruguayas a ser explotadas sexualmente en Argentina.

Está previsto que en los próximos días la Justicia uruguaya presente una orden de extradición.

Hasta este viernes, la adolescente estuvo bajo la tutela del programa argentino de Rescate a las Víctimas de Trata. La fiscal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, declaró días atrás al noticiero uruguayo Telenoche (Canal 4) que Camila fue encontrada “en buenas condiciones generales de salud”.

“El imputado, por lo que sabemos, era una persona habituada a cometer ciertos delitos transfronterizos. Entonces no sabemos exactamente de qué modo ella pasó. Sabemos que pasó caminando, pero es probable que se trate de un imputado que sabía también por qué lugar hacerlo sin ser advertido”, expuso la fiscal.

Portón metálico con malla verde y cartel de Quinta Sampi, rodeado de vegetación y árboles bajo un cielo parcialmente nublado
El portón de la propiedad ubicada en Campana resguarda el predio donde las autoridades encontraron a la adolescente uruguaya requerida por alertas de búsqueda. (Interpol)

Minatta detalló que también se investiga el vínculo que el acusado había establecido con la familia de Camina y la forma en la que logró mantener la relación a espaldas de sus padres. Relató que el hombre se acercó inicialmente a su entorno con la intención de entablar una amistad con la hermana de la menor. Incluso, invitó a toda la familia a un viaje.

Cuando el padre de Camila advirtió que el adulto se estaba acercando demasiado a ella, lo echó de la casa. Pero ellos permanecieron en contacto a través de un videojuego y de WhatsApp. “Fue a espaldas de la familia”, describió la fiscal argentina.

Tras la aparición, autoridades uruguayas informaron que la trata de personas es una de las líneas que está siendo investigada.

La persona va a ser extraditada para responder. Estamos hablando de una persona de 37 años, con doble nacionalidad. Estaba viviendo en Argentina hace unos cuatro años. Esta persona tiene más de un ingreso en el año”, detalló el jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, en una conferencia de prensa el martes pasado.

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