Ciencia

Qué es la depresión circadiana: un subtipo vinculado al sueño que responde peor a los antidepresivos

Según una investigación, la fototerapia o la regulación de horarios se plantean como tratamientos alternativos ante la baja eficacia farmacológica

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un estudio publicado en The British Journal of Psychiatry identificó un subtipo de depresión mayor vinculado a alteraciones en los ritmos circadianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El trastorno depresivo mayor es el segundo trastorno de salud mental más común a nivel mundial, pero su gravedad y respuesta al tratamiento pueden variar entre distintas personas.

Según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, la depresión mayor incluye síntomas de un estado de ánimo depresivo o pérdida de interés la mayor parte del tiempo durante al menos dos semanas, y que interfieren en las actividades diarias.

PUBLICIDAD

Una nueva investigación publicada en The British Journal of Psychiatry basada en el Estudio Nacional Australiano de Genética de la Depresión, descubrió que existe un subtipo de depresión vinculada a ritmos circadianos, los ciclos internos que organizan el sueño y la vigilia.

El estudio indicó que quienes presentan depresión circadiana —un cuadro asociado a alteraciones del sueño, fatiga y menor movimiento durante el día— suelen experimentar síntomas más intensos y desde edades más tempranas que las personas con otros tipos de depresión. El perfil fue más frecuente entre mujeres y se vinculó con una menor respuesta a los antidepresivos habituales.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La clasificación exige al menos tres criterios específicos como la hipersomnia, el cansancio al levantarse y los cambios de ánimo estacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis incluyó 11.380 participantes, de los cuales el 23% fue clasificado dentro del perfil circadiano. Los autores advirtieron que la menor respuesta a medicamentos surgió de los testimonios de los pacientes y no de una comparación experimental de la eficacia de los fármacos.

En el grupo con este perfil, el 80% eran mujeres y la edad media rondó los 38 años. La investigación comparó la evolución clínica, los síntomas y la respuesta comunicada a tratamientos entre personas con depresión circadiana y no circadiana.

La depresión circadiana reunió alteraciones del sueño, la exposición a la luz y los horarios sociales, y los participantes clasificados en este grupo comunicaron una respuesta menos favorable a los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y a los IRSN, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. El estudio no estableció que esos medicamentos fueran ineficaces para todas las personas con este perfil ni que el reloj biológico fuera la causa directa de esa respuesta.

La coautora Emiliana Tonini, investigadora de ritmos circadianos en la Universidad de Sídney, afirmó en Nature que las personas con depresión circadiana podrían tener más probabilidades de que sus síntomas depresivos se desencadenen por alteraciones en su ritmo circadiano o cambios en el ciclo de sueño-vigilia, como después del cambio de horario de verano o tras el nacimiento de un hijo.

Seis señales de desajuste entre sueño y horario social

Una mujer de cabello rubio permanece acostada en una cama con sábanas rosas mientras se cubre la cara con ambas manos.
El perfil circadiano abarcó al veintitrés por ciento de los participantes analizados, de los cuales ocho de cada diez eran mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para integrar este grupo, los participantes debían reunir al menos tres de seis características de la depresión circadiana:

  1. Desfase entre el reloj biológico y los horarios sociales. Diferencias marcadas entre los horarios de sueño de los días laborales y libres.
  2. Cambios estacionales del estado de ánimo, un patrón que parece estar relacionado con las horas de luz.
  3. Acostarse y despertarse tarde.
  4. Cronotipo vespertino. La persona que padece depresión circadiana suele tener mayor actividad por la tarde o la noche.
  5. Cansancio al levantarse. Las personas se despiertan con sensación de fatiga por la mañana, aunque hayan dormido muchas horas.
  6. Hipersomnia: somnolencia diurna excesiva y una necesidad incontrolable de dormir.

Otros hallazgos en peso y sueño

Vista de perfil de una persona de pie descalza sobre una balanza de piso en un baño, con la cabeza inclinada mirando la pantalla de la balanza.
Los investigadores descubrieron un aumento de peso más pronunciado durante los episodios depresivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas del grupo circadiano comunicaron un inicio más temprano de la depresión, más síntomas ligados a experiencias maníacas o psicóticas, mayor ideación suicida, malestar psicológico y síntomas físicos asociados. También notificaron un aumento de peso más pronunciado durante los episodios depresivos, un dato que los autores vincularon con una posible relación entre este perfil y cambios metabólicos.

Los investigadores valoraron además el riesgo de desarrollar otros trastornos mentales y rasgos relacionados con el sueño, los ritmos circadianos, el metabolismo y la inflamación.

El coautor Jacob Crouse, investigador de ritmos circadianos en la Universidad de Sídney, señaló en Nature que los hallazgos sugieren que la disfunción metabólica podría afectar el estado de ánimo, los niveles de energía y el sueño de una persona.

Tonini afirmó que el equipo espera que identificar si el ritmo circadiano de una persona contribuye a su depresión ayude a los médicos a sugerir tratamientos con mayor probabilidad de éxito.

Tratamientos para la depresión circadiana

Mujer en cama, frasco de melatonina, vaso de agua, teléfono móvil, mesa de noche, lámpara de cabecera encendida, almohada, sábanas.
Los especialistas sugirieron investigar intervenciones directas sobre el reloj biológico como la fototerapia y fármacos enfocados en la melatonina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores plantearon que podrían investigarse alternativas orientadas de forma directa al sistema circadiano, en lugar de centrarse solo en los mecanismos neuroquímicos sobre los que actúan los antidepresivos habituales.

Entre ellas mencionaron la fototerapia, una exposición controlada a luz brillante para regular el reloj biológico, y tratamientos dirigidos a la melatonina.

La regularidad de horarios fue otra de las opciones consideradas: mantener más estables las horas de sueño y despertar, junto con ajustes en los hábitos de exposición a la luz.

Jesús Montero-Marín, investigador Miguel Servet en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu e investigador visitante del departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oxford (Reino Unido) afirmó en Science Media Centre España que “se trata de un estudio riguroso y de interés científico”. Sin embargo, concluyó: “Todavía no puede afirmarse que este perfil constituya un subtipo biológico diferenciado ni que las personas que lo presentan respondan mejor a tratamientos dirigidos al reloj biológico. Será necesario reproducir los resultados en poblaciones independientes y comprobar su capacidad para predecir la respuesta terapéutica. Aunque el trabajo abre posibilidades interesantes para avanzar hacia tratamientos más personalizados, por ahora no justifica modificar las recomendaciones clínicas habituales”.

Temas Relacionados

depresiónRitmo circadianoTrastornos del sueñoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo un análisis de sangre habitual podría anticipar riesgos de demencia hasta 15 años

Un estudio observacional realizado en más de 316.000 adultos coreanos vinculó niveles extremos de una proteína común con diagnósticos posteriores de deterioro cognitivo

Cómo un análisis de sangre habitual podría anticipar riesgos de demencia hasta 15 años

Estados Unidos enfrenta la temporada de gripe más temprana en una década con una nueva cepa que deja vulnerables a los más jóvenes

La actividad gripal comenzó a subir desde finales de agosto con un foco inusual en el oeste del país, y los virólogos advierten que una variante del virus escapa a las defensas inmunológicas de los menores de 30 años

Estados Unidos enfrenta la temporada de gripe más temprana en una década con una nueva cepa que deja vulnerables a los más jóvenes

Reemplazar solo el 10% de los ultraprocesados se vinculó con un menor riesgo de cáncer de intestino: qué dieta recomiendan los expertos

Una investigadora de un instituto australiano analizó dos décadas de datos de salud en Estados Unidos y halló que la composición nutricional, más que la categoría del producto, determina su relación con la enfermedad

Reemplazar solo el 10% de los ultraprocesados se vinculó con un menor riesgo de cáncer de intestino: qué dieta recomiendan los expertos

Beber café con cafeína se asocia a un menor riesgo de demencia, según un estudio de 43 años

La investigación, publicada en JAMA, analizó los hábitos de más de 131.000 personas y halló una diferencia del 18%, pero no pudo probar que la bebida prevenga la enfermedad

Beber café con cafeína se asocia a un menor riesgo de demencia, según un estudio de 43 años

Científicos descubren un compuesto natural que podría proteger el cerebro del exceso de sal

Una investigación preclínica de la Universidad de Fujita Health reveló que la sustancia LPC70 redujo la presión arterial y revirtió el deterioro cognitivo en ratones alimentados con dietas ricas en sodio, aunque se necesitan estudios en humanos para confirmar los efectos

Científicos descubren un compuesto natural que podría proteger el cerebro del exceso de sal

DEPORTES

Estudiantes de La Plata anunció que Marcos Rojo fue habilitado y podrá jugar la revancha de la semifinal de Copa Libertadores ante Flamengo

Estudiantes de La Plata anunció que Marcos Rojo fue habilitado y podrá jugar la revancha de la semifinal de Copa Libertadores ante Flamengo

La celebración de Daniel Osvaldo desde el hospital por el pase de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana

Tragedia en Inglaterra: un fisicoculturista de 33 años murió tras desplomarse en medio de una competencia

Neymar celebró el pase de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana: el guiño a Paredes y su diputa personal detrás del festejo

Fuerte cruce de Ángel Romero a Thiago Mendes por su provocador posteo contra Boca Juniors en la cancha: “¡Rompelo ahora!”

TELESHOW

“La gente no se equivoca”: la frase de Eva Bargiela sobre las traiciones, ¿una indirecta para Facundo Moyano?

“La gente no se equivoca”: la frase de Eva Bargiela sobre las traiciones, ¿una indirecta para Facundo Moyano?

El testimonio de Fabián Gianola luego de ser atropellado: “El conductor dijo que no estaba atento”

Ganó el premio mayor de Ahora Caigo y la reacción de su mamá conmovió al estudio: “Alguien que contenga a mi vieja”

Se entregan los Martín Fierro de Radio 2026: quiénes son los nominados y los detalles de la ceremonia

Ricardo Darín habló de su nieto y confesó qué es lo más fuerte de convertirse en abuelo: "Me emociona muchísimo"

INFOBAE AMÉRICA

El hospital romano que prescribe arte contra el cáncer: ruinas antiguas, música elegida por el paciente y la promesa de reavivar las ganas de vivir

El hospital romano que prescribe arte contra el cáncer: ruinas antiguas, música elegida por el paciente y la promesa de reavivar las ganas de vivir

Abaten a tiros en República Dominicana a criminal buscado por las muertes de un sargento policial y un oficial retirado

Del terremoto a la amenaza de inundaciones: Panamá eleva las alertas en zonas vulnerables

Al menos dos muertos en Kiev tras el impacto de un dron ruso contra un edificio residencial

Canadá advierte a viajeros sobre riesgos de detenciones arbitrarias, violencia y criminalidad en Nicaragua