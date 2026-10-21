Política

Diputados, en vivo: últimas noticias del debate sobre discapacidad, endeudamiento familiar y propiedad privada

Diputados tratará dichos proyectos, en una sesión clave para el oficialismo, con negociaciones abiertas por el quórum y la suspensión de las PASO aún pendiente

Guardar
Cámara de Diputados del Congreso de la Nación
Cámara de Diputados del Congreso de la Nación

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles al mediodía con un temario atravesado por proyectos sensibles para el Gobierno: endeudamiento familiar, discapacidad y Ley de Tierras. La oposición había impulsado esos asuntos y el oficialismo convocó una sesión propia para tratarlos, en un escenario donde el número para el quórum y las votaciones aparece ajustado.

En materia económica y social, el debate incluirá iniciativas vinculadas al endeudamiento de los hogares y a discapacidad. La discusión se da mientras el oficialismo sigue de cerca las señales de tensión financiera, entre ellas la suba del riesgo país, y enfrenta cuestionamientos por la situación de los ingresos y el consumo.

La Ley de Tierras será otro eje central de la jornada, después de que el Gobierno ofreciera modificaciones en ese capítulo durante las negociaciones de la semana pasada. Como trasfondo político, continúa pendiente el debate sobre la eventual suspensión de las PASO, un objetivo del oficialismo que todavía no reúne apoyos confirmados.

13:22 hsHoy

El Gobierno enfrenta otra jornada de incertidumbre política agravada por los ruidos económicos

Tras los nervios de último minuto por el DNU y universidades la semana pasada, el Gobierno enfrenta otro embate con temas sensibles. Miradas distintas sobre las perspectivas para la sesión llamada para hoy con endeudamiento, discapacidad y ley de tierras como temas centrales. La discusión por la PASO como trasfondo

El presidente Javier Milei, Karina Milei, Sandra Pettovello, Pablo Quirno y Luis Caputo en la Cámara de Diputados (Foto: REUTERS/Mariana Nedelcu)
El presidente Javier Milei, Karina Milei, Sandra Pettovello, Pablo Quirno y Luis Caputo en la Cámara de Diputados (Foto: REUTERS/Mariana Nedelcu)

Como hace menos de una semana, el Gobierno enfrenta hoy otra jornada de incertidumbre política. Tras los nervios en el oficialismo por el DNU y la marcha por los fondos universitarios, hoy varios alfiles de LLA no saben si tienen los votos para salir airosos en el debate que tendrá como temas centrales los sensibles proyectos sobre endeudamiento familiar, Discapacidad y Ley de Tierras.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Cámara de diputadosCongreso de la NaciónEmergencia en discapacidadEndeudamiento familiarLey de Inviolabilidad a la Propiedad PrivadaÚltimas noticias

Últimas noticias

Elecciones en Brasil: la paridad entre Lula y Flávio Bolsonaro pone en juego la relación con Javier Milei

El sociólogo Ariel Goldstein analizó la disputa entre los candidatos, las diferencias territoriales y el peso de las redes sociales y el voto evangélico, en una contienda que también puede redefinir el vínculo bilateral

Elecciones en Brasil: la paridad entre Lula y Flávio Bolsonaro pone en juego la relación con Javier Milei

El arzobispo de San Juan cuestionó los recortes en Discapacidad: “Estigmatizar a un grupo vulnerable me duele mucho”

Monseñor Jorge Lozano hizo énfasis en la estigmatización de las personas con discapacidad y reclamó políticas públicas que garanticen su inclusión. Además, advirtió sobre la precariedad laboral y la falta de consensos, y destacó el entusiasmo del papa León XIV ante la posibilidad de visitar la Argentina

El arzobispo de San Juan cuestionó los recortes en Discapacidad: “Estigmatizar a un grupo vulnerable me duele mucho”

El primer ministro del Reino Unido ratificó ante el Parlamento las “más firmes medidas” para defender la soberanía británica sobre las Malvinas

Andy Burnham se refirió hoy al reclamo argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar contra la explotación petrolera en las Islas y aseguró que no hay “disminución” en el respaldo de Londres a los isleños

El primer ministro del Reino Unido ratificó ante el Parlamento las “más firmes medidas” para defender la soberanía británica sobre las Malvinas

La provincia de Buenos Aires aprobó una ley que restringe el uso de celulares en las aulas de escuelas primarias y secundarias

La Legislatura bonaerense extendió al nivel secundario las restricciones que ya existían en primaria. La medida alcanza a establecimientos públicos y privados y permite utilizar dispositivos digitales únicamente con autorización docente. También se aprobaron leyes sobre violencia digital y educación emocional

La provincia de Buenos Aires aprobó una ley que restringe el uso de celulares en las aulas de escuelas primarias y secundarias

Milei atribuyó la suba del riesgo país a la volatilidad internacional y la oposición: "Enfrente están los orcos, una peste que quiere romper todo"

En el Foro Nueva Economía de Madrid, el jefe de Estado arremetió contra “la franquicia argentina del socialismo del siglo XXI”, proyectó una mejora de la calificación crediticia y un crecimiento nunca visto, si la gente lo reelige en los comicios de 2027

Milei atribuyó la suba del riesgo país a la volatilidad internacional y la oposición: "Enfrente están los orcos, una peste que quiere romper todo"

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Unión Europea ratificó que mantendrá las sanciones energéticas contra Rusia hasta el fin de la guerra en Ucrania

La Unión Europea ratificó que mantendrá las sanciones energéticas contra Rusia hasta el fin de la guerra en Ucrania

Criptomonedas: el valor de Bitcoin para este día

El sube y baja de ethereum: cuál es su costo este 21 de octubre <br>

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Luque fue un chivo expiatorio”, dijeron sus abogados en el alegato

La noche libre de Aitana en Palermo: cena con amigos, el gesto con sus fans y la ausencia que llamó la atención

INFOBAE AMÉRICA

Silvia Solórzano Foppa afirmó que la “rabia” le da fuerza tras el asesinato de su hijo en Guatemala

Silvia Solórzano Foppa afirmó que la “rabia” le da fuerza tras el asesinato de su hijo en Guatemala

El papa León XIV retomó las audiencias y volvió a subirse al papamóvil tras su operación

Panamá registra más de 4,000 casos de delincuencia juvenil y los delitos sexuales encabezan las estadísticas

Alarma en “la expedición más peligrosa del mundo”: qué se sabe del tiktoker Ash Dykes tras más de 16 horas sin contacto en la selva del Congo

Un vuelo de American Airlines aterrizó con neumáticos reventados y problemas de frenos en el aeropuerto O'Hare de Chicago

DEPORTES

El peligroso ingreso al estadio Maracaná que vivió un grupo de hinchas de Boca Juniors en el partido ante Vasco da Gama

El peligroso ingreso al estadio Maracaná que vivió un grupo de hinchas de Boca Juniors en el partido ante Vasco da Gama

Estudiantes de La Plata anunció que Marcos Rojo fue habilitado y podrá jugar la revancha de la semifinal de Copa Libertadores ante Flamengo

La celebración de Daniel Osvaldo desde el hospital por el pase de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana

Tragedia en Inglaterra: un fisicoculturista de 33 años murió tras desplomarse en medio de una competencia

Neymar celebró el pase de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana: el guiño a Paredes y su diputa personal detrás del festejo