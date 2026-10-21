Silvia Solórzano Foppa afirmó que la “rabia” le da fuerza tras el asesinato de su hijo en Guatemala

Silvia Solórzano Foppa afirmó que la rabia por la muerte de su hijo le otorga energía para continuar la búsqueda de justicia. (Infobae América/Jessica Gramajo)

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“Rabia”. Esa fue la palabra con la que Silvia Solórzano Foppa explicó cómo ha logrado sostenerse después del asesinato de su hijo, el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el sábado 17 de octubre en el Campo Marte, de la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.

Al terminar el sepelio del abogado, realizado este 20 de octubre en el Cementerio Las Flores, la madre del exfuncionario habló con Infobae sobre el impacto que tuvo el crimen en su familia y sobre la reacción que despertó en sectores que reclaman justicia.

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“Como familia es una pérdida irreparable, inmensa, dolorosa”, dijo Silvia Solórzano Foppa. Después, ante una pregunta sobre la serenidad que mostró durante la despedida de su hijo y el apoyo que dio a otros familiares, respondió: “No es conformidad, no es resignación, sino es rabia que te da energía para seguir luchando”.

La madre del abogado vinculó el crimen con la labor previa de su hijo contra redes de corrupción y estructuras criminales con nexos políticos. (REUTERS/Cristina Chiquin)

El exfiscal fue asesinado frente a su hijo mientras jugaba un partido de fútbol en el Campo Marte. En la entrevista, su madre sostuvo que el homicidio tuvo una dimensión política, aunque presentó esa apreciación como parte de una percepción extendida en distintos sectores de Guatemala.

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“Totalmente. No es una opinión personal, lo está diciendo la gente en las calles”, afirmó.

Según expresó, Juan Francisco Solórzano Foppa denunció hechos de corrupción, cuestionó decisiones de instituciones de gobierno y persiguió al crimen organizado. “Crimen organizado que tiene vínculos políticos. Entonces, siempre tendrá un vínculo político”, agregó.

El exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado en las instalaciones del Campo Marte de la Ciudad de Guatemala. (Cortesía para Infobae América)

Silvia Solórzano Foppa pidió que el reclamo de justicia trascienda a la familia

La madre del abogado vinculó la respuesta ciudadana tras el crimen con una lucha colectiva por los derechos humanos y la justicia en Guatemala. Dijo que valora las expresiones de solidaridad, pero espera que el legado de su hijo impulse la aparición de nuevas voces.

“Él sembró, pero también quisiera que en efecto haya dejado semilla para que florezcan nuevas voces, nuevas energías para seguir luchando”, señaló. Para ella, los reclamos que se escucharon durante los últimos días no corresponden solo a la pérdida de su familia.

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“No es él solo, no es una persona sola. Somos parte de un movimiento grande de derechos humanos y por la justicia en Guatemala”, sostuvo.

Silvia Solórzano Foppa también enmarcó el asesinato en la historia familiar de compromiso político. “Eso hemos sido como familia y eso vamos a seguir siendo. Una familia luchadora por una mejor Guatemala”, afirmó. Según dijo, esa tradición proviene de generaciones anteriores y espera que continúe en las siguientes.

Silvia Solórzano Foppa, madre del exfuncionario guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa, ofrece su testimonio respecto a la situación que atraviesa su entorno familiar luego del asesinato del exfiscal en Guatemala. (Video: Infobae América/Jessica Gramajo)

Consultada sobre la exigencia de una investigación transparente y diligente, aclaró que no se trata de una demanda individual. “Yo soy la madre, pero eso lo queremos todos. No es una cuestión personal, es una cuestión de sociedad. Y eso es lo que da fuerza para seguir”, declaró.

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Julio Solórzano Foppa advirtió sobre el impacto político del asesinato

Julio Solórzano Foppa, tío del exfiscal, describió el entierro como el cierre de varios días de dolor para Silvia Solórzano Foppa, los familiares y las personas cercanas a Juan Francisco. A la vez, destacó las muestras de respaldo que recibió la familia.

Los familiares y allegados del exfuncionario despidieron sus restos en el Cementerio Las Flores. (REUTERS/Cristina Chiquin)

Recordó que su sobrino tenía 43 años y que había ocupado cargos relevantes en el sistema de justicia. Lo definió como “el fiscal más joven de los delitos contra la vida” durante la gestión de Claudia Paz y Paz, y mencionó su paso por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

También aludió a su defensa del periodista José Rubén Zamora, por la que, según su relato, Juan Francisco Solórzano Foppa fue encarcelado. “Nunca se fue, nunca dejó de ser quien era”, dijo su tío.

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Julio Solórzano Foppa consideró que el crimen tuvo consecuencias políticas, aunque señaló que aún no es posible determinar quiénes lo ordenaron ni cuáles fueron sus motivaciones.

Julio Solórzano Foppa ofrece declaraciones ante los medios de comunicación luego del entierro de su sobrino, el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa. (Video: Infobae América/Jessica Gramajo)

“Cuando sepamos quiénes fueron los autores, sabremos si los autores tenían intenciones políticas”, afirmó.

Añadió que su sobrino había enviado a prisión a personas condenadas por delitos graves y que esa circunstancia abre distintas hipótesis. Entre ellas, mencionó la posibilidad de una represalia de estructuras criminales o de sectores con intereses políticos. “No lo sabemos”, remarcó.

Julio Solórzano Foppa, tío del exfical guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa asesinado en Guatemala afirma que tiene compromiso personal del presidente Bernardo Arévalo de hacer una investigación transparente. (Video: Infobae América/Jessica Gramajo)

La familia espera una investigación con pruebas contra los responsables

El tío del exfiscal afirmó que la familia recibió el compromiso personal del presidente Bernardo Arévalo de que el Poder Ejecutivo avanzará en la investigación. También dijo que conversaron con el ministro de Gobernación y que las autoridades mantienen contacto con el Ministerio Público.

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“Ellos tienen que producir resultados sólidos, pruebas científicas que lleven a la detención de los responsables intelectuales y materiales y que se les lleve a la justicia”, expresó.

Julio Solórzano Foppa rechazó que el foco público se desplace hacia otros episodios ocurridos después del asesinato. “Hablemos del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa”, planteó, y pidió esperar resultados de las pesquisas antes de sacar conclusiones.

Sin embargo, consideró que la detención de los hermanos Choc Toz, minutos después del ataque armado en el Campo Marte pudo ser dos cosas: “Una pifia de la policía o parte de la distracción diseñada”.

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Julio Solórzano Foppa ofrece declaraciones sobre la detención de los hermanos Choc Toz y sobre el proceso de investigación relacionado con el asesinato de su sobrino, el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa en Guatemala. (Video: Infobae América/Jessica Gramajo)

Para el familiar, el homicidio debe servir como un llamado a la participación ciudadana. “No podemos estar tranquilos pensando que ya está la paz y ya está la democracia. Hay que defenderla”, sostuvo.

También recordó que este año se cumplen 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz de 1996 y afirmó que un crimen de esta magnitud no puede abrir un retorno a una etapa de terror en el país.