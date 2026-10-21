La celebración de Daniel Osvaldo desde el hospital por el pase de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana

Daniel Osvaldo celebró la victoria de Boca en el hospital

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Mientras continúa bajo atención médica, Daniel Osvaldo celebró desde el hospital el pase de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana 2026. El ex delantero compartió tres historias en su cuenta de Instagram después del triunfo 3-1 ante Vasco da Gama en el Maracaná, resultado que selló el 3-2 global y el pase a la definición de la competencia para el equipo xeneize.

El ex futbolista y músico, identificado con Boca por su paso por el club y su fanatismo, siguió el partido desde el centro médico donde permanece internado a causa de una infección pulmonar grave. En sus publicaciones dejó constancia de su vínculo con el equipo y del impacto que tuvo la clasificación conseguida en Río de Janeiro.

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La primera historia mostró un pequeño muñeco de Diego Armando Maradona con la camiseta de Boca. Sobre la foto, Osvaldo escribió: “Gracias D10s”, en alusión al ídolo y a la trascendencia que suele tener su figura entre los hinchas del club. En la segunda publicación, Dani Stone apareció de espaldas frente a un televisor que transmitía el encuentro en el Maracaná. El ex atacante vestía la camiseta alternativa de Boca, con el nombre y el número de Leandro Paredes, autor del gol que definió la serie ante Vasco da Gama.

Daniel Osvaldo, con la camiseta de Leandro Paredes

La escena expuso el momento en que el ex jugador siguió la eliminación del conjunto brasileño desde la habitación donde se recupera. Paredes convirtió a los 88 minutos, cuando el cruce parecía encaminado a los penales después del descuento de José Luis Puma Rodríguez, que había igualado transitoriamente la llave. Boca había quedado en desventaja luego de la derrota 1-0 en el partido de ida. En Río de Janeiro, Lautaro Di Lollo abrió el marcador a los cuatro minutos y Miguel Merentiel amplió la ventaja a los 34. Vasco logró nivelar la eliminatoria durante el complemento, aunque el remate de Paredes resolvió la clasificación en el tramo final del encuentro.

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La tercera historia mostró a Osvaldo sobre una camilla hospitalaria junto a su amigo Germán Salis. Ambos celebraron la victoria de Boca y el avance a la definición continental, en una imagen que se sumó a las señales públicas que el ex futbolista ha dado durante las últimas semanas sobre su evolución.

La publicación llegó pocos días después de que el ex delantero difundiera una foto desde su habitación en el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, en Monte Grande. En aquella oportunidad se mostró acompañado por su padre, Raúl, y aseguró que evolucionaba de forma favorable.

Osvaldo ingresó al centro médico después de atravesar un cuadro pulmonar que comprometió su estado de salud. La infección afectó con mayor intensidad su pulmón derecho y requirió su paso por terapia intensiva. Más tarde, continuó la recuperación en terapia intermedia, bajo controles médicos.

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Daniel Osvaldo, feliz por el pase a la final de Boca Juniors

El ex jugador de la selección de Italia explicó que el origen de la infección estuvo vinculado con una caries que no había recibido tratamiento. Según relató, el problema odontológico avanzó hasta derivar en una afección pulmonar. Durante la internación, los profesionales le extrajeron la pieza dental afectada, un procedimiento tras el cual comenzó a registrar una mejora.

Antes de su regreso a la Argentina, Daniel Osvaldo construyó una trayectoria en el fútbol europeo con experiencias en Italia, España, Inglaterra y Portugal. Vistió las camisetas de Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Espanyol, Roma, Southampton, Juventus, Inter de Milán y Porto. También fue convocado por la Nazionale.

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Su última etapa como futbolista profesional fue en Banfield, en 2020. Después se concentró en la música y en su banda, Barrio Viejo. Antes de la internación tenía previsto un show para el 31 de octubre, aunque su prioridad quedó puesta en completar la recuperación y recibir el alta médica.

Por su parte, Boca Juniors disputará la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre en Barranquilla. Su rival surgirá de la otra semifinal, que tiene a Montevideo City Torque y Atlético Mineiro como protagonistas. El conjunto brasileño afronta ese cruce con una ventaja de 3-0.