Honduras

Colegio médico hondureño condiciona suspensión de asambleas médicas

El gremio está dispuesto a suspender de inmediato las asambleas si el Gobierno convoca a una reunión con todos los sectores involucrados y garantiza la revisión de los expedientes pendientes y el pago a los médicos

El Colegio Médico suspendería las asambleas si el Gobierno instala una mesa para resolver pagos pendientes.
El Colegio Médico suspendería las asambleas si el Gobierno instala una mesa para resolver pagos pendientes.
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El Colegio Médico de Honduras (CMH) planteó una salida de corto plazo al conflicto que mantiene en suspenso parte de la atención sanitaria en el país: reunir a las instituciones y personas involucradas para revisar los 622 expedientes pendientes y resolver la situación de los profesionales que todavía no han recibido sus pagos.

El vicepresidente del gremio, Haroldo López, afirmó que los médicos están dispuestos a suspender las asambleas informativas de manera inmediata.

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“Nosotros suspendemos las asambleas mañana mismo a las 7:00 de la mañana si tenemos una propuesta del Gobierno donde nos reunimos todos los que estamos involucrados”, manifestó el dirigente.

La propuesta busca que la revisión de los casos no se prolongue durante semanas y que las autoridades den una respuesta en un plazo máximo de tres días.

Según López, la solución debe incluir tanto la verificación de los documentos como la ejecución de los pagos correspondientes a quienes tengan sus remuneraciones pendientes.

López advirtió que la suspensión de las asambleas estaría sujeta al cumplimiento de los compromisos durante el período acordado. Si al finalizar los tres días queda un médico sin recibir el pago que le corresponde, el gremio retomaría las medidas a nivel nacional.

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López propuso concentrar los esfuerzos en una jornada intensiva de revisión con la participación de las distintas instituciones responsables. Como ejemplo, planteó distribuir el trabajo en unas 20 mesas para examinar los 622 expedientes y completar el proceso en tres días.

El dirigente sostuvo que, una vez verificada la documentación, correspondería a las autoridades financieras efectuar los depósitos, bajo el argumento de que no existirían inconvenientes para realizarlos.

Gremio exige cumplir pagos pendientes

“En tres días tienen que estar revisados y Finanzas, a ver, depositados”, expresó López al explicar el mecanismo que propone el gremio.

El Colegio Médico de Honduras reclamó el cumplimiento de una base salarial uniforme para los médicos del sector público.
El gremio médico fija un plazo de tres días para que las autoridades verifiquen los documentos y ejecuten los pagos.

López cuestionó la forma en que se presentan las cifras relacionadas con el conflicto y señaló que el análisis debe centrarse en los médicos que todavía no cuentan con un acuerdo resuelto.

Los profesionales que ya tienen un acuerdo han venido recibiendo sus pagos mensualmente, por lo que consideró necesario distinguir esos casos de los que continúan sin solución.

Esa diferenciación permite determinar cuántos médicos siguen afectados y cuáles son los expedientes que requieren una intervención inmediata. Para el gremio, la prioridad es identificar los casos pendientes, verificar su situación administrativa y garantizar que los desembolsos se realicen dentro del plazo propuesto.

La atención médica bajo presión

El conflicto mantiene en el centro de la discusión a los pacientes que necesitan consultas, procedimientos y otros servicios de salud en los establecimientos públicos. Las asambleas informativas convocadas por el gremio han prolongado las dificultades para acceder a una atención regular.

Las Unidades Médicas de Atención Comunitaria recorren distintos municipios de Honduras para ofrecer consultas generales y medicamentos gratuitos.
El gremio médico propone revisar 622 expedientes en tres días mediante unas 20 mesas de trabajo.

López sostuvo que la falta de una solución podría prolongar las afectaciones a la población hondureña, debido a que el personal médico volvería a las medidas a nivel nacional si no se cumplen las condiciones acordadas.

Aunque el Gobierno ha manifestado disposición para responder a la problemática, el gremio insiste en que el diálogo debe traducirse en una revisión efectiva de los expedientes y en el pago a los profesionales que todavía esperan una respuesta.

Por ahora, las asambleas informativas continúan a nivel nacional, mientras el CMH mantiene abierta la posibilidad de suspenderlas si las autoridades presentan una propuesta que permita reunir a todas las partes y resolver los casos en un máximo de tres días.

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