Política

Milei saludó desde el balcón de Casa Rosada, encabeza la reunión de Gabinete y sigue sin hablar sobre la victoria de Lula

El Presidente se mantiene en silencio en un nuevo gesto de alineación con Flávio Bolsonaro, que desconoció el resultado de los comicios. La agenda legislativa y el contrapunto con Patricia Bullrich, que no está presente en el encuentro de funcionarios

Acompañado de su hermana Karina, el presidente se asomó a saludar a sus seguidores.
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A poco más de diez horas de que el candidato de derecha Flávio Bolsonaro desconociera el triunfo de su adversario, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones presidenciales de Brasil, el presidente Javier Milei encabeza este lunes una nueva reunión de Gabinete y retoma la actividad local. Escoltado por una breve delegación de seguridad, el mandatario llegó a Casa Rosada a las 9:15 para recibir -antes de la reunión con sus funcionarios- al príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta, Frey John Dunlap.

El líder libertario acumula 16 horas sin publicar mensajes en su cuenta de X y evitó expedirse sobre la victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien se impuso este domingo por poco menos de 4 millones de votos y asumirá en enero su cuarto mandato en Brasil. Tampoco lo hizo el republicano Donald Trump, quien aseguró que Brasil aplicó “el manual de Joe Biden” y acusó a da Silva, al que referenció de “comunista”, de “no soltar el poder”.

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El presidente Javier Milei en el balcón de Casa Rosada (Foto: Agencia NA/Daniel Vides)
El presidente Javier Milei en el balcón de Casa Rosada (Foto: Agencia NA/Daniel Vides)

Si bien el oficialismo preparaba una comunicación para el cierre del domingo, el anuncio del mayor de los hijos de Jair Bolsonaro de que solicitaría la anulación de los comicios obligó a modificar la estrategia de comunicación de la Casa Rosada. “Flávio (Bolsonaro) desconoció el resultado y la hizo difícil”, admitieron ante Infobae desde el entorno del mandatario que, desde las 10, encabeza un nuevo encuentro con su equipo tras dos semanas sin intercambios.

A contramano de varios referentes de derecha de la región que saludaron a Lula da Silva, entre ellos Abelardo De la Espriella (Colombia), Keiko Fujimori (Perú) y Daniel Noboa (Ecuador), el libertario se limitó a replicar un escueto mensaje publicado en X por el legislador libertario Juan Ignacio Fernández, quien aludió al resultado electoral en Brasil.

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En la previa a la reunión de Gabinete de esta mañana, la plana de poder, con el libertario a la cabeza, salió al balcón de Casa Rosada para saludar a las delegaciones de estudiantes que recorren la Plaza de Mayo. De buen semblante, el mandatario hizo el tradicional “six seven”, un gesto con las manos muy popular en la juventud. No se la vio a la senadora Patricia Bullrich, ausente en el intercambio de este lunes por “motivos personales”.

“Al zurdo promedio no le hace ruido: votar al mismo candidato que los presos y que cuando ese candidato gana, su moneda, la bolsa y los bonos soberanos se pulverizan. Para que les haga ruido deberían atar cabos, pero si los ataran, no serían zurdos. Poético”, reza el mensaje que Milei eligió republicar.

La apuesta regional de Milei no se limitó a respaldar al candidato del Partido Liberal, sino que también incluyó una polarización extrema con Lula y la degradación del vínculo diplomático al nivel de encargado de negocios. Con un nuevo mandato del actual mandatario pernambucano, en el oficialismo vaticinan que la tensión se reeditará, pero con un Lula con mayor previsibilidad política.

En medio de las distintas interpretaciones sobre el impacto del resultado electoral, el único representante del Poder Ejecutivo que se pronunció públicamente fue el asesor presidencial Santiago Caputo, quien planteó en su cuenta de X que “todo marcha acorde al plan”.

El último encuentro del Gabinete, que llevaba dos semanas sin reunirse, data del lunes 5 de octubre, el día después de la victoria parcial de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de Brasil. Tras el resultado inesperado, el Presidente, que en ese entonces mantenía una intensa actividad en redes sociales, celebró junto a sus funcionarios la derrota de Lula y sostuvo que el “plan platita” respondía a “recetas del pasado”.

Guardia Casa de Gorbierno Santiago Caputo
El asesor presidencial, Santiago Caputo, ingresa a Casa Rosada (Maximiliano Luna)

En paralelo a la agenda internacional, que complejiza los planes regionales de la administración libertaria, el Poder Ejecutivo intenta ordenarse en el plano interno. En las últimas horas, la senadora Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con Javier Milei y tomó distancia de sus dichos. Esta vez, cuestionó al mandatario por sus declaraciones en la Fundación Faro y sostuvo que había cruzado “un límite” al hablar de “quemar periodistas en la hoguera”.

Mientras la agenda legislativa permanece en suspenso y el oficialismo necesita reunir los votos para avanzar con la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y la Ley de Malvinas, el mandatario se prepara para visitar el interior del país durante la semana. En el cronograma de actividades, figura un nuevo viaje a Catamarca, este martes, para participar de la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto y el sábado lo hará en Neuquén con motivo de la inauguración de un auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey.

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