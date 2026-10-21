Diputados, en vivo: últimas noticias del debate sobre discapacidad, endeudamiento familiar y propiedad privada

Cámara de Diputados del Congreso de la Nación

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles al mediodía con un temario atravesado por proyectos sensibles para el Gobierno: endeudamiento familiar, discapacidad y Ley de Tierras. La oposición había impulsado esos asuntos y el oficialismo convocó una sesión propia para tratarlos, en un escenario donde el número para el quórum y las votaciones aparece ajustado.

En materia económica y social, el debate incluirá iniciativas vinculadas al endeudamiento de los hogares y a discapacidad. La discusión se da mientras el oficialismo sigue de cerca las señales de tensión financiera, entre ellas la suba del riesgo país, y enfrenta cuestionamientos por la situación de los ingresos y el consumo.

La Ley de Tierras será otro eje central de la jornada, después de que el Gobierno ofreciera modificaciones en ese capítulo durante las negociaciones de la semana pasada. Como trasfondo político, continúa pendiente el debate sobre la eventual suspensión de las PASO, un objetivo del oficialismo que todavía no reúne apoyos confirmados.