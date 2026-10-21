Beber café con cafeína se asocia a un menor riesgo de demencia, según un estudio de 43 años

Un estudio de la revista JAMA asoció el consumo regular de café con cafeína y té con un menor riesgo de demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un seguimiento de hasta 43 años sobre 131.821 adultos de Estados Unidos encontró que el consumo habitual de café con cafeína y té se asoció con un menor riesgo de demencia. El trabajo, publicado en febrero en JAMA, no demuestra que esas bebidas prevengan la enfermedad: describe una relación observada entre los hábitos declarados por los participantes y su evolución cognitiva.

La investigación reunió datos de dos grandes cohortes estadounidenses, el Nurses’ Health Study y el Health Professionals Follow-up Study. Durante una mediana de 36,8 años de seguimiento, se documentaron 11.033 casos de demencia. Las personas con mayor ingesta de café con cafeína tuvieron una tasa menor de diagnósticos que quienes casi no lo consumían.

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El café con cafeína mostró una asociación que no apareció con el descafeinado

El análisis comparó café con cafeína, café descafeinado y té. Frente al grupo de menor consumo, el cuartil más alto de café con cafeína se vinculó con un riesgo de demencia 18% menor, tras considerar variables que pueden influir en el resultado, como edad, alimentación y estilo de vida. El café descafeinado no presentó la misma asociación.

La diferencia más marcada se registró cerca de dos o tres tazas diarias de café con cafeína y de una o dos tazas de té. El estudio utilizó tazas de alrededor de 237 mililitros, una medida que no equivale de manera automática a una porción de espresso u otras preparaciones habituales.

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La asociación favorable no se presentó en los participantes que consumían café descafeinado (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se observó una menor frecuencia de deterioro cognitivo subjetivo —dificultades de memoria o pensamiento percibidas por las propias personas— entre quienes reportaron mayor consumo de café con cafeína: 7,8% frente a 9,5%. En una parte de la muestra, las pruebas cognitivas objetivas mostraron diferencias modestas.

Los resultados completos pueden consultarse en el estudio Coffee and Tea Intake, Dementia Risk, and Cognitive Function, publicado por JAMA. Se trata de una investigación observacional, un diseño útil para detectar patrones en poblaciones amplias, pero incapaz de aislar todos los factores que pueden explicar una diferencia entre grupos.

La cafeína y los polifenoles son hipótesis, no una explicación confirmada

La distinción entre las bebidas con cafeína y el descafeinado llevó a los autores a considerar una posible participación de la cafeína. El café y el té también contienen polifenoles, sustancias naturales presentes en alimentos de origen vegetal que se estudian por su posible acción sobre procesos como la inflamación y el daño celular.

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Sin embargo, el trabajo no identifica qué componente podría explicar la asociación ni permite establecer que la bebida sea su causa. Las personas que toman café o té de forma habitual pueden diferir en otros hábitos, condiciones de salud, nivel socioeconómico o acceso a atención médica, aun cuando el análisis intente contemplar parte de esas variables.

Ningún alimento aislado ha probado prevenir el Alzheimer

Los bebedores habituales de café con cafeína reportaron una menor tasa de dificultades subjetivas de memoria y pensamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demencia reúne trastornos que afectan la memoria, el pensamiento y la autonomía. El Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las células del cerebro, es la causa más frecuente. Su aparición depende de múltiples factores, entre ellos la edad, la genética, la salud cardiovascular y las condiciones de vida.

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El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos señala que no hay pruebas de que comer o evitar un alimento específico prevenga el Alzheimer o el deterioro cognitivo asociado con la edad. La institución indica que los patrones de alimentación saludables, como las dietas mediterránea y MIND, siguen bajo estudio y que los resultados disponibles no permiten atribuir un efecto preventivo a un producto puntual.

La Alzheimer’s Association coincide en que ningún alimento, ingrediente o suplemento demostró prevenir, tratar o curar el Alzheimer u otras demencias. La entidad recomienda consultar a un profesional de salud antes de incorporar suplementos o modificar tratamientos por supuestos beneficios cognitivos.

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El hallazgo sobre café y té aporta información de largo plazo sobre dos bebidas de consumo extendido, pero no modifica esa conclusión. La prevención del deterioro cognitivo se aborda mediante un conjunto de factores, entre ellos el control de la presión arterial y la diabetes, la actividad física, el descanso, los vínculos sociales y el seguimiento médico cuando aparecen cambios de memoria o conducta.