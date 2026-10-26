Rocío Guirao Díaz habló del grito de Luis Ventura hace 15 años que se convirtió en un meme: “Publicidad gratis”

Rocío Guirao Díaz contó cómo se siente ante la viralización del clip de Luis Ventura gritando su nombre en Intrusos luego de 15 años (Max Orlandi/Instagram)

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Hace más de una década, un desaforado grito de Luis Ventura en televisión se convirtió en uno de los momentos más recordados de la farándula argentina. La frase “¡Rocío Guirao Díaz!” nació en medio de una polémica vinculada con Nicole Neumann, pero con el paso del tiempo trascendió aquel conflicto y se transformó en un audio viral que continúa circulando en redes sociales. Ahora, convertida en un meme que también repiten adolescentes y jóvenes en plataformas como TikTok, Guirao Díaz decidió hablar sobre esa particular fama virtual.

Durante una entrevista distendida con Max Orlandi para su ciclo Max Sessions, la modelo recordó el episodio con humor y explicó que, para sus hijos, el origen del audio no era evidente. “Mis hijos eran muy chiquitos cuando eso pasó. Entonces a veces yo tengo encendida la tele de fondo, y cada tanto viste, ponen el video...”, explicó la modelo. “Y mis hijos se quedan como ‘Mamá, están hablando de vos’”, contó entre risas, al recordar la sorpresa que les provocaba escuchar a alguien gritar su nombre en la pantalla.

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“Es un meme, y se los tuve que explicar porque en un momento no entendían por qué me nombraban, y por qué había videos en YouTube de gente gritando mi nombre”, relató. Durante la entrevista, Orlandi quiso saber si alguna vez había buscado en TikTok los videos relacionados con el grito de Ventura. “Sí, me da mucha risa. Me encanta. Gracias Ventura, publicidad gratis forever and ever”, respondió.

La modelo reconoció que el gesto del periodista le dio "publicidad gratis" para siempre (Instagram)

“Pasó como 15 años de eso, y todavía sigue vigente”, señaló Orlandi. “Bueno, y sigue y va a seguir”, respondió Guirao Díaz. De ese modo, la modelo dejó en claro que no reniega de la asociación con el audio y que, por el contrario, considera que el episodio terminó funcionando como una forma inesperada de exposición para su nombre.

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El recuerdo del grito también había vuelto a escena en diciembre pasado, cuando Ventura participó del ciclo Sería Increíble, de OLGA. Durante aquella ocasión, el periodista volvió a referirse al momento en que pronunció a viva voz el nombre de Guirao Díaz durante una emisión de Intrusos (Intrusos). Más de quince años después, Ventura explicó que aquella frase se convirtió en una marca de su carrera y en un guiño que todavía aparece en distintos ámbitos. “¡Rocío Guirao Díaz! Lo gritan los camioneros, los colectiveros...”, aseguró.

Luis Ventura recordó el icónico grito que tuvo en plena emisión de Intrusos (Sería increíble - Olga)

En esa reconstrucción, el presidente de APTRA contó que todo había comenzado a partir de una controversia. “Les cuento para que lo pongan en contexto. Nicole Neumann había fallado en una presentación. Se había armado un quilombo. Ella había argumentado que le habían querido robar. La gente decía que era mentira, que nunca había ido. Y ella dice: ‘Hasta me tiraron un tiro’. Entonces, entraron a buscar el tiro, el balazo no había aparecido por ningún lado”, relató el periodista.

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Ventura explicó que, durante un desfile, se cruzó con Guirao Díaz, a quien aseguró no conocer en ese momento. “Yo no la conocía y ella se me pega y me dice: ‘Vení, Ventura, esta no va nunca. Cobra las presentaciones y después inventa cosas y no va’”, recordó. Según su versión, la modelo fue quien puso en duda el relato de Neumann y señaló que no era la primera vez que ocurría una situación similar. “Para no ir”, insistió Ventura al explicar el motivo de las supuestas excusas.

Más tarde, el periodista relató cómo terminó mencionando a Guirao Díaz durante la emisión del ciclo de América. Según contó, Jorge Rial le preguntó cuál era la verdad sobre el episodio y, mientras Ventura hablaba, desde el estudio comenzaron a pedirle que diera nombres. “En el medio de la historia que había pasado y Rial me dice: ‘¿Cuál es la verdad?’. Mirá, a mí alguien me dice que Nicole Neumann tal cosa. Y alguien empezó: ‘Da nombres, Ventura, da nombres’. Entonces, yo estaba hablando con Rial y lo entro a mirar, medio de costado. Lo miré dos veces, como diciendo... Pará, dejame. No quiero dar el nombre. Y me hinchó tanto la pelo... ¡Rocío Guirao Díaz! Le respondí”, recordó.

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El momento en que Luis Ventura nombra a Rocío Guirao Díaz, fuente de un rumor acerca de Nicole Neumann (Intrusos - América)

La revelación generó una disputa que continuó fuera de la pantalla y que se intensificó en los pasillos de Ideas del Sur, especialmente durante la participación de ambas modelos en Bailando por un sueño en 2011. Incluso, las tensiones quedaron expuestas en un cruce entre Guirao Díaz y Flavio Mendoza, quien era amigo de Nicole, a raíz de un puntaje dentro del certamen. Con el paso de los años, aquel conflicto quedó relegado frente al impacto del audio, que se instaló en las redes y ahora forma parte de una nueva generación de memes.

Mientras los usuarios continúan repitiendo el grito de Ventura, Rocío eligió tomarlo con humor y reconocer el efecto inesperado que tuvo sobre su popularidad. Para ella, sus hijos son testigos de esa vigencia cada vez que escuchan su nombre en un video y le preguntan por qué la mencionan. La modelo ya no busca explicar el conflicto original, sino disfrutar de una frase que, quince años después, continúa circulando y le regala, como ella misma resumió, “publicidad gratis forever and ever”.

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