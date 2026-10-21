Por qué algunas personas se ríen en funerales y momentos trágicos, según la psicología

Investigadores de las universidades de Yale, Clemson y Sussex señalan que esta reacción involuntaria responde a un mecanismo de regulación emocional del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Reírse en un funeral, durante una discusión o al recibir una mala noticia puede parecer un gesto de crueldad, pero la ciencia ofrece una lectura diferente. Según múltiples investigaciones en el campo de la psicología, la carcajada nerviosa es una respuesta corporal involuntaria que el organismo activa para regular emociones intensas, no un reflejo de indiferencia. El fenómeno fue documentado por primera vez en los años 60 durante los célebres experimentos de obediencia del psicólogo Stanley Milgram, y desde entonces no dejó de generar interés académico.

En aquellas pruebas, los participantes que creían estar administrando descargas eléctricas a otras personas comenzaban a reír de forma incontrolable a medida que la supuesta intensidad de los choques aumentaba. No lo hacían por diversión, sino porque su sistema nervioso buscaba una válvula de escape ante un nivel de angustia insostenible.

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Aquella observación abrió una línea de estudio que hoy permite comprender por qué el cuerpo reacciona de maneras que contradicen lo que la persona realmente siente.

Investigadores de Yale identificaron la risa como un mecanismo de autorregulación emocional

Una guía gráfica expone las causas psicológicas de la risa involuntaria en situaciones de estrés y señala pautas conductuales para regularla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Margaret Clark, profesora de psicología en la Universidad de Yale, dedicó parte de su carrera a estudiar lo que la academia denomina “expresiones dimorfas”: reacciones en las que el cuerpo manifiesta lo contrario de la emoción interna. “Cuando estás abrumado y sientes algo demasiado intenso, expresar lo opuesto parece regular esa emoción inicial”, explicó Clark en declaraciones recogidas por la emisora pública WHYY.

La especialista comparó este proceso con la transpiración: así como el sudor enfría al cuerpo cuando se sobrecalienta, la carcajada en un momento solemne busca restaurar el equilibrio emocional. Según Clark, la reactividad cardiovascular elevada durante una situación de estrés disminuye tras ese tipo de descarga, y las personas suelen sentirse mejor después de experimentarla.

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Por su parte, Oriana Aragón, investigadora de psicología social en la Universidad de Clemson y colaboradora de Clark, sumó otra dimensión al análisis. “Puede tener un gran valor funcional para coordinar interacciones cooperativas entre seres sociales”, señaló. Según Aragón, la expresión facial envía señales al entorno que orientan a quienes rodean a la persona afectada sobre cómo actuar frente a su malestar.

El cerebro enfrenta un conflicto entre el control racional y la reacción automática

Especialistas en psicología y neurociencia indican que el cuerpo activa esta reacción cuando las emociones superan la capacidad de procesamiento del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la neurociencia, Jordan Raine, investigador de vocalizaciones humanas no verbales en la Universidad de Sussex, ofreció una explicación complementaria. Para el experto, este tipo de reacción responde a un conflicto entre dos zonas del cerebro: las estructuras corticales, que evalúan la situación y deciden la conducta apropiada, y el cerebelo, una región evolutivamente más antigua encargada de las respuestas emocionales automáticas.

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Cuando un estímulo externo resulta demasiado abrumador —un velorio, una conversación tensa o una noticia inesperada—, las estructuras corticales pierden capacidad de contención. El resultado es una carcajada que escapa al control consciente. “Nuestro propio cuerpo nos lleva a reír para aliviar la tensión, incluso cuando preferiríamos mantenernos serios”, afirmó Steve Ellen, director del Programa de Oncología Psicosocial de Melbourne, en un análisis sobre el tema.

En tanto, el neurocientífico V. S. Ramachandran profundizó esta perspectiva. La risa en contextos trágicos se origina en la garganta, a diferencia de la provocada por el humor, que nace en el abdomen. Esa distinción física permite, en muchos casos, que los observadores perciban que algo no encaja con la situación. “Tenemos esa reacción porque queremos hacernos creer que aquello horrible que encontramos no es tan terrible como parece”, escribió el especialista.

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Estrategias para manejar una reacción frecuente pero incomprendida

Publicaciones como Psychology Today y la Clínica Mayo recopilan estrategias profesionales para manejar esta respuesta, que aunque es normal puede generar un alto costo social para quienes la experimentan con frecuencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los especialistas coinciden en que se trata de una respuesta normal y presente en diversas culturas, quien se ríe de forma involuntaria en un momento solemne enfrenta un costo social considerable. Las miradas de reproche, las acusaciones de insensibilidad y los conflictos con el entorno cercano son consecuencias habituales que agravan el malestar de quien ya se siente avergonzado por su propia reacción.

Para quienes atraviesan esta situación con frecuencia, la revista estadounidense Psychology Today recopiló diversas estrategias sugeridas por profesionales: meditación de atención plena, ejercicios de respiración profunda, terapia cognitivo-conductual y el desarrollo de habilidades sociales y de asertividad. La Clínica Mayo, por su parte, destacó que la risa —incluso la que surge en momentos inoportunos— reduce los niveles de ansiedad y estrés, y aumenta el flujo de oxígeno y endorfinas en el cerebro.

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Aragón señaló además que estas expresiones son frecuentes incluso en distintas culturas y que, pese a lo que pueda interpretar el entorno, no suelen estar vinculadas a ninguna condición médica ni reflejan la verdadera emoción de quien las experimenta.