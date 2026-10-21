La Unión Europea ratificó que mantendrá las sanciones energéticas contra Rusia hasta el fin de la guerra en Ucrania. (REUTERS/ARCHIVO)

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este miércoles que la Unión Europea mantendrá las sanciones contra Rusia, incluidas las vinculadas a la energía, mientras continúe la guerra en Ucrania.

Durante una comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo, Von der Leyen sostuvo que las medidas fueron impuestas como respuesta a la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022, y que no serán retiradas antes del fin del conflicto.

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La Unión Europea mantendrá las sanciones energéticas contra Rusia hasta que Moscú ponga fin a la guerra en Ucrania, según afirmó Ursula von der Leyen ante el Parlamento Europeo. La presidenta de la Comisión Europea vinculó esas restricciones con la invasión rusa y con el uso del suministro energético como instrumento de presión.

Von der Leyen declaró: “Estas sanciones se mantendrán hasta que Rusia ponga fin a la guerra”. La política alemana expuso ante los eurodiputados los resultados de la cumbre de líderes comunitarios celebrada la semana pasada.

El suministro de gas y la dependencia energética

La presidenta de la Comisión Europea recordó que, tras el inicio de la invasión, “fue Rusia quien cortó el suministro de gas a Europa”.

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La jefa del Ejecutivo comunitario afirmó que el gobierno ruso utiliza la dependencia energética ajena como un instrumento de chantaje. (REUTERS/ARCHIVO)

Von der Leyen afirmó que Rusia no es un proveedor energético fiable porque, según dijo, utiliza la dependencia de otros países como un instrumento de chantaje.

“Rusia no es un proveedor de energía de confianza, ya que prefiere utilizar la dependencia energética como arma para chantajear a otros”, subrayó. Luego añadió: “Ésa es una lección que Europa nunca olvidará”.

Los líderes de los Veintisiete lamentaron en su última cumbre el acuerdo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para levantar temporalmente las sanciones al diésel ruso.

El objetivo del acuerdo era permitir que el combustible llegara a los mercados ante el aumento del precio de los carburantes, relacionado, entre otros factores, con el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que dificulta el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz.

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Rusia enviará diésel a Estados Unidos

Rusia enviará este jueves un primer cargamento de 40.000 toneladas de diésel a Estados Unidos, en el marco de contratos que se encuentran en su etapa final de firma, según declaró el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak.

Rusia despachará hacia el mercado de Estados Unidos un primer cargamento de 40.000 toneladas de diésel. (REUTERS/ARCHIVO)

El buque partirá con destino al mercado estadounidense un día después del anuncio, de acuerdo con las declaraciones de Novak recogidas por TASS. El funcionario sostuvo que el embarque será el primero de una serie de suministros y que Moscú buscará atender la demanda estadounidense dentro de la capacidad de sus refinerías.

“Los siguientes lotes irán después”, señaló Novak. El viceprimer ministro vinculó las entregas a los entendimientos alcanzados entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump, quienes conversaron por teléfono el 9 de octubre sobre petróleo y derivados.

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La agencia estatal rusa informó que los acuerdos comerciales entre compañías de ambos países ya atraviesan la fase final.