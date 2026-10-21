Cuba

La Seguridad del Estado amenaza con prisión y arresto domiciliario al periodista Adelth Bonne Gamboa

Adelth Bonne Gamboa compareció ante agentes en La Habana y salió libre, pero con una advertencia concreta sobre su futuro inmediato si continúa informando para ese medio

La Seguridad del Estado amenazó a Adelth Bonne Gamboa con prisión y reclusión domiciliaria si continúa su labor en CubaNet./ (CubaNet)
La Seguridad del Estado amenazó a Adelth Bonne Gamboa con prisión y reclusión domiciliaria si continúa su labor en CubaNet./ (CubaNet)
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La Seguridad del Estado amenazó con enviar a prisión y mantener bajo arresto domiciliario al comunicador Adelth Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet, si continúa trabajando para ese medio independiente, según denunció el periodista tras comparecer este martes ante agentes policiales en La Habana.

Bonne Gamboa relató, en un audio enviado directamente a CubaNet, que los funcionarios vincularon las amenazas con su decisión de continuar ejerciendo el periodismo independiente. “Yo les dije que no iba a salir de CubaNet y me respondieron que eso era mercenarismo y que estaba cometiendo un delito gravísimo”, afirmó.

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De acuerdo con su testimonio, publicado por Cubanet, los agentes le mencionaron una posible condena de entre dos y diez años de prisión por un supuesto delito relacionado con la “propaganda contra el orden constitucional”. También le comunicaron que recibiría una nueva notificación en su domicilio y que posteriormente sería citado oficialmente a otra unidad policial. El propósito, según Bonne Gamboa, sería mantenerlo confinado en su vivienda.

Me dijeron que me fuera buscando a alguien que me hiciera mis mandados y mis cosas porque de mi casa no iba a poder salir”, contó el comunicador.

El interrogatorio tuvo lugar en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Aguilera, en el municipio habanero de Diez de Octubre. La citación, entregada por el Ministerio del Interior (MININT), indicaba que debía presentarse el 20 de octubre a las 9:00 de la mañana, con el objetivo de participar en una “entrevista”. El documento advertía que no asistir podía constituir un delito de desobediencia o derivar en una multa de entre 100 y 300 cuotas.

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El Ministerio del Interior emitió una citación oficial para interrogar al periodista en la estación policial de Aguilera, en Diez de Octubre./ (CubaNet)
El Ministerio del Interior emitió una citación oficial para interrogar al periodista en la estación policial de Aguilera, en Diez de Octubre./ (CubaNet)

Bonne Gamboa explicó que durante la comparecencia participaron un agente identificado como “Rodrigo”, un hombre presentado como psicólogo y un funcionario uniformado cuya identidad no pudo reconocer. Según su relato, los funcionarios le mostraron varios documentos, aunque él no firmó ninguno.

La víspera, el comunicador había denunciado en Facebook que “Rodrigo” intentó citarlo primero mediante una llamada telefónica y luego acudió a su vivienda. Bonne Gamboa rechazó las convocatorias verbales y exigió una citación formal. Finalmente, el agente regresó con el documento oficial.

Antes de dirigirse a la estación policial, alrededor de las 8:30, el periodista publicó un video en el que anunció que asistiría a un “interrogatorio, no entrevista”, y pidió a sus seguidores y a CubaNet que permanecieran atentos. También responsabilizó a la Seguridad del Estado y al Gobierno cubano por cualquier situación que pudiera ocurrirle.

En una segunda grabación, realizada a las 9:16, explicó que se había retrasado debido a problemas con el transporte. “No estoy cometiendo ningún delito, ni soy ningún delincuente”, sostuvo. Antes de ingresar a la unidad, pidió a sus seguidores que denunciaran el caso si era detenido.

El Observatorio de Derechos Culturales emitió una alerta sobre la situación del comunicador, formado como instructor de arte, y llamó a proteger su integridad física y su libertad.

La represión en Cuba abarca tanto a periodistas como a civiles. /(EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)
La represión en Cuba abarca tanto a periodistas como a civiles. /(EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)

Tras abandonar la estación, Bonne Gamboa informó en Facebook que se encontraba libre y describió la comparecencia como un interrogatorio marcado por amenazas y un apagón en la zona. En el audio enviado a CubaNet, señaló además que se encontraba físicamente indispuesto y que la falta de electricidad y de conexión a internet dificultaba el envío de sus materiales periodísticos.

La advertencia de la Seguridad del Estado no coincide, según la información publicada por CubaNet, con las penas previstas en el artículo 124 de la Ley 151/2022, Código Penal. Esa norma establece sanciones de tres a ocho años de prisión por el delito de “propaganda contra el orden constitucional” y eleva la pena de cuatro a diez años cuando se emplean redes sociales u otros medios de comunicación para cometerlo.

El Centro de Información Legal Cubalex advirtió que la amplitud de ese delito permite perseguir expresiones críticas y publicaciones en redes sociales. El hostigamiento contra Bonne Gamboa también había sido mencionado en informes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba.

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