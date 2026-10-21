Cómo reclamar una cuota alimenticia si el padre o madre vive fuera de El Salvador

El Salvador aplica desde febrero de 2026 el Convenio de La Haya de 2007 para tramitar cuotas alimenticias internacionales en 130 países. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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Una persona puede solicitar una cuota alimenticia desde el extranjero aunque el padre, la madre o la persona obligada se encuentre fuera de El Salvador.

El país aplica desde el 7 de febrero de 2026 el Convenio de La Haya de 2007 sobre cobro internacional de alimentos, según explicó a Infobae Alex Huben Mejía, procurador especializado de familia.

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El mecanismo permite tramitar solicitudes ante las autoridades del país donde vive la persona requerida, siempre que ese Estado forme parte del convenio. Mejía señaló que hay 130 países adheridos y explicó que el procedimiento puede utilizarse para pedir la fijación de una cuota, cobrar deudas pendientes e iniciar un proceso de reconocimiento de paternidad.

La Procuraduría General de la República (PGR) actúa como autoridad central salvadoreña para estos casos. La persona interesada debe acudir a la institución, que recibe la documentación y la remite a la autoridad central del país donde probablemente se encuentra el posible obligado.

La PGR recibe la solicitud y la traslada al país donde vive el obligado

Para comenzar el trámite, la persona interesada debe presentar la partida de nacimiento del hijo y una dirección donde posiblemente se encuentre el padre, la madre o la persona obligada en el extranjero.

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Mejía indicó que esa información permite a la autoridad central del otro país localizar a la persona y dar curso al procedimiento.

La Procuraduría recibe la documentación en El Salvador, la digitaliza y la envía a la autoridad central del Estado requerido. Esa entidad debe tramitar el caso conforme a las normas vigentes en su país y, si corresponde, llevarlo ante una corte para que se establezca una cuota alimenticia.

El procurador explicó que el convenio ofrece una vía para que una persona que permanece en El Salvador reclame alimentos a alguien que vive fuera del país. La gestión no implica que la PGR fije la cuota en el extranjero, sino que traslada la petición a las autoridades competentes del lugar donde reside el posible obligado.

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La Procuraduría General de la República actúa como autoridad central salvadoreña y remite las solicitudes a las instituciones del país requerido. (Foto: PGR)

El acuerdo puede aplicarse si el hijo no fue reconocido

El Convenio de La Haya también puede utilizarse cuando el posible padre salió del país sin reconocer al niño. En ese caso, la persona interesada debe presentar ante la PGR la partida de nacimiento en la que conste que el hijo no fue reconocido y proporcionar una dirección donde probablemente vive el presunto padre.

Mejía explicó que la autoridad central salvadoreña puede pedir a su contraparte que inicie el trámite en el otro país. El presunto padre puede ser citado ante una corte para que se le tome una muestra de sangre, mientras que en El Salvador se realiza el mismo procedimiento al niño.

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La muestra obtenida en el extranjero puede enviarse a El Salvador. Aquí, la muestra del niño se remite a Medicina Legal para comparar los datos genéticos. Si el resultado determina la paternidad, el procedimiento continúa en el país donde vive el padre para solicitar que se fije una cuota alimenticia.

“Si saliera como padre, seguimos el mismo procedimiento en aquel país para que le fijen una cuota alimenticia”, explicó Huben Mejía durante la entrevista.

El convenio también contempla el cobro de deudas pendientes

Los solicitantes en El Salvador deben presentar la partida de nacimiento del hijo y una dirección del obligado en el exterior para iniciar el proceso. (Foto: PGR)

El mecanismo puede emplearse para reclamar cuotas alimenticias atrasadas antes de que la persona obligada saliera de El Salvador. Mejía indicó que, en esos casos, la autoridad central del país donde reside el deudor puede investigar sus condiciones económicas y llevar el caso a una corte si no realiza los pagos.

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El procurador mencionó que, durante ese proceso, podrían aplicarse medidas como el embargo de bienes o la retención de salario, de acuerdo con las normas del país donde se tramite la petición. Añadió que en esos Estados puede existir un control más exigente sobre la información económica de las personas involucradas.

La gestión internacional permite solicitar tanto la fijación de una cuota como el cobro de obligaciones acumuladas. Sin embargo, las medidas concretas y las decisiones judiciales dependen de los procedimientos que apliquen las autoridades del país requerido.

El aguinaldo puede incluirse en una petición internacional

Consultado sobre si una solicitud internacional puede incluir el aguinaldo vinculado con una cuota alimenticia, Mejía afirmó que ese concepto debería incorporarse cuando la petición se presenta desde El Salvador. Aun así, señaló que debe revisarse la normativa del país donde se llevará el caso.

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El procurador explicó que otros Estados pueden no tener una figura equivalente al aguinaldo o pueden contar con beneficios distintos para la niñez y la adolescencia. Por ello, aunque la solicitud salvadoreña incluya ese pago, la forma en que se resuelva dependerá de la legislación que aplique la autoridad extranjera.

Los documentos deben presentarse traducidos al inglés

Las solicitudes de alimentos desde El Salvador pueden incorporar el cobro del aguinaldo según las reglas del país extranjero. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Las personas que inicien este tipo de trámite deben presentar la documentación traducida al inglés. Mejía señaló que la PGR no realiza las traducciones y que su función es orientar a los solicitantes sobre dónde pueden obtener ese servicio.

Según el procurador, la institución sugiere acudir a universidades, donde pueden encontrar personas que estudian idiomas y pueden apoyar con la traducción. Explicó que esa alternativa puede resultar menos costosa que contratar a un intérprete.

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Mejía indicó que la Procuraduría trabaja estos procedimientos únicamente con documentos en inglés. “El problema es que nosotros solamente nos hemos limitado a trabajar con el inglés. Otro idioma no, solo inglés”, afirmó.