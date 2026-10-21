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El papa León XIV retomó las audiencias y volvió a subirse al papamóvil tras su operación

El pontífice fue dado de alta el pasado sábado del Policlínico Gemelli, reapareció este domingo en el rezo del ángelus en el Vaticano y ahora realizó el tradicional paseo por la plaza San Pedro

El Papa León saluda a los fieles a su llegada para celebrar su primera audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro desde su operación de cáncer, en el Vaticano, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El Papa León saluda a los fieles a su llegada para celebrar su primera audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro desde su operación de cáncer, en el Vaticano, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
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El papa León XIV retomó este miércoles las reuniones y se subió al papamóvil para recorrer la plaza de San Pedro entre los fieles en ocasión de la audiencia general, después de haber sido operado el pasado 13 de octubre de un cáncer por el que se le tuvo que extirpar un parte del pulmón.

El pontífice fue dado de alta el pasado sábado del Policlínico Gemelli y ya reapareció este domingo en el rezo del ángelus en el Vaticano, donde explicó que retomaría sus actividades gradualmente.

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“Gracias por vuestro apoyo, por vuestras oraciones, gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios”, dijo el papa, de 71 años, al iniciar la audiencia general.

A pesar de la jornada lluviosa, el papa no dudó en subir al papamóvil y recorrer toda la plaza saludando a los fieles antes de la audiencia, mostrando un buen estado y bendiciendo a los niños que le acercaban.

El Papa León saluda a los fieles a su llegada para celebrar su primera audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro desde su operación de cáncer, en el Vaticano, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El Papa León saluda a los fieles a su llegada para celebrar su primera audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro desde su operación de cáncer, en el Vaticano, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Además, antes de la audiencia general también recibió a los asistentes a una conferencia organizada por el Dicasterio para la Causa de los Santos.

Durante el rezo del ángelus del pasado domingo, el papa aseguró: “Una vez superada esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones”.

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Por el momento, el Vaticano continúa con los preparativos del viaje del papa del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú y en los próximos días también hay otras audiencias en agenda.

El papa León hace gestos mientras viaja en el papamóvil, tras haber celebrado su primera audiencia general semanal en la plaza de San Pedro desde su operación de cáncer, en el Vaticano, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León hace gestos mientras viaja en el papamóvil, tras haber celebrado su primera audiencia general semanal en la plaza de San Pedro desde su operación de cáncer, en el Vaticano, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

El hermano del papa, Louis Prevost, afirmó en una entrevista el fin de semana con el medio estadounidense Fox News: “Seguimos rezando para que la biopsia dé un resultado completamente negativo y todo esté bien”, y agregó que el pontífice “está fenomenal”.

“No esperamos ninguna mala noticia”, recalcó.

“Por ahora, lo único que sabemos es que durante la operación consiguieron extirpar todo el cáncer y estamos esperando los resultados de la biopsia”, agregó.

La reciente operación a la que fue sometido el papa León XIV, en la que se detectó un cáncer pulmonar y se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, ha obligado a extremar las precauciones para su visita a Perú prevista para noviembre, lo que incluye un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) equipado como ambulancia.

El Papa León XIV se sube al papamóvil y dirige la Audiencia General, una semana después de la operación
El Papa León XIV se sube al papamóvil y dirige la Audiencia General, una semana después de la operación

Así lo señaló en un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) el secretario general para la visita apostólica del Arzobispado de Lima, Juan Bytton, quien aseguró que hasta el momento la planificación de todo el cronograma continúa en pie.

Bytton reconoció que, debido a este imprevisto médico, el momento más delicado del recorrido previsto para León XIV por Perú es la localidad andina de Santa Cruz de Succhabamba, en el norte de los Andes peruanos, a 2.000 metros sobre el nivel del mar, y a la que el pontífice llegará en un helicóptero cuya cabina no está presurizada.

En ese sentido, el secretario del Arzobispado de Lima apuntó que se ha previsto el traslado de una ambulancia equipada con asistencia médica para afecciones respiratorias, como soporte en caso de que lo requiriese el santo padre.

El papa León bendice a un niño a su llegada para celebrar su primera audiencia general semanal en la plaza de San Pedro desde su operación de cáncer, en el Vaticano, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León bendice a un niño a su llegada para celebrar su primera audiencia general semanal en la plaza de San Pedro desde su operación de cáncer, en el Vaticano, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

También se están contemplando ligeras modificaciones en el cronograma, como la posibilidad de que use el ascensor en la visita a la catedral de Lima, en lugar de utilizar las escaleras con el objetivo de evitar cualquier tipo de fatiga adicional.

“Objetivamente no tenemos ninguna comunicación oficial de algún cambio (sobre la realización del viaje), pero tenemos que tener todas las condiciones para que tenga un viaje tranquilo”, sostuvo Bytton.

Asimismo, señaló que se buscará que León XIV pueda hacer el mayor número de traslados en los dos papamóviles que llegarán al país y anticipó que la próxima semana comenzará el plazo para reservar las entradas gratuitas a la misa multitudinaria que celebrará en Lima el 16 de noviembre.

La próxima semana llegará a Perú una comisión de avanzada del Vaticano para ultimar los detalles previstos para la visita el pontífice.

El papa León XIII llega al Vaticano para celebrar su primera audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro desde su operación de cáncer. 21 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León XIII llega al Vaticano para celebrar su primera audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro desde su operación de cáncer. 21 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

León XIV, que el sábado recibió el alta médica y el domingo dirigió el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano, tiene previsto realizar entre el 6 y 16 de noviembre su primera gira a América Latina, que incluye a Uruguay, Argentina y Perú, con una apretada agenda en cada uno de los tres países.

La estancia en Perú será la más larga, con seis días desde el 11 al 16 de noviembre en los que prevé visitar cuatro ciudades (Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa), además de la localidad de Santa Cruz.

El papa León XIII celebró su primera audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro desde su operación de cáncer, en el Vaticano. 21 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León XIII celebró su primera audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro desde su operación de cáncer, en el Vaticano. 21 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

La visita será el reencuentro de León XIV con Perú, con el que conserva un fuerte vínculo al haber desarrollado en este país más de 20 años de su vida pastoral en los que pasó de misionero a obispo de Chiclayo e incluso adoptó la nacionalidad peruana.

(Con información de EFE)

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