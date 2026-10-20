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Así fue el momento en que atropellaron a Fabián Gianola: el video

Una cámara de seguridad registró el impacto en Saavedra y la asistencia del conductor, mientras el actor cayó sobre el asfalto tras ser embestido por un vehículo que doblaba desde la avenida Melián

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un automóvil embistió a Fabián Gianola en el barrio de Saavedra
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Una cámara de seguridad perteneciente a un vecino de Saavedra captó el instante exacto en que Fabián Gianola fue atropellado por un auto este lunes, mientras cruzaba la calle por la senda peatonal correspondiente. Las imágenes, a las que accedió Teleshow, muestran al actor caminando con normalidad por la vereda hasta que un vehículo lo embiste de manera repentina.

En la grabación se observa a Gianola desplazarse por la senda peatonal de la calle Deheza en el momento en que un auto que circulaba por la avenida Melián dobla hacia esa arteria y lo impacta de lleno. El actor cae de inmediato sobre el asfalto a raíz del golpe, mientras que el conductor del vehículo frena pocos metros más adelante y se detiene para asistirlo, según se aprecia en el video.

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Gianola relató que el conductor dobló a velocidad y lo arrojó por el aire al salir del centro comercial DOT (Crédito: Santiago Saferstein)
Gianola relató que el conductor dobló a velocidad y lo arrojó por el aire al salir del centro comercial DOT (Crédito: Santiago Saferstein)

El propio actor había descrito el episodio en diálogo con Teleshow, en coincidencia con lo que muestran las imágenes de seguridad. “Ayer saliendo del DOT a las tres de la tarde me atropelló un auto. Yo venía cruzando por Deheza y, al llegar casi al cordón de enfrente, un Audi venía por Melián, dobló y me llevó puesto”, relató Gianola. El actor remarcó que el conductor no esquivó en ningún momento su trayectoria. “Nunca frenó, no sé si estaba con el celular o estaba mirando para otro lado. Pero nunca frenó y me pegó. Me revoleó por el aire”, agregó.

La secuencia registrada por la cámara confirma, además, la versión que consta en el parte policial al que tuvo acceso Teleshow, elaborado tras la intervención de personal del Comando por el aviso de una persona lesionada. Según ese documento, el hecho ocurrió el 19 de octubre a las 15:40 en la intersección de Melián y Deheza, cuando Gianola circulaba a pie por la senda peatonal y fue colisionado por un vehículo que avanzaba por Melián en dirección a la avenida General Paz, lo que provocó su caída sobre la cinta asfáltica y una lesión en su mano derecha.

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El actor relató que, pese al impacto, logró evitar una consecuencia más grave al no golpear contra el cordón de la vereda. “Por suerte no golpeé la cabeza contra el cordón porque estaba muy cerca. Golpeé contra el pavimento”, explicó. En las imágenes se aprecia cómo el cuerpo de Gianola gira en el aire tras el choque antes de caer sobre la calzada, en consonancia con la descripción que el propio actor hizo del momento. “Me revoleó por el aire”, había dicho.

Los profesionales de Swiss Medical confirmaron una fractura expuesta de radio y rotura de ligamentos que requiere cirugía
Los profesionales de Swiss Medical confirmaron una fractura expuesta de radio y rotura de ligamentos que requiere cirugía

El conductor del vehículo, que se detuvo inmediatamente después de la colisión, permaneció en el lugar para asistir a Gianola, tal como se observa en la grabación. El actor confirmó ese comportamiento en su testimonio a Teleshow. “El señor se quedó, llamó al SAME, llamó al 911. Después vino la policía, el SAME”, detalló. Minutos después del hecho arribó al lugar una ambulancia del SAME, identificada con el interno 395 y a cargo del doctor Mauricio Proença, quien asistió al actor sin trasladarlo y consignó como diagnóstico presuntivo “posible fractura de brazo derecho”, según el parte policial.

Tras la primera atención en la vía pública, Gianola se dirigió acompañado por personal policial al centro médico Swiss Medical, ubicado en el shopping DOT, donde recibió los primeros estudios a través de su obra social. Allí le diagnosticaron una fractura expuesta de radio y rotura de ligamento de la muñeca, lesiones que requieren una intervención quirúrgica programada para este martes a las cuatro de la tarde. “Me van a poner una placa con tres tornillos”, había explicado el actor sobre la operación.

El video del momento del choque se suma al testimonio del actor y al parte policial como otro de los registros que documentan la secuencia completa del episodio, desde el instante de la colisión hasta la asistencia inmediata que recibió Gianola en plena vía pública.

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Fabián Gianola

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